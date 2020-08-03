Chỉ khi không còn yêu vợ, chồng mới nói những lời đau ‘xé ruột xé gan’ này

Người đàn ông khi yêu luôn ngọt ngào, nhưng khi hết yêu rồi sẽ sẵn sàng mở miệng nói những câu khiến vợ tổn thương, chỉ muốn rời đi ngay lập tức.

Người phụ nữ khôn ngoan nên nhận biết điều đó để có cách xử lý thích hợp. Một là tìm cách cữu vãn, hai là chuẩn bị tinh thần cho cuộc hôn nhân đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Khi yêu, đàn ông luôn muốn lắng nghe những lời vợ nói. Khi hết yêu, họ sẽ nhẫn tâm bảo vợ im miệng và không muốn nghe lời càm ràm nữa. Điều này đồng nghĩa với việc anh ấy đã dần chán hôn nhân, chán ở bên cạnh vợ.

“Tôi bận lắm”

Đàn ông không còn yêu thường phũ phàng - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông hết yêu thường viện cớ bản thân rất bận và không muốn gần gũi vợ. Phụ nữ nên nhớ không có đàn ông bận, chỉ có người đã không còn đặt tâm trí nơi bạn. Họ không muốn yêu thương và cùng bạn xây dựng một ngôi nhà nhỏ ấm áp nữa. Với họ, bạn rất phiền phức và chỉ muốn tránh bạn càng xa càng tốt.

“Không phải có mình cô là đàn bà, đừng nghĩ mình có giá lắm”

Đây là lời nói cay nghiệt nhất của đàn ông chán vợ. Khi yêu, anh ấy luôn ngọt ngào, tránh nói những lời làm bạn tổn thương. Nhưng khi không còn yêu nữa, họ sẵn sàng nói ra những lời khiến bạn đau đến xé lòng xé ruột.

Họ không còn muốn dành những lời ngọt ngào cho vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì bạn trong trái tim của họ không còn quan trọng. Không có bạn, anh ấy có thể cưới người đàn bà khác để thay thế. Suy cho cùng, khi đã không còn yêu đàn ông sẽ trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

“Đừng lên mặt dạy đời tôi”

Người tôn trọng bạn thật lòng, họ sẽ lắng nghe những gì bạn nói. Có chuyện gì, họ cũng hỏi ý kiến của bạn. Vì họ nghĩ quan điểm của bạn vô cùng quan trọng. Nhưng khi hết yêu, những lời bạn nói sẽ trở thành cây kim đâm vào tai khiến họ vô cùng khó chịu.

“Việc của tôi, cô đừng xen vào”

Khi hết yêu, đàn ông không muốn vợ xen vào cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, đàn ông cho rằng việc của mình cũng là việc của vợ. Nhưng khi dứt tình cạn nghĩa, họ sẽ không bao giờ để bạn xen vào cuộc sống riêng tư của mình. Họ sẽ khóa cửa thật chặt và dần đẩy bạn ra khỏi cuộc đời của họ.