4 'điểm xấu' của phụ nữ tưởng bị chồng chê nào ngờ lại được cưng chiều hết mực

Phụ nữ có những khuyết điểm này ai cũng nghĩ sẽ bị chồng chán chê, nào ngờ lại được yêu thương cưng chiều hết mực, cả đời không biết khổ cực là gì.

Người chồng thương vợ thường chấp nhận việc vợ hờn dỗi, giận hờn vu vơ. Vì họ cảm thấy những điều này rất dễ thương. Chỉ khi còn yêu thương, vợ mới hay giận dỗi như vậy. Chỉ khi muốn được chồng chú ý, vợ mới làm những hành động này. Thế nên chỉ có đàn ông yêu thật lòng mới biến những khuyết điểm của bạn trở thành lý do để anh ấy yêu thương bạn mỗi ngày.

Phụ nữ thường có thói quen mơ mộng. Có người mơ về những món quà chồng tặng, hay cuộc sống giàu có, sung sướng như bà hoàng. Có người lại mơ chồng mình sẽ ga lăng, tâm lý như những "soái ca" trong phim. Ai cũng nghĩ điều này sẽ khiến chồng chán chê nhưng thực tế lại giúp chồng hiểu hơn về những điều vợ nghĩ.

Thói quen xấu của vợ, chồng yêu thật lòng sẽ chấp nhận - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên phụ nữ khôn ngoan đừng mơ mộng quá nhiều. Có những thời điểm nên sống thực tế để thấu hiểu được những nỗi khổ của chồng. Chồng không phải là cỗ máy, anh ấy cũng có những lúc mệt mỏi. Đừng cố gắng “bẻ” chồng theo khuôn khổ hoàn hảo mà bạn yêu thích.

Sự vụng về, lười biếng của bạn

Phụ nữ vụng về, lười biếng nhưng đừng vượt quá giới hạn - Ảnh minh họa: Internet

Đôi lúc, sự vụng về, lười biếng của bạn sẽ trở thành hành động dễ thương trong mắt chồng. Tuy nhiên đừng vụng về, lười biếng đến mức không chấp nhận được. Hãy làm việc chăm chỉ, sống tích cực. Đừng để những thói quen xấu chiếm hết cuộc sống của bạn. Vì điều này sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ, chồng chán chê.

Hay quên trước quên sau

Chồng tử tế nên thông cảm cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sau khi sinh con thường mắc chứng quên trước, quên sau. Chỉ có đàn ông tử tế mới chấp nhận khuyết điểm này của vợ. Thay vì chê trách vợ đãng trí, họ sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở, kiên nhẫn với những gì vợ làm. Nếu có được người chồng cực phẩm này, phụ nữ đừng dại buông tay, phải giữ thật chặt bên mình.