4 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang bị đàn ông lừa, có dấu hiệu thứ 2 nên chia tay ngay lập tức

Trong tình yêu, nếu người đàn ông luôn tìm mọi cách để dòm ngó, xin xỏ tiền bạc, vật chất từ phụ nữ thì chứng tỏ đây là một người đàn ông không yêu thật lòng. Những người đàn ông như vậy luôn cố gắng tiếp cận người phụ nữ để “đào mỏ”, và anh ta sẵn sàng trở thành người đàn ông phản bội bất cứ lúc nào. Một số người “tinh ranh” hơn, không đề cập thẳng thừng đến tiền bạc, nhưng luôn tìm cách than thở, đánh trúng tâm lý và khơi gợi sự thương hại của phụ nữ để kiếm chác. Phụ nữ khôn ngoan chỉ cần nhìn vào dấu hiệu này đã có thể biết ngay.

Với phụ nữ thì sự rõ ràng, công khai khi bước vào một mối quan hệ là điều rất cần thiết. Nó giúp cho phụ nữ cảm thấy yên tâm với cuộc tình và với người đàn ông của mình. Tuy nhiên, có một số trường hợp, người đàn ông không muốn công khai mối quan hệ với phụ nữ, thì cần phải xem xét lại. Bởi nếu đã yêu thật lòng, họ chẳng ngần ngại gì mà giấu giếm. Ngược lại, chỉ có những người đang muốn lừa bạn, hòng có thêm nhiều “mối” khác thì mới không muốn công khai tình cảm của cả hai mà thôi.

Chỉ có những người đàn ông đang lừa dối thì mới không dám công khai mối quan hệ với người phụ nữ mà họ đang yêu - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng bạo lực với phụ nữ

Sức mạnh của người đàn ông là để bảo vệ cho phụ nữ, cho những người mà họ yêu thương. Tuy nhiên, nếu sức mạnh ấy không được dùng đúng mục đích, mà lại là “vũ khí” làm tổn thương người phụ nữ thì người đàn ông này không xứng đáng được phụ nữ yêu thương và tôn trọng. Bản tính nóng nảy, bạo lực của đàn ông khó lòng có thể thay đổi, do đó, phụ nữ trước khi quyết định tiến xa hơn trong mối quan hệ với một người như vậy thì nên cân nhắc. Đàn ông như vậy chẳng qua đang tỏ ra hiền lành để đánh lừa phụ nữ, cần cảnh giác với kiểu người này.

Nếu người ấy của bạn là một kẻ vũ phu thì hãy chấm dứt mối quan hệ ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên nói dối phụ nữ

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất chính là sự dối trá của đàn ông. Nếu anh ta là kẻ thường xuyên nói dối và bị bạn phát hiện thì nên cân nhắc lại mối quan hệ với người này. Bởi những lời nói dối ban đầu có thể nhỏ nhặt, nhưng thói quen ấy sẽ ngày càng lớn lên, anh ta có thể dối trá, lừa bạn những chuyện lớn hơn, nghiêm trọng hơn.