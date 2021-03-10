4 'chỗ hiểm' đàn bà khôn ngoan cấm tiệt đàn ông ‘sờ’ vào, kể cả chồng

Phụ nữ yêu 10/03/2021 17:59

Đây chính là những vùng cấm đàn bà khôn ngoan quyết không cho đàn ông chạm vào, kể cả chồng. Đàn bà dại nhất định phải biết.

Đàn bà khôn ngoan sẽ luôn giữ khư khư 4 vùng cấm này cho riêng mình, ai có năn nỉ van xin vẫn quyết không cho chạm vào. 

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Nếu đến chính bản thân mà không thương lấy mình thì sao có thể khiến người khác trân trọng mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhan sắc

Đàn bà thông minh dù đã lấy chồng sinh con hay vẫn độc thân, dù mới đôi mươi hay đã qua ngưỡng tứ tuần cũng quyết không cho đàn ông đụng đến nhan sắc của mình. Họ càng không cho phép bản thân bỏ bê việc dưỡng da, chăm chút vẻ ngoài và ăn diện hợp thời.

Dù chồng cấm đoán, có “góp ý” rằng lấy chồng rồi thì không cần phải chăm chút vẻ ngoài thì đàn bà khôn cũng bỏ ngoài tai. Cô ấy hiểu rằng, nếu đến chính bản thân mà không thương lấy mình thì sao có thể bắt người khác phải trân trọng mình. 

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Khi vợ chồng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại đàn bà khôn sẽ luôn giành quyền nuôi con - Ảnh minh họa: Internet

Con cái

Không phải tự nhiên mà người ta có câu “đàn bà lấy chồng lãi mỗi đứa con”. Bởi suy cho cùng, vợ chồng vẫn chỉ là người dưng nước lã, chỉ con cái mới là nhúm ruột, là máu mủ mà đàn bà đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày.

Đây là lý do vì sao một khi hôn nhân đổ vỡ, khi vợ chồng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại đàn bà khôn sẽ luôn giành quyền nuôi con. Cô ấy không muốn con phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng, không muốn đứa trẻ thiếu hơi ấm tình mẫu tử và rất sợ con bị đối xử tệ bạc. 

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Nếu chồng không coi trọng nhà vợ, cấm cản vợ báo hiếu cha mẹ ruột thì cô ấy sẽ đòi công bằng ngay - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ

Chỉ đàn ông gia trưởng, bảo thủ mới bắt vợ phải dốc sức chăm lo cho gia đình chồng sau khi kết hôn, không được tốn tiền phụng dưỡng, quà cáp cho cha mẹ ruột. Cũng chỉ đàn bà khờ dại mới chấp nhận yêu cầu quá quắt ấy.

Đàn bà bản lĩnh dám yêu dám hận, nếu chồng không coi trọng nhà vợ, cấm cản vợ báo hiếu cha mẹ ruột thì cô ấy sẽ đòi công bằng ngay. 

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Đàn bà khôn sẽ giữ khư khư công việc mà mình yêu thích, sự nghiệp mình đang gầy dựng - Ảnh minh họa: Internet

Công việc

Đời đàn bà, đừng bao giờ bị câu nói “ở nhà anh nuôi” dụ dỗ mà từ bỏ sự nghiệp để chấp nhận làm người vợ toàn thời gian. Một khi tự tước đi khả năng kiếm tiền, đánh mất công việc bạn sẽ chẳng khác nào cây tầm gửi sống bám vào chồng.

Nếu đàn bà dại thấy vui vì được chồng nuôi, thì đàn bà khôn sẽ giữ khư khư công việc mà mình yêu thích, sự nghiệp mình đang gầy dựng.

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