4 câu nói của đàn ông phụ nữ nào cũng mắc lừa

1. Anh không quan tâm đến quá khứ, anh chỉ quan tâm đến em hiện tại

Nếu khẳng định rằng bản chất người đàn ông không đáng tin thì không hoàn toàn đúng, tuy nhiên nếu bạn quá tin tưởng vào đối phương thì hình như bạn đã có chút lầm tưởng. Bởi vì có đáng tin, chân thành đến đâu người đàn ông của bạn thỉnh thoảng vẫn khiến bạn phải nghi ngờ. Điểm qua 4 câu nói của đàn ông mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mắc lừa.

Đàn ông thật sự đặc biệt quan tâm đến chuyện quá khứ của bạn gái chỉ là mỗi người đàn ông sẽ lựa chọn cho mình một cách riêng mà thôi. Có người đàn ông họ sẽ chờ đợi đến khi người phụ nữ của mình tự kể cho họ nghe mọi chuyện đã qua. Cũng không ít người họ ép buộc người phụ nữ phải kể chi tiết, tường tận chuyện đã xảy ra trong quá khứ với người cũ.

Quá khứ ở đó có cả những điều tốt bạn muốn kể, cũng có những điều xấu mà bạn chỉ muốn giấu kín nó mãi. Chính vì thế mà quá khứ giống như một quả lựu đạn chỉ chờ ngày để châm ngòi nổ trong mối quan hệ hiện tại của bạn.

"Anh không quan tâm đến quá khứ, anh chỉ quan tâm đến em hiện tại" - Ảnh minh họa: Internet

Bí mật đàn ông mà bạn cần biết chính là anh ấy vô cùng để tâm đến những mối quan hệ trước đây bạn từng có. Khi anh ấy nói: “Anh không quan tâm đến quá khứ, anh chỉ quan tâm đến em hiện tại” đồng nghĩa với việc rằng anh ấy đang chờ đợi sự thật thà của bạn trước khi anh ấy phải hỏi đến. Đừng vì câu nói này mà vội vã tin tưởng chàng một cách tuyệt đối.

2. Anh không quan trọng hình thức bề ngoài đâu, trong mắt anh em luôn xinh đẹp

Đừng bao giờ tin câu nói này ở xã hội hiện đại. Bất cứ ai cũng nhìn vào gương mặt rồi mới tính đến chuyện có nói chuyện tiếp theo với nhau hay không. Khi bạn không để tâm đến bề ngoài của bản thân thì thật sự chẳng có người đàn ông nào chú ý bạn cả.

Phụ nữ làm đẹp không chỉ cho chính mình mà còn cho đàn ông ngắm. Việc chủ động chăm sóc tốt cho bản thân khiến người đàn ông cho rằng bạn có để tâm đến mối quan hệ này và muốn giữ gìn nó. Phụ nữ không được phép dại dột tin rằng đàn ông không coi trọng hình thức bên ngoài. Đàn ông ai cũng thích cái đẹp cả, đừng vì lời ngọt ngào mà phụ nữ bị mắc lừa.

Đàn ông ai cũng thích cái đẹp cả - Ảnh minh họa: Internet

3. Em là tất cả của anh, anh không có ai khác ngoài em hết

Có thể trong một khoảng thời gian nào đó bạn đã từng là tất cả của anh ấy. Anh ấy bất cứ lúc nào cũng luôn cố gắng dành thời gian cho bạn nhiều nhất có thể. Bởi vì tình yêu ban đầu lúc nào cũng nồng nhiệt. Tuy nhiên đừng vội vàng tin tưởng rằng với họ bạn là tất cả. Theo thời gian anh ấy cũng sẽ thay đổi, người đàn ông của bạn sẽ có những mối quan tâm khác và bạn sẽ sớm chỉ là một điều vô cùng bé nhỏ trong biết bao nhiêu điều quan trọng khác mà anh ấy đang nghĩ tới.

Vế sau của câu nói này cũng là một lời nói kinh điển của đàn ông. Bạn nên tin tưởng rằng không có một người đàn ông nào chung thủy đến vậy. Hãy thực tế hơn một chút dù là đàn ông hay phụ nữ cũng đều có những bí mật riêng. Đừng vội tin khi anh ấy hứa hẹn về sự chung thủy.

Hãy thực tế hơn một chút dù là đàn ông hay phụ nữ cũng đều có những bí mật riêng - Ảnh minh họa: Internet

4. Anh sẽ thay đổi

Khi yêu người ta thường cố gắng chấp nhận những tật xấu của nhau. Phụ nữ hay đàn ông đều có những tật xấu nhất định. Sự thay đổi của đàn ông không phải phụ thuộc vào thời gian mà vào tính cách của họ.

Khi anh ấy hứa lên hứa xuống với bạn rằng sẽ thay đổi điều này điều kia thì đừng bao giờ tin vào nó. Bởi nếu người đàn ông của bạn làm được thì chẳng việc gì anh ấy phải bỏ ra nhiều hứa hẹn với bạn đến vậy.