4 cách xưng hô ‘sến sẩm’ chỉ có ở người đàn ông đang yêu đắm say

Yêu đương là chuyện ngọt ngào, càng gắn bó càng muốn thể hiện tình yêu theo cách “sến súa” nhất. Có thể ban đầu khi mới yêu cả hai chỉ gọi nhau bằng tên, hay xưng “anh – em”. Nhưng theo thời gian bên nhau càng thấu hiểu, tình cảm càng sâu đậm thì anh ấy sẽ thường gọi bạn bằng những cái tên “quý giá” như “Cục cưng”, “Bảo bối” hay “Em yêu”. Cách xưng hô này chứng tỏ rằng anh ấy cực kì quý trọng bạn, cũng thoải mái thể hiện tình cảm với bạn qua cách xưng hô.

Nếu khi chưa lấy nhau thì đây là cách xưng hô thể hiện mong muốn trở thành vợ chồng của đàn ông yêu thật lòng. Họ muốn cùng bạn trăm năm hạnh phúc, thể hiện yêu đương nghiêm túc và lâu dài. Nếu đã lấy nhau thì cách xưng hô này thể hiện rõ ràng địa vị của bạn một cách tự nhiên và thoải mái nhất.

Đây là cách xưng hô nghe có vẻ “sến sẩm” với nhiều người, nhưng quan trọng là cái tình cái tâm của người gọi đặt vào đó. Đàn ông chân thành sẽ gọi một cách tự nhiên, không ngần ngại người xung quanh, cũng không ngượng ngùng. Họ dùng cách xưng hô này còn để bạn biết họ sẵn lòng nuông chiều bạn, xem bạn như một nàng công chúa để bảo vệ, yêu thương hết lòng.

Đàn ông gọi bạn một tiếng “Vợ” thì có nghĩa là họ đã muốn cùng bạn có một gia đình. Chồng gọi bạn một tiếng “Bà xã” thì chính là trong lòng họ chỉ có bạn là người bạn đời không ai có thể thay thế.

Biệt danh anh ấy đặt cho bạn

Đàn ông khi yêu say đắm thường đặt cho đối phương một biệt danh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi yêu say đắm thường đặt cho đối phương một biệt danh. Vì trong lòng anh ấy, bạn cũng như cái tên đặc biệt ấy, không ai có thể thay thế. Anh ấy gọi bạn bằng biệt danh đó thể hiện tình cảm chân thành nhất. Dù đa số những biệt hiệu này có lúc cực kì dễ thương, có khi là một thói quen xấu của bạn… Nhưng dù là biệt hiệu nào cũng là cách anh ấy gọi bạn dịu dàng và đầy yêu thương nhất.

Và nếu biệt hiệu của bạn là một nhược điểm, thói xấu nào đó như ngủ nướng, lười ăn… thì càng chứng tỏ rằng anh ấy yêu cả những gì chưa hoàn hảo ở bạn. Chỉ có người đàn ông yêu nhiều mới chấp nhận bạn hoàn toàn, thích cả những gì không tốt ở bạn như thế.

“Vợ của tôi”

Với phụ nữ ba từ “vợ của tôi” thật sự có ý nghĩa rung động. Nếu đây là cách xưng hô của đàn ông thì càng làm vợ “mềm lòng”. Trong hôn nhân, cách xưng hô này thể hiện sự tin tưởng, đồng hành, cùng tình cảm sâu sắc của đàn ông. Nếu chỉ có hai người, anh ấy gọi bạn như thế như một cách trìu mến để cảm ơn, để yêu chiều. Nếu có nhiều người xung quanh, cách xưng hô này chứng tỏ anh ấy rất tự hào về bạn, muốn mọi người biết rằng bạn là người vợ anh ấy quý trọng nhất.

Khi đàn ông yêu say đắm thì chỉ cần nghe cách anh ấy gọi bạn thì cũng đã thấy lòng anh ấy có bao nhiêu dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Dù rằng cách xưng hô chỉ một phần nói lên tình cảm thật sự của đàn ông. Nhưng khi đàn ông yêu say đắm thì chỉ cần nghe cách anh ấy gọi bạn thì cũng đã thấy lòng anh ấy có bao nhiêu dành cho bạn.