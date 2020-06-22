Nhiều người đàn ông 30 tuổi trông cực kỳ hấp dẫn, lọt vào mắt của chị em phụ nữ. Nhưng trong số đó có những người thật sự đắt giá xứng đáng để phụ nữ mong chờ, nhưng cũng có người tốt nhất là nên tránh xa.

Nhưng đàn ông trọng sự nghiệp có nhược điểm dễ khiến phụ nữ tổn thương vì họ quá trọng công việc. Trong tình cảm, họ không đảm bảo thời gian dành cho bạn, vì luôn ưu tiên sự nghiệp hơn. Đó là lý do đến khi 30 họ vẫn nghĩ còn quá sớm để kết hôn. Chỉ khi họ có một vị trí đáng mơ ước trong sự nghiệp họ mới hài lòng mà nghĩ đến chuyện vợ con.

Đây là người đàn ông tài giỏi , có chí cầu tiến và không ngừng theo đuổi những mục tiêu trong công việc. Ưu điểm của người đàn ông này là không ham chơi và có tài chính, công việc đều ổn định.

Người đàn ông yêu cầu quá cao về bạn đời

Đây thường là kiểu đàn ông có điều kiện khá tốt, thậm chí là nổi bật. Anh ấy có ngoại hình, tài giỏi, có công việc và thu nhập cao. Đặc biệt đây còn là người chú trọng ngoại hình, có gu ăn mặc thu hút.

Nhưng chính vì họ ưu tú như thế nên họ cũng muốn nửa kia của mình phải thật hợp với họ. Kiểu phụ nữ người đàn ông này tìm kiếm phải là người có nhan sắc, trí tuệ và cá tính. Họ muốn đi cùng người phụ nữ nổi bật trong đám đông và độc lập trong sự nghiệp.

Đây thường là kiểu đàn ông có điều kiện khá tốt, thậm chí là nổi bật. Anh ấy có ngoại hình, tài giỏi, có công việc và thu nhập cao - Ảnh minh họa: Internet

Thật ra, kiểu đàn ông này khá yêu bản thân. Vì thế nếu bạn yêu họ thì sẽ cảm thấy rất mệt mỏi vì phải luôn chạy theo những tiêu chuẩn của họ. Bạn sẽ thấy cô đơn vì không được là chính mình.

Đàn ông quá tự ti, không giỏi giao tiếp, không có đam mê và có nội tâm sâu kín

Kiểu đàn ông 30 này dè dặt trong giao tiếp, đến cả việc tiếp xúc bình thường họ cũng không làm tốt được. Họ ít nói, có một thế giới nội tâm sâu kín khó ai chạm vào đó. Họ ngại ra ngoài, cũng không thích yêu đương qua mạng. Niềm vui của họ chủ yếu là game, đọc truyện hay xem phim…

Với người đàn ông này, lấy vợ là một chuyện rất khó. Dù có bị thúc giục, hay bản thân họ muốn cũng không dễ.

Đàn ông nghe lời mẹ, gia trưởng hoặc vũ phu

Đây là kiểu đàn ông 30 phụ nữ nhất định phải tránh xa.

Đàn ông luôn nghe lời mẹ thì chứng tỏ chưa trưởng thành, không đủ bản lĩnh có gia đình. Khi lấy người đàn ông này phụ nữ sẽ thấy tủi thân vì luôn có cảm giác là người dưng trong gia đình anh ta. Đặc biệt nếu mẹ chồng là người khó tính thì phụ nữ thật sự rất khổ tâm.

Hơn nữa, nếu người đàn ông này còn gia trưởng, vũ phu thì thực sự là tai họa với phụ nữ. Tốt nhất là bạn nên nhìn thấu kiểu đàn ông này trước khi quá muộn.

Đàn ông trăng hoa

Đây là kiểu đàn ông không thích yên phận, không trân quý tình cảm. Anh ta chỉ yêu cho vui, và không thích có trách nhiệm ràng buộc. Người đàn ông này dù có 40 tuổi đi chăng nữa cũng không thể nghiêm túc có một mối quan hệ với phụ nữ.

Phụ nữ cũng nên tránh xa người đàn ông này nếu muốn có một tình cảm lâu dài tiến tới hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cũng nên tránh xa người đàn ông này nếu muốn có một tình cảm lâu dài tiến tới hôn nhân. Vì đây là kiểu đàn ông có thể cho bạn tình yêu mãnh liệt nhất thời nhưng không bao giờ cho bạn được một mái nhà yên ấm một đời.

Người đàn ông bình thường nhưng chưa tìm được một nửa như ý

Người đàn ông 30 này không phải vì bất kì lý do đặc biệt nào mới độc thân, mà là vì chưa tìm được người thích hợp cho mình. Cũng không hẳn vì họ kén chọn, vì suy cho cùng hôn nhân hay tình yêu cũng là duyên phận.

Kiểu đàn ông này thường bị thúc giục kết hôn nhiều nhất. Nhưng duyên chưa đến thì cũng không thể cưỡng cầu. Họ nên kiên nhẫn đợi chờ tình yêu đích thực của đời mình thay vì nghe người khác mà cứ chọn đại một người.