Khi đàn ông hết yêu sẽ khư khư giữ thứ này, ‘keo kiệt’ không để bạn ‘đụng’ tới

Nhưng khi đàn ông hết yêu , họ sẽ trở nên “keo kiệt” với bạn, đặc biệt là những thứ này, họ sẽ giữ khư khư không để bạn chạm tới.

Khi đàn ông yêu bạn, thậm chí nếu hái được sao trên trời thì họ cũng tình nguyện vượt mây vượt gió vì bạn. Khi đàn ông còn yêu bạn, họ sẽ dung túng, chiều chuộng, như dâng hết mọi thứ họ có được cho bạn. Không hẳn vì họ là người rộng rãi mà vì bản chất của đàn ông khi yêu chính là cho đối phương những gì họ có.

Ngược lại, thời gian rảnh của đàn ông cạn tình sẽ không dành cho bạn nữa. Anh ấy luôn nói “bận” với bạn nhưng lại rảnh rỗi với người khác. Chỉ có bạn là tin rằng là vì anh ta quá bận, còn anh ta lại cho rằng bạn không quan trọng để dành chút ít thời gian rảnh rỗi.

Đàn ông khi yêu bạn luôn muốn bên bạn, họ tìm mọi cách để được đến với bạn. Bạn không cần phải đòi hỏi, vì họ luôn ưu tiên thời gian cho bạn. Dù là một người đàn ông bận rộn thế nào cũng sẽ có thời gian để ở cùng bạn.

Đàn ông khi hết yêu sẽ không dư dả thời gian cho bạn. Bạn sẽ phải nài nỉ anh ta rảnh rỗi, phải buộc anh ta có thời gian cho bạn. Như thế để làm gì chứ, vì tâm anh ta đã không còn đặt ở bạn nữa.

Tiền bạc

Đàn ông yêu ai sẽ “dốc” tiền vào người đó, thậm chí giao cả túi tiền cho đối phương. Bản năng của đàn ông khi yêu là muốn dùng tiền để chiều chuộng, chăm lo cho người phụ nữ của mình. Đàn ông khi yêu thật lòng cực kì hào phóng với phụ nữ, họ không tính toán bất cứ điều gì.

Nhưng khi đàn ông không còn yêu bạn thì tiền bạc sẽ là vấn đề nhạy cảm họ không muốn bạn đụng chạm tới. Họ sẽ không còn hỏi bạn: “Em còn tiền không?”, “Em muốn mua gì không?”, hay “Em giữ túi tiền cho anh nhé!”. Đàn ông không giao tiền của mình cho người phụ nữ họ không còn tình cảm và tin tưởng.

Các mối quan hệ bạn bè

Còn đàn ông khi hết yêu bạn sẽ thấy mang bạn theo đến gặp bạn bè là một chuyện vướng bận, thậm chí là mất mặt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông càng năng đưa bạn đi gặp bạn bè, đến những buổi tiệc với những mối quan hệ thân quen thì chứng tỏ họ thật lòng muốn lâu dài cùng bạn. Họ tự hào khi dẫn bạn theo cùng, muốn bạn là một phần trong thế giới của họ.

Còn đàn ông khi hết yêu bạn sẽ thấy mang bạn theo đến gặp bạn bè là một chuyện vướng bận, thậm chí là mất mặt. Vì họ không còn thấy tự hào khi đi cùng bạn, không còn thấy bạn đặc biệt và đáng yêu.

Điện thoại

Điện thoại là vật dụng bất ly thân của đàn ông. Đàn ông còn yêu ai sẽ không ngại cho người đó xem qua điện thoại của mình. Thậm chí, họ còn cho phép bạn quản lý điện thoại, vì họ muốn bạn thấy yên lòng. Đối với đàn ông còn yêu, chuyện đó cũng không quá nghiêm trọng.

Nhưng khi đàn ông hết yêu bạn thì bạn sẽ thấy họ luôn giữ khư khư điện thoại bên mình, không muốn bạn chạm tới. Không hẳn là vì họ ngoại tình, mà là vì họ không muốn chia sẻ thế giới riêng với bạn.

Những điều tốt đẹp

Trên đời này không có đàn ông vô tâm, chỉ có tâm của anh ta đã không còn đặt ở bạn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn ông yêu một người, họ sẽ luôn muốn chia sẻ những gì tốt đẹp nhất với người đó đầu tiên. Nếu có tin vui, họ muốn kể cho bạn nghe trước nhất. Nếu có món gì ngon, đồ vật gì tốt, họ cũng muốn bạn có. Họ luôn nghĩ đến bạn đầu tiên khi có những gì tốt đẹp.

Khi đàn ông hết yêu bạn, bạn sẽ không còn nhận được những gì đầu tiên đặc biệt đó nữa. Có thể bạn sẽ nghe tin vui của họ từ một người khác. Bạn sẽ không còn được họ nghĩ đến đầu tiên, dù là khi họ vui vẻ nhất.

Trên đời này không có đàn ông vô tâm, chỉ có tâm của anh ta đã không còn đặt ở bạn. Khi đã nhìn thấy dấu hiệu đàn ông cạn tình thì bạn dù muốn hay không cũng hãy đối diện với sự thật. Đôi khi buông tay cũng là một cách để nắm lấy hạnh phúc khác giá trị hơn.