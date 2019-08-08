Đàn ông ngoại tình dù có giấu giếm tinh vi đến mấy cũng sẽ để lộ những điều này, chị em hãy tỉnh táo để phát giác việc mình đang bị “cắm sừng”.

Dưới đây là những “báo động đỏ” tố cáo đàn ông ngoại tình, chính xác đến khó tin, người vợ nào đọc xong cũng giật mình thon thót. Vì đang say men tình ái bên kẻ thứ ba nên đàn ông ngoại tình nào cũng thấy vợ thật chương tai gai mắt - Ảnh minh họa: Internet 1. Nổi nóng vô cớ Khi cặp kè bên ngoài, đàn ông nào cũng được bồ nhí rót mật vào tai, được nghe những lời yêu đương tán tỉnh. Chính men say tình ái khiến đàn ông có vợ quên cả đất trời, muốn quên cả sự hiện hữu của người vợ để có thể thoải mái tận hưởng những phút giây đê mê, ái ân với tình mới.

Vậy nên, khi về đến nhà, tất nhiên người chồng ngoại tình sẽ thấy vợ thật chướng tai gai mắt. Họ sẽ tìm đủ lý do, viện đủ cớ để gắt gỏng, chửi bới và quát tháo vợ vô cớ. Dẫu biết vợ sẽ buồn lòng, tổn thương nhưng đàn ông ngoại tình cũng chẳng thèm đoái hoài. Đặc biệt, nếu chàng rời khỏi nhà với vẻ ngoài bóng bẩy nhưng không có bạn đi cùng thì vợ hãy đặt dấu chấm hỏi ngay - Ảnh minh họa: Internet 2. Chăm sóc bản thân nhiều hơn Bất cứ người chồng bội bạc nào cũng sẽ có những thay đổi về cân nặng, ngoại hình khi bắt đầu mối quan hệ lén lút sau lưng vợ. Ngày thường ăn mặc tùy tiện, quần áo luộm thuộm, đến cả tóc cũng chẳng muốn chải. Ấy vậy mà, khi có bồ nhí đàn ông lại bỗng dưng chăm chút bản thân đến từng chi tiết nhỏ.

Vì muốn tạo ấn tượng trước đàn bà khác, muốn khẳng định sức hấp dẫn của mình nên đàn ông có vợ ắt sẽ chưng diện hơn ngày thường. Đặc biệt, nếu chàng rời khỏi nhà với vẻ ngoài bóng bẩy nhưng không có bạn đi cùng thì vợ hãy đặt dấu chấm hỏi ngay. Sau những phút giây hoan lạc ấy, về nhà, đàn ông ngoại tình lại càng cuồng nhiệt chuyện gối chăn với vợ hơn - Ảnh minh họa: Internet 3. Thay đổi thói quen tình dục Tất cả đàn ông thay lòng đều muốn tình dục, muốn lên giường với người tình của mình. Sau những phút giây hoan lạc ấy, về nhà, đàn ông ngoại tình lại càng cuồng nhiệt chuyện gối chăn với vợ hơn. Chính vì “học” được những chiêu thức mới khi gần gũi với kẻ thứ ba nên thói quen tình dục của đàn ông có vợ sẽ thay đổi đáng kể. Đứng trước những bất thường, khác lạ ấy chị em đừng dễ dàng cho qua. Hãy kín đáo theo dõi để sớm lật tẩy người chồng bội bạc, đừng để hai kẻ xấu xa kia tiếp tục qua mặt bạn thêm ngày nào nữa. Trước những khoản hao hụt của chồng, phụ nữ hãy cảnh giác để sớm vạch mặt kẻ thay lòng kia - Ảnh minh họa: Internet 4 Hao hụt tài chính Nuôi bồ nhí bên ngoài nên đàn ông chắc chắn sẽ tiêu nhiều tiền hơn ngày thường. Họ phải chi trả cho những buổi hẹn hò, với những hóa đơn quà tặng và tiền khách sạn. Vì thế, chồng bạn sẽ tiêu tốn nhiều tiền hơn so với thời gian trước. Trước những khoản chi tiêu bất thường, những khoản hao hụt của chồng, phụ nữ hãy cảnh giác để sớm vạch mặt kẻ thay lòng kia.

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