Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan “sống để dạ, chết mang theo”, có bị dỗ dành lời ngon tiếng ngọt cũng không được bật mí cho ai biết.

Có người sẽ độc mồm độc miệng nói bạn làm việc sai trái mới kiếm được nhiều tiền. Có người sẽ ganh tỵ với hạnh phúc, bản lĩnh của bạn mà hãm hại, nói xấu sau lưng.

Phụ nữ kiếm được nhiều tiền là chuyện vô cùng đáng tự hào. Nhưng đừng khoe khoang khắp nơi về số tiền mình kiếm và tiết kiệm được. Vì điều này sẽ khiến nhiều người nảy sinh lòng ghen tỵ, hoặc sẽ nói những điều không hay sau lưng bạn.

Đàn bà khôn ngoan nên biết điều này - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ muốn hạnh phúc đừng bật mí quá nhiều về số tiền mình kiếm được. Hãy giữ bí mật, bản thân làm gì cũng không cần báo cáo cho thiên hạ biết. Miễn sao bạn sống hạnh phúc và tự hào với đồng tiền của mình làm ra là được.

Chuyện với người cũ

Đây là điều cấm kỵ trong hôn nhân, đàn bà khôn ngoan giấu kín như bưng. Còn đàn bà dại lại kể hết cho chồng biết vì muốn khoe ngày đó bản thân đã được nhiều người theo đuổi như thế nào. Điều này sẽ khiến đàn ông có cái nhìn không mấy ấn tượng về vợ.

Phụ nữ đừng nhắc người yêu cũ trước mặt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ không biết được trong lòng chồng nghĩ gì khi nghe về chuyện người yêu cũ của vợ. Thế nên hãy ngậm miệng thật chặt, đừng dại kể chuyện tình trường trong quá khứ với chồng.

Cảm xúc với những người đàn ông khác

Đàn ông khi nhìn những người đàn bà xinh đẹp ngoài vợ cũng có chút gì đó rung động. Đàn bà cũng vậy, khi nhìn người đàn ông ngọt ngào, ấm áp khác cũng có thể có chút xao xuyến. Nhưng đừng mang chuyện này nói với chồng, vì điều này sẽ khiến chồng ghen tuông.

Phụ nữ khôn đừng kể chuyện mình có cảm xúc với người đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn đừng kể những chuyện này với mục đích đo thử độ ghen tuông của chồng. Vì điều này có thể khiến bạn đánh mất cuộc hôn nhân của mình. Đàn ông sẽ vô cùng chán ghét với cách thử vô lý, kém duyên này của phụ nữ.

Những điều không hài lòng về gia đình chồng

Nếu có chuyện gì không hài lòng về gia đình chồng, bạn nên giấu sâu trong lòng. Vì khi nói ra, bạn sẽ đổi lấy thái độ không vui của chồng.

Đừng dại nói những điều bức xúc về gia đình chồng cho chồng biết - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí có nhiều người đàn ông sẽ bênh vực gia đình của mình và nói rằng vợ phải "nhập gia tùy tục". Thế nên dù có chuyện gì cũng đừng dại nói ra những điều không hài lòng của mình về gia đình chồng, đừng dại mang tổn thương về cho mình.