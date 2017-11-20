Không phải tự nhiên người ta lại có khái niệm về bí mật, về những điều nên được giữ kín, không bao giờ thổ lộ cùng ai. Vậy nên, dù là vợ chồng nhưng dù có ‘cạy miệng’ phụ nữ thông minh cũng sẽ không bao giờ nới với chồng những điều sau:

Ắt hẳn câu nói ‘hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ biết bạn là người như thế nào’ đã quá quen thuộc với nhiều người, kể cả chồng bạn. Không chỉ đàn ông, tất thảy mọi người đều hiểu rằng những người có nét tính cách, quan điểm sống tương đồng mới có thể thân thiết với nhau.

Vậy nên, nếu việc cô bạn thân của bạn đang ngoại tình đến tai chồng bạn, và anh ấy biết rằng bạn đang bao che cho cô bạn thì chàng sẽ có cái nhìn khác về vợ mình. Chắc chắn chồng bạn sẽ nghi ngờ và giảm tin tưởng vợ, chàng cũng lo sợ rồi một ngày bạn cũng đi vào ‘vết xe đổ’ ấy. Từ đó, đời sống vợ chồng của bạn sẽ gặp không ít sóng gió, chông chênh dù bạn chẳng có lỗi gì.

2. Thú nhận việc xem trộm điện thoại

Dù nghi ngờ chồng đang che đậy điều mờ ám gì đó, bạn cũng không nên xâm phạm quyền riêng tư của anh ấy bằng cách xem lén điện thoại. Đàn ông sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng, thậm chí cáu gắt khi biết vợ đang kiểm tra sự chung thủy của mình.

Sẽ thật đáng lo nếu bạn lại thú nhận việc này với chàng, không đàn ông nào đủ bao dung để bỏ qua sai lầm này của bạn đâu. Nếu đã lỡ xem trộm điện thoại của chồng bạn hãy im lặng và đừng bao giờ làm như thế thêm một lần nào nữa.

3. Không tin tưởng chồng

Vâng, nếu nghi ngờ chồng lăng nhăng hay có phụ nữ khác bên ngoài chị em chớ dại nói điều đó với chồng. Nếu có, chắc chắn anh ấy sẽ chối bay chối biến. Ngược lại, nếu đang nghĩ sai cho chồng bạn sẽ khiến anh ấy bị tổn thương vì vợ không tin tưởng mình.

Để tránh ‘rút dây động rừng’, chị em hãy tự tìm kiếm bằng chứng và xác định chính xác chồng có lừa giối mình hay không trước khi đề cập với chồng vấn đề nhạy cảm này.

4. So sánh chồng với người yêu cũ

Dù chồng bạn không lãng mạn bằng người yêu cũ, không chiều chuộng, tâm lý hay quan tâm bạn bằng người xưa thì phụ nữ cũng đừng bao giờ nói điều này với chồng. Đàn ông rất ghét bị mang ra so sánh, họ càng khó chịu hơn nếu bị so với người cũ của vợ.

Nếu thấy không hài lòng điểm nào ở chồng bạn hãy thẳng thắn góp ý để anh ấy thay đổi, đừng chạm đến sĩ diện của đàn ông nếu không muốn bị chàng lạnh nhạt. Đặc biệt, chị em tuyệt đối không được so sánh khả năng ‘giường chiếu’ của chồng với đàn ông khác, nếu không đừng hỏi vì sao hôn nhân tan vỡ.