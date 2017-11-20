4 bí mật dù có ‘đánh chết’ phụ nữ thông minh cũng không bao giờ nói với chồng

Phụ nữ yêu 20/11/2017 15:28

Vợ chồng dù thấu hiểu và yêu thương nhau đến mấy cũng cần có những bí mật, nếu lỡ tiết lộ những điều sau với chồng bạn sẽ ân hận cả

Không phải tự nhiên người ta lại có khái niệm về bí mật, về những điều nên được giữ kín, không bao giờ thổ lộ cùng ai. Vậy nên, dù là vợ chồng nhưng dù có ‘cạy miệng’ phụ nữ thông minh cũng sẽ không bao giờ nới với chồng những điều sau:

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Phụ nữ đừng bao giờ kể với chồng việc bạn thân của bạn đang ngoại tình, đàn ông chung thủy rất ghét sự đồng lõa với hành vi sai trái này - Ảnh minh họa: Internet

1.Bạn thân của bạn đang ngoại tình

Ắt hẳn câu nói ‘hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ biết bạn là người như thế nào’ đã quá quen thuộc với nhiều người, kể cả chồng bạn. Không chỉ đàn ông, tất thảy mọi người đều hiểu rằng những người có nét tính cách, quan điểm sống tương đồng mới có thể thân thiết với nhau.

Vậy nên, nếu việc cô bạn thân của bạn đang ngoại tình đến tai chồng bạn, và anh ấy biết rằng bạn đang bao che cho cô bạn thì chàng sẽ có cái nhìn khác về vợ mình. Chắc chắn chồng bạn sẽ nghi ngờ và giảm tin tưởng vợ, chàng cũng lo sợ rồi một ngày bạn cũng đi vào ‘vết xe đổ’ ấy. Từ đó, đời sống vợ chồng của bạn sẽ gặp không ít sóng gió, chông chênh dù bạn chẳng có lỗi gì.

4 bí mật dù có ‘đánh chết’ phụ nữ thông minh cũng không bao giờ nói với chồng - Ảnh 2

2. Thú nhận việc xem trộm điện thoại

Dù nghi ngờ chồng đang che đậy điều mờ ám gì đó, bạn cũng không nên xâm phạm quyền riêng tư của anh ấy bằng cách xem lén điện thoại. Đàn ông sẽ cảm thấy mình không được tôn trọng, thậm chí cáu gắt khi biết vợ đang kiểm tra sự chung thủy của mình.

Sẽ thật đáng lo nếu bạn lại thú nhận việc này với chàng, không đàn ông nào đủ bao dung để bỏ qua sai lầm này của bạn đâu. Nếu đã lỡ xem trộm điện thoại của chồng bạn hãy im lặng và đừng bao giờ làm như thế thêm một lần nào nữa.

4 bí mật dù có ‘đánh chết’ phụ nữ thông minh cũng không bao giờ nói với chồng - Ảnh 3
Hãy tự kiểm chứng lòng thủy chung của chồng trước khi chất vấn anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

3. Không tin tưởng chồng

Vâng, nếu nghi ngờ chồng lăng nhăng hay có phụ nữ khác bên ngoài chị em chớ dại nói điều đó với chồng. Nếu có, chắc chắn anh ấy sẽ chối bay chối biến. Ngược lại, nếu đang nghĩ sai cho chồng bạn sẽ khiến anh ấy bị tổn thương vì vợ không tin tưởng mình.

Để tránh ‘rút dây động rừng’, chị em hãy tự tìm kiếm bằng chứng và xác định chính xác chồng có lừa giối mình hay không trước khi đề cập với chồng vấn đề nhạy cảm này.

4 bí mật dù có ‘đánh chết’ phụ nữ thông minh cũng không bao giờ nói với chồng - Ảnh 4
Khả năng 'giường chiếu' đồng nghĩa với bản lĩnh đàn ông, đừng khiến chàng tự ti chỉ vì vài lời vô ý của bạn - Ảnh minh họa: Internet

4. So sánh chồng với người yêu cũ

Dù chồng bạn không lãng mạn bằng người yêu cũ, không chiều chuộng, tâm lý hay quan tâm bạn bằng người xưa thì phụ nữ cũng đừng bao giờ nói điều này với chồng. Đàn ông rất ghét bị mang ra so sánh, họ càng khó chịu hơn nếu bị so với người cũ của vợ.

Nếu thấy không hài lòng điểm nào ở chồng bạn hãy thẳng thắn góp ý để anh ấy thay đổi, đừng chạm đến sĩ diện của đàn ông nếu không muốn bị chàng lạnh nhạt. Đặc biệt, chị em tuyệt đối không được so sánh khả năng ‘giường chiếu’ của chồng với đàn ông khác, nếu không đừng hỏi vì sao hôn nhân tan vỡ.

 

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