3 "tuyệt kỹ phòng the" khiến chàng sướng đến nỗi mê mệt kĩ năng của bạn, xa 1 đêm cũng không chịu nổi

Thử một chút mạnh bạo giúp chàng phấn khích hơn...
- 4 dấu hiệu tố cáo chàng đang "thèm" chuyện ấy: Thường xuyên liếm môi, hơi thở dồn dập... đủ cả
- Phụ nữ ham muốn chuyện ấy vào lúc nào, tuổi nào? Bất ngờ nhất là nhu cầu của phụ nữ 18 - dưới 30
Kích thích suy nghĩ về chuyện ấy
Đôi khi chỉ cần những lời nói mang tính gợi tình cũng khiến chàng phải xốn xang. Bạn chỉ cần nói thỏ the bên tai chàng bằng những lời nói "ướt át" có một chút, nhưng đừng sử dụng quá đà. Làm điều này thôi cũng đã khiến chàng muốn thực hiện cuộc mây mưa cháy bỏng.
Thử một chút thô bạo
Khi quan hệ mãi một kiểu sẽ gây ra nhàm chán. Bạn nên thử nhiều phương pháp mới, đặc biệt đối với những người đàn ông mạnh mẽ, cá tinh thích những điều mới mẻ.
Bạn có thể thử qua kiểu dễ thương, nữ quyền hoặc sử dụng một vài độc tác thô bạo để khơi dậy ham muốn trong chàng. Nên sử dụng những phụ kiện như khăn tay để cột tay lại hoặc một cái roi mềm để đánh nhẹ vào hông. Chắc chắn chàng sẽ nể phục vì những kĩ năng tuyệt đỉnh của bạn.
Một chút thú vị bằng oral sex
Oral Sex – quan hệ bằng miệng là một cách làm cho chàng sướng mà bạn nên thực hiện trong bước khởi đầu. Trước tiên bạn phải biết vui đùa và vuốt ve "cậu nhỏ" của chàng. Điều đó sẽ khiến chàng càng trân trọng bạn hơn, vì có thể chạm đến thứ thầm kín của chàng và khiến đối phương nòng cháy hơn.
Thay đổi tư thế
Quan hệ mãi một kiểu sẽ khiến chàng nhanh cảm thấy nhàm chán vì thế nên thay đổi linh hoạt các tư thế quan hệ. Bạn có thể học hỏi thêm nhiều tư thế về chuyện ấy qua mạng internet.