3 "tuyệt kỹ phòng the" khiến chàng sướng đến nỗi mê mệt kĩ năng của bạn, xa 1 đêm cũng không chịu nổi

Thử một chút mạnh bạo giúp chàng phấn khích hơn...

Kích thích suy nghĩ về chuyện ấy

Đôi khi chỉ cần những lời nói mang tính gợi tình cũng khiến chàng phải xốn xang. Bạn chỉ cần nói thỏ the bên tai chàng bằng những lời nói "ướt át" có một chút, nhưng đừng sử dụng quá đà. Làm điều này thôi cũng đã khiến chàng muốn thực hiện cuộc mây mưa cháy bỏng.

Ảnh minh họa: Internet

Thử một chút thô bạo

Khi quan hệ mãi một kiểu sẽ gây ra nhàm chán. Bạn nên thử nhiều phương pháp mới, đặc biệt đối với những người đàn ông mạnh mẽ, cá tinh thích những điều mới mẻ.

Bạn có thể thử qua kiểu dễ thương, nữ quyền hoặc sử dụng một vài độc tác thô bạo để khơi dậy ham muốn trong chàng. Nên sử dụng những phụ kiện như khăn tay để cột tay lại hoặc một cái roi mềm để đánh nhẹ vào hông. Chắc chắn chàng sẽ nể phục vì những kĩ năng tuyệt đỉnh của bạn.



Ảnh minh họa: Internet

Một chút thú vị bằng oral sex

Oral Sex – quan hệ bằng miệng là một cách làm cho chàng sướng mà bạn nên thực hiện trong bước khởi đầu. Trước tiên bạn phải biết vui đùa và vuốt ve "cậu nhỏ" của chàng. Điều đó sẽ khiến chàng càng trân trọng bạn hơn, vì có thể chạm đến thứ thầm kín của chàng và khiến đối phương nòng cháy hơn.

Thay đổi tư thế

Quan hệ mãi một kiểu sẽ khiến chàng nhanh cảm thấy nhàm chán vì thế nên thay đổi linh hoạt các tư thế quan hệ. Bạn có thể học hỏi thêm nhiều tư thế về chuyện ấy qua mạng internet.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-tuyet-ky-phong-the-khien-chang-suong-en-noi-me-met-ki-nang-cua-ban-xa-1-em-cung-khong-chiu-noi-533396.html