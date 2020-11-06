‘3 thêm, 2 bớt’ giúp đàn bà sau ly hôn tô thêm phấn, dặm thêm son kiêu hãnh với đời

Dưới đây là những điều đàn bà sau ly hôn nên biết để thoát khỏi ám ảnh quá khứ, tự tin tô thêm phấn dặm thêm son kiêu hãnh với đời.

Người phụ nữ sau ly hôn nên vị tha hơn với những người xung quanh. Nhất là người trong quá khứ, hãy nhẹ nhàng đưa người đó vào danh sách “quên mãi mãi”. Vì càng ghim trong lòng những lỗi lầm của người đó, bạn càng không có được hạnh phúc. Càng ôm hận sâu trong lòng và tìm cách trả thù, bạn sẽ không thể sống được một ngày yên ổn.

Thêm chia sẻ

Hãy biết chia sẻ để sống hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu được, phụ nữ sau ly hôn cứ mở lòng chia sẻ nhiều hơn với những người thân thiết. Vì càng giấu nỗi buồn, bạn sẽ càng chịu nhiều áp lực, không thể nào giải tỏa được. Điều này khiến lòng bạn có một hòn đá nặng nề và không thể thoải mái để sống tốt quãng đời còn lại của mình. Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy tâm sự với người mình tin tưởng để lòng nhẹ nhàng hơn.

Thêm yêu thương

Phụ nữ nên biết yêu thương nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Yêu thương là điều không thể thiếu trong cuộc sống này. Đừng vì những tổn thương trong quá khứ mà biến bản thân thành con người chai lỳ cảm xúc, khô khan cứng nhắc. Hãy mở lòng đón nhận những yêu thương đến với mình. Bản thân bạn cũng hãy dành sự yêu thương, quan tâm cho người khác để có được cuộc sống thoải mái hơn.

2 bớt

Bớt nghi ngờ

Đừng sống quá đa nghi khiến bản thân không hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Muốn sống một đời bình yên, phụ nữ đừng quá đa nghi. Đừng suy nghĩ quá nhiều để rồi cho rằng ai cũng sống lỗi với mình. Hoặc nghi ngờ những người đến với mình chỉ để lợi dụng. Bạn nên nhớ đàn ông tốt trên đời này còn rất nhiều. Ngày đó vì không may mắn mới lấy phải người tệ bạc. Còn giờ đây chưa hẳn ông trời lại đối xử bất công với bạn thêm lần nữa.

Bớt oán trách

Sống ở đời đừng oán trách người sống lỗi hoặc mọi chuyện khó khăn xảy ra với mình. Bạn nên biết rằng oán trách không giúp bản thân sống tốt hơn mà còn tạo thêm nhiều áp lực cho mình. Vì vậy hãy sống một đời bình yên, thanh thản rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.

Nếu gặp khó khăn hãy động viên bản thân cố lên, chứ đừng oán trách tại sao lại là tôi? Nếu có mệt mỏi hãy ngồi nghỉ một chút rồi tiếp tục bước đi, chứ đừng than thở và muốn bỏ cuộc. Vì càng oán càng than, bạn sẽ càng tập cho mình thói quen ỷ lại, dựa dẫm.