3 sai lầm khiến hôn nhân nguội lạnh, chồng chán vợ mà ngã vào vòng tay người đàn bà khác

Thế nên, nếu dại khờ mang chồng ra so sánh với đàn ông khác bằng những câu nói “sao anh không kiếm tiền giỏi như chồng chị A”, “anh nhìn chồng người ta xem”… sẽ khiến đàn ông chán vợ, mệt mỏi và vô cùng áp lực.

Đàn ông vốn trọng sĩ diện, nhất là sĩ diện trước người phụ nữ mình yêu. Họ luôn muốn được bạn đời xem trọng, được con cái đánh giá cao và là người chồng tài giỏi để vợ con có thể tự hào về mình.

Cuộc sống hôn nhân sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề, khác biệt và cả những hiểu lầm khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ bực bội, khó chịu. Chính vì sống chung nên cả hai sẽ nhìn thấy rất nhiều tật xấu ở đối phương, phụ nữ sẽ nhận thấy chồng không hoàn hảo như mình vẫn tưởng.

Thậm chí, việc làm tưởng chừng vô hại này của phụ nữ khờ dại còn khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ, dù muốn cũng chẳng thể níu kéo.

Một khi phụ nữ yêu thật lòng, họ sẽ yêu cả những thiếu sót của người đàn ông mình yêu mà chẳng hề câu nệ bất cứ điều gì. Nếu phụ nữ thông minh chọn cách nhẹ nhàng góp ý, tâm sự tỉ tê để khích lệ bạn đời hoàn thiện bản thân. Thì phụ nữ nông cạn lại đi la mắng, quát nạt chồng vì những điều nhỏ nhặt.

Đây chính là lý do vì sao dù vợ đẹp, tài giỏi đến mấy đàn ông cũng chán nản, ra ngoài hú hí với nhân tình ngọt ngào.



Việc nhắc lại chuyện xưa chẳng khác nào bạn đang xát muối vào trái tim của anh ấy, đang vạch ra ranh giới giữa cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Mang chuyện cũ ra đay nghiến

Phụ nữ vốn nói nhiều, hay cằn nhằn nhưng họ làm thế chỉ vì muốn tốt cho chồng, muốn nhắc nhở bạn đời. Tất nhiên, đàn ông dù khó chịu, bực bội mỗi khi vợ cau có nhưng anh ấy thừa hiểu được tâm tư, tình cảm vợ dành cho mình.

Tuy nhiên, nếu phụ nữ nông cạn khơi lại chuyện cũ, nhắc lại những lỗi lầm trong quá khứ mỗi khi cự cãi sẽ khiến đàn ông bực dọc vô cùng.

Nếu quá khứ đã ngủ yên hãy để nó ngủ yên. Việc nhắc lại chuyện xưa chẳng khác nào bạn đang xát muối vào trái tim của anh ấy, đang vạch ra ranh giới giữa cả hai.

Chỉ cần không phạm phải 3 sai lầm trên bạn sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc ấm êm, vợ chồng bên nhau càng lâu càng yêu thương mặn nồng, gắn bó bền chặt. Nếu thấy bản thân đang mắc phải những lỗi trên, chị em hãy sửa đổi ngay để cứu vãn hôn nhân.