Lấy phải một trong 3 kiểu đàn ông này, chị em hãy chuẩn bị sẵn đường lui cho mình bởi ở bên chồng tệ bạc như thế thì chị em sẽ khổ cả đời.

Ham chơi, rượu chè thâu đêm Đàn ông thuở độc thân có thể thoải mái tụ tập bạn bè sau giờ làm việc, tha hồ chén thù chén tạc với đồng nghiệp và đi chơi thâu đêm mà chẳng cần phải báo cáo với ai. Thế nhưng, khi đã là đàn ông có gia đình người chồng cần biết điểm dừng trong những cuộc vui để vợ con không phải đứng ngồi không yên, lo lắng bất an cho mình. Phụ nữ chẳng mong lấy chồng giàu, họ chỉ mong có được người chồng biết lo toan vun vén và phấn đấu vì vợ con. Nếu ngay cả việc báo trước với vợ rằng mình sẽ về trễ, nếu ngay cả việc từ chối những cuộc nhậu vô bổ mà cũng không làm được thì người đàn ông như thế sẽ làm khổ vợ con cả đời.

Những giọt nước mắt bên mâm cơm nguội lạnh, những cuộc điện thoại chồng không bắt máy sẽ khiến đàn bà chết tâm, hôn nhân vì thế mà đi vào ngõ cụt.

Nếu chồng vô tâm đến mức chẳng hề nhớ sinh nhật vợ, không nhớ những kỷ niệm của cả hai thì bạn đã lấy nhầm người - Ảnh minh họa: Internet Quá vô tâm Trước khi tiến đến hôn nhân, cả hai đã có một quá trình tìm hiểu đủ lâu để biết rõ những sở thích, thói quen và những điều đối phương không thích. Thế nên, khi về chung một nhà người đàn ông yêu thật lòng càng nên chiều chuộng bạn đời vì cô ấy chính là người phụ nữ sẵn lòng ở bên chồng khi khốn khó, lúc cơ hàn mà không hề than vãn.

Sinh nhật vợ, kỷ niệm ngày cưới là những ngày đàn ông thương vợ nhất định phải thuộc lòng. Dù chỉ là một cành hoa, món quà nhỏ hay câu nói “chúc vợ của anh sinh nhật vui vẻ, cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ anh” đã khiến phụ nữ hạnh phúc dâng trào. Nếu chồng vô tâm đến mức chẳng hề nhớ sinh nhật vợ, không nhớ những kỷ niệm của cả hai và quát tháo chê bai vợ phiền phức thì đích thị chị em đã lấy nhầm chồng.

Nếu đã hết lời khuyên nhủ, nhắc nhở nhưng chồng vẫn chứng nào tật nấy thì tốt nhất phụ nữ hãy ly hôn - Ảnh minh họa: Internet Vô trách nhiệm Một người đàn ông có trách nhiệm sẽ luôn chủ động chia sẻ việc nhà với vợ, ân cần hỏi han khi vợ ốm đau hay chơi với con để vợ được nghỉ ngơi. Đấy chính là cách đàn ông thương vợ thể hiện tình cảm đơn giản, thiết thực nhất. Nếu chồng đùn đẩy hết việc nhà cho vợ, bỏ mặc con cái và chẳng bao giờ trông con hay dạy bảo con thì anh ấy đích thị là một người chồng, người cha vô trách nhiệm đến lạnh lùng. Nếu đã hết lời khuyên nhủ, nhắc nhở nhưng chồng vẫn chứng nào tật nấy thì tốt nhất phụ nữ hãy ly hôn. Đừng ôm mãi nỗi khổ tâm ấy, cũng đừng sống với người đàn ông quá giỏi trong việc làm mình tổn thương, hờn tủi.

Tại sao đàn ông có “quỹ đen”? Đã là vợ chồng đầu gối má kề, tài sản là của chung, con cái chung, cái gì cũng chung, cớ sao vẫn có đàn ông lập “quỹ đen” để làm gì?

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