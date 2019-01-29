3 người phụ nữ không đẹp nhất, giỏi nhất nhưng đàn ông vẫn nguyện theo đuổi cả đời

3 người phụ nữ này nhan sắc bình thường, cũng không quá tài giỏi nhưng lại luôn khiến đàn ông say mê quên tháng năm, bằng lòng dùng cả đời để theo đuổi.

Người phụ nữ cá tính không lẫn lộn Mới đầu, đàn ông dễ bị cuốn hút bởi người phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp hoặc tính cách hài hước quyến rũ… Nhưng những điều đó ở phụ nữ chưa đủ sức để giữ đàn ông cả đời. Một mối tình lâu năm, thậm chí là trọn đời với đàn ông đòi hỏi những điều rộng hơn, bao quát và ý nghĩa hơn ở cuộc sống của phụ nữ. Có nghĩa là bạn phải để anh ấy thấy một cá tính rõ ràng, không lẫn lộn, một cuộc sống độc lập với công việc riêng, các mối quan hệ và những sự chú ý riêng... chứ không phải chỉ có mình anh ấy. Nói đúng hơn thì chính là sự độc lập trong cuộc sống của phụ nữ càng kiên định và rõ ràng sẽ càng khiến đàn ông say mê khó rời.

Nói đúng hơn thì chính là sự độc lập trong cuộc sống của phụ nữ càng kiên định và rõ ràng sẽ càng khiến đàn ông say mê khó rờ - Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ không bao giờ cho đàn ông cảm giác “đủ” Bản tính đàn ông là thích chinh phục, thậm chí là muốn chiếm hữu một cách tuyệt đối, nhưng khi được thỏa mãn rồi thì sẽ đâm ra chán chê. Người phụ nữ này biết rõ bản tính đó của đàn ông, và họ không bao giờ cho đàn ông cảm giác “đủ”. Họ có thể yêu đàn ông, chân thành trở thành bạn đời nhưng không bao giờ để đàn ông biết hết những gì họ nghĩ, hay mong muốn. Họ cho đàn ông cảm giác như có họ nhưng vẫn như không thể có hết. Những bí mật của người phụ nữ này tạo nên cảm giác thu hút với đàn ông, càng tò mò hứng thú, càng khó rời bỏ.

Những bí mật của người phụ nữ này tạo nên cảm giác thu hút với đàn ông, càng tò mò hứng thú, càng khó rời bỏ - Ảnh minh họa: Internet Hơn hết, phụ nữ muốn giữ được trái tim đàn ông, phải có một sự bí ẩn riêng biệt. Nếu yêu đàn ông 10 thì chỉ để họ thấy 5 hoặc 6, nghĩ nhiều nhưng hãy nói ít. Đừng bao giờ giao hết cho đàn ông 3 thứ này, tiền, lòng tin và cuộc sống. Và cũng đừng bao giờ nói với đàn ông rằng thứ gì thuộc về mình cũng sẽ là của họ. Khi ấy, đàn ông càng khó nắm bắt phụ nữ, càng không muốn buông tay. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ biết cách tạo ra giá trị của mình trong mắt đàn ông bằng sự bí ẩn. Đàn ông từ đó càng muốn chinh phục, càng nể trọng người phụ nữ bên cạnh mình, tháng năm qua đi càng không vơi bớt. Người phụ nữ có một cuộc sống đẹp Với đàn ông, phụ nữ đẹp nhất chính là khi tự họ đã có sẵn một cuộc sống đẹp - Ảnh minh họa: Internet Với đàn ông, phụ nữ đẹp nhất chính là khi tự họ đã có sẵn một cuộc sống đẹp. Phụ nữ đẹp, trước nhất là để mình ngắm, chứ không chỉ để đàn ông nhìn. Phụ nữ muốn hạnh phúc, đầu tiên là phải biết tự làm mình vui, hơn là đợi đàn ông đem hạnh phúc đến tặng mình. Khi phụ nữ tự xinh đẹp và hạnh phúc với một cuộc sống đẹp thì sẽ luôn thu hút trong mắt đàn ông. Điều đàn ông thấy tự hào nhất, muốn có được lâu dài nhất không phải là một người phụ nữ chỉ đẹp, mà còn là có một cuộc sống đẹp. Phụ nữ dù ở độ tuổi nào cũng hãy rực rỡ như ánh mặt trời, ngay cả khi hết ngày vẫn đầy ráng chiều lấp lánh. Khi có thể tự mình tỏa sáng thì phụ nữ chẳng bao giờ sợ không thiếu đàn ông vây quanh. Bởi ai cũng thích mặt trời, ai cũng muốn những điều đẹp đẽ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-nguoi-phu-nu-khong-dep-nhat-gioi-nhat-nhung-dan-ong-van-nguyen-theo-duoi-ca-doi-313315.html