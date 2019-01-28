Phụ nữ thông minh và những mẹo yêu đương đỉnh cao

2. Không quan trọng là bạn yêu bao nhiêu lần, yêu trong bao lâu mà là khi yêu rồi bạn có được những gì, tình yêu giúp bạn trở nên thế nào. Tình yêu phải là thứ trang sức khiến phụ nữ xinh đẹp hơn, có một trái tim giàu có hơn.

1. Bạn có thể chọn đàn ông giàu để yêu, hay yêu một người đàn ông chưa thể giàu. Nhưng hãy nhớ, phụ nữ như loài chim, đừng tìm đàn ông như cần một cành cây để đậu, lại quên rằng mọi loài chim đều có sẵn đôi cánh để bay.

4. Đừng bao giờ cho đi những thứ bản thân không có được lần hai, là tình dục, thời gian và lòng tin. Khi bạn cho đi thứ bạn chỉ có duy nhất thì chính là đặt mình vào thế yếu, dễ đau lòng cũng dễ mất mát!

3. Tình yêu sẽ cho phụ nữ sức mạnh, cũng giống như tiền bạc, đam mê và sự độc lập. Tình yêu cũng là một phần như thế trong cuộc sống của bạn, không thể thiếu nhưng cũng chẳng là tất cả.

5. Đừng lên giường với người đàn ông bạn vẫn chưa rõ về anh ta. Chuyện thân mật chỉ nên xảy ra khi cả hai đã có sự giao tiếp, thấu hiểu hằng ngày, và ít nhất 4 lần hẹn hò cùng nhau. Đây là một phần tất yếu trong quy luật yêu đương của phụ nữ.

Tình yêu sẽ cho phụ nữ sức mạnh, cũng giống như tiền bạc, đam mê và sự độc lập - Ảnh minh họa: Internet

6. Hãy có những nguyên tắc riêng khi yêu. Không quan trọng là bạn cho đi bao nhiêu thì phải được nhận lại bấy nhiêu. Nhưng hãy đảm bảo bạn là một người yêu chân thành nhất mà bạn luôn có thể tự hào. Vậy thì điều bạn đòi hỏi cũng chỉ là sự chân thành. Và nếu đối phương không thể cho bạn thì cũng không còn gì nuối tiếc.

7. Đừng đặt quá nhiều hy vọng, kỳ vọng vào người đàn ông bạn vẫn chưa biết rõ. Muốn nhìn thấu một người đàn ông, bạn phải có sự so sánh giữa hành động và lời nói của anh ta. Nếu đã nghe thì nhất định phải xem lời nói có đi với hành động không. Bởi bạn sẽ chẳng biết được một người đàn ông liệu có “nói được làm được” từ những ngày đầu quen.

Hãy đảm bảo bạn là một người yêu chân thành nhất mà bạn luôn có thể tự hào - Ảnh minh họa: Internet

8. Hãy đảm bảo rằng những dự định kế hoạch tương lai của hai người có thể phù hợp, hay bổ trợ cho nhau. Nếu có lúc bạn thấy rằng cả hai không còn sự tương đồng trong suy nghĩ, dự định tương lai thì nhất định phải chấm dứt. Đừng nghĩ một anh chàng nào đó có thể là ngoại lệ, vì với đàn ông tình yêu không thể mạnh hơn lý trí và lý tưởng sống của họ.

9. Hãy gạt bỏ, thậm chí là “xóa sổ” hết mọi dấu vết của một hay những người đàn ông không còn là một phần trong cuộc sống của bạn. Đừng nghĩ đó là hành động thô lỗ, bạn nên biết cách bảo vệ mình trước những người không còn xứng đáng với bạn.

10. Hãy yêu bản thân đầu tiên. Bạn phải hiểu mình đáng giá hơn bất kì một cuộc tình nào. Và hãy chỉ yêu và chọn kết hôn vì bạn thấy mình được yêu và trân trọng.

Hãy yêu bản thân đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet

11. Phụ nữ đừng bao giờ cho phép bản thân yêu kẻ phản bội. Một người đàn ông đã biết phản bội thì căn bản đã không có sự tôn trọng dành cho phụ nữ. Yêu một người không thể trân trọng tình yêu chính là cái sai lớn nhất đời phụ nữ.

12. Nghệ thuật nhắn tin yêu đương chính là đừng bao giờ trả lời đối phương ngay lập tức hay quá nhanh. Bởi nếu thế, bạn sẽ trở nên quá dễ đoán với đàn ông. Hãy cứ từ tốn trả lời, vừa đủ thời gian như bạn đang đắn đo hay suy nghĩ. Từ đó, đàn ông sẽ nảy sinh cảm giác phải đợi chờ để đoán xem bạn muốn gì.