Đàn ông nói dối có khi chỉ để vui, để lấy lòng phụ nữ, nhưng phụ nữ lại dốc lòng tin tưởng, đến cùng lại tự chuốc lấy bi thương. Có những lời nói dối của đàn ông chỉ khiến phụ nữ hạnh phúc một khắc mà khổ đau một đời.

“Em chỉ cần yêu anh, cả thế giới để anh lo” Đàn ông nói dối thế này thì chỉ khiến tim của phụ nữ đổ gục. Và vì một câu nói chỉ tốn vài giây này của đàn ông, nhiều người phụ nữ sẵn sàng ở nhà chăm con, bỏ hết sự nghiệp công việc, vì tin chắc rằng đã có chồng lo liệu. Nhưng cuộc đời này thực tế hơn một câu ngôn tình như thế. Đàn bà khôn ngoan sẽ hiểu ngoài mối quan hệ huyết thống ra thì chẳng ai thích nuôi ai cả đời. Đã không thích thì sẽ có lúc xem đó là gánh nặng, sẽ chẳng dễ dàng sống cùng nhau.

Đàn ông nói dối thế này thì chỉ khiến tim của phụ nữ đổ gục - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khôn có thể thích nghe lời nói dối này của đàn ông, nhưng họ sẽ không bao giờ tin. Họ chỉ vui lúc đó, chứ chẳng dại gì bỏ việc ở nhà để chồng nuôi. Bởi hôn nhân là chuyện không ngờ được tương lai. Hôm nay vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, ngày mai cũng có thể cạn tình cạn nghĩa. Phụ nữ phải độc lập tài chính, có mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống riêng thì mới luôn có một đường lùi cho bản thân. Hơn nữa, không kiếm ra tiền, phụ nữ không thể có tiếng nói trong nhà, càng dễ bị xem thường. “Anh yêu tâm hồn, con người của em, chứ không phải ngoại hình” Đàn ông nói dối ngọt ngào thế này thì vợ nào chả thích. Dù vậy, thực tế thì đôi mắt của đàn ông không như lời anh ta nói. Mỗi khi đi làm về, cứ thấy vợ một nách hai con, quần áo luộm thuộm, tóc tai bù xù, hôi mùi bếp núc, thì chẳng có chàng nào không hình dung một người phụ nữ khác xinh đẹp hơn vợ.

Phụ nữ đừng bao giờ tin đàn ông không để ý ngoại hình của mình - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế, phụ nữ đừng bao giờ tin đàn ông không để ý ngoại hình của mình. Bạn không thể thay đổi đặc trưng bản tính mê cái đẹp của đàn ông, bạn chỉ có thể tự khiến mình đẹp hơn. Hãy xinh đẹp, thơm tho và luôn ra đường cùng chồng thật tinh tươm nhất có thể. Có như thế thì đàn ông mới không có cơ hội nhìn người phụ nữ khác. “Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng thay đổi” Sai lầm lớn nhất của nhiều người phụ nữ là tin vào lời nói dối này của đàn ông. Có những người đàn ông, dù tốn bao nhiêu công sức của phụ nữ cũng không thể thay đổi. Có thể khi yêu đương, họ che giấu quá khéo những tật xấu, thói hư mà bạn không thể nhìn thấy. Nhưng một khi đã về một nhà, tính cách con người sẽ dần bộc lộ rõ ràng nhất. Nếu bạn đã nhẫn nhịn, tha thứ nhiều lần mà luôn chỉ nhận lại được duy nhất một câu nói trên thì mãi mãi anh ta cũng sẽ không thể thay đổi. Đó chỉ là lời nói dối để ngụy biện cho việc anh ta không thể tốt hơn vì bạn. Phụ nữ đừng bao giờ vì một lời nói dối của của đàn ông mà cố chấp tin tưởng, hy sinh không tiếc, cuối cùng lại tay trắng ra đi - Ảnh minh họa: Internet Bởi thế, phụ nữ đừng bao giờ vì một lời nói dối của của đàn ông mà cố chấp tin tưởng, hy sinh không tiếc, cuối cùng lại tay trắng ra đi. Có những chuyện chỉ có thể tin một lần, nhưng đừng tin quá nhiều lần. Có những việc có thể chấp nhận, nhưng nên có giới hạn để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương. Nhớ nhé phụ nữ!

Đàn ông nhất định phải lấy những người vợ nói nhiều Nếu thật sự trân trọng người phụ nữ bên cạnh thì bạn đừng bao giờ để cô ấy có cảm giác không biết nói chuyện cùng ai. Những người vợ nói nhiều mới đích thực chân thành với bạn nhất.

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