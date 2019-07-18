Đàn ông nhất định phải lấy những người vợ nói nhiều

Cuộc sống hay công việc lúc nào cũng tồn tại những chuyện không như ý. Những gì không thể nói cùng người khác đều chỉ có thể để hết trong lòng. Thế thì khi về nhà, nếu không thể nói cùng người bạn thân thiết nhất thì còn có thể nói cùng ai nữa đây?

Nhiều người đàn ông không thích kiểu phụ nữ nói nhiều. Nhưng thật ra đây là một phương thức biểu đạt tâm ý rõ ràng nhất của phụ nữ. Nếu có thể thấu hiểu, bạn sẽ tự khắc nhận ra quý giá nhất chính là một người vợ nói nhiều.

Sự thật là vợ chồng muốn thấu hiểu, ít mâu thuẫn và hòa hợp lâu dài thì phải giao tiếp, chia sẻ với nhau nhiều mỗi ngày. Nói chuyện là để biết bản thân muốn gì, đối phương cần gì và cả hai đã thay đổi điều gì. Nhiều cặp vợ chồng vì không bắt kịp những thay đổi nhỏ mỗi ngày của nhau mà dần trở nên xa cách lúc nào không hay. Bởi thế, khi lấy một người phụ nữ nói nhiều thì hãy hiểu rằng cô ấy chỉ đang muốn hiểu bạn hơn và ngược lại.

Đàn ông rất sợ những trận cãi nhau với phụ nữ. Nhưng bạn có biết, khi phụ nữ không còn muốn cãi với bạn thì cũng là lúc cô ấy chẳng còn niềm tin hay hy vọng nào vào bạn? Chắc chắn rằng lúc đó sẽ còn tệ hơn là khi bạn phải nghe những lời càm ràm, than phiền hay cãi vã từ vợ.

Phụ nữ nói nhiều chứng tỏ rằng cô ấy rất coi trọng bạn

Với chồng con, phụ nữ luôn không an tâm, họ luôn có ít nhất một nỗi lo hằng ngày. Nếu bên tai bạn luôn là những lời khuyên nhủ, căn dặn, thậm chí là càm ràm thì hãy trân trọng cô ấy. Bởi trên thế giới này, sẽ không ai có thể quan tâm nhiều đến bạn như thế.

Những người phụ nữ nói nhiều đa phần đều là người lương thiện - Ảnh minh họa: Internet

Vợ nói nhiều vì bạn hút thuốc, uống bia nhiều đều là vì cô ấy quan tâm đến sức khỏe của bạn. Cô ấy nói nhiều khi bạn về trễ cũng là vì cô ấy lo lắng đêm hôm ra đường bạn có xảy ra chuyện gì không… Những người phụ nữ nói nhiều đa phần đều là người lương thiện. Họ nghĩ gì nói đó, họ lo hay sợ gì cũng gói hết trong lời nói. Họ nói nhiều cũng là để muốn chia sẻ tình cảm, buồn vui cùng bạn. Họ không hề như kiểu phụ nữ ngoài miệng thì ngọt nhưng trong lòng nông sâu khó lường. Dù rằng phụ nữ nói nhiều có khi sẽ khiến bạn khó chịu nhưng bạn hãy nghĩ đến việc họ như thế đều là vì yêu thương và trân trọng bạn. Phụ nữ càng yêu một người đàn ông thì sẽ càng nói nhiều với anh ấy.

Bởi thế, đàn ông đừng chê bai, than phiền khi phụ nữ nói nhiều. Dù có lúc họ sẽ nói những câu không dễ nghe nhưng cũng đừng so đo với họ. Vì bạn cứ thử nghĩ xem, cuộc sống này phần lớn đều chỉ nói lời dễ nghe, mật ngọt để chuộc lợi, bạn tìm đâu ra một người chân thành giúp bạn sống tốt hơn?

Bởi thế, đàn ông đừng chê bai, than phiền khi vợ nói nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân như một chiếc gương để vợ chồng có thể soi mình vào đó, nếu một người sai thì người kia cũng có trách nhiệm, một người hoàn thiện cũng là vì nhờ người còn lại cố gắng. Bởi thế, nếu vợ muốn bạn lắng nghe thì hãy kiên nhẫn để nghe hết những gì cô ấy muốn nói.

Yêu cầu của phụ nữ với người đàn ông của mình thật sự không nhiều. Cô ấy chỉ muốn bạn có thể để tâm, chú ý nghe cô ấy nói. Khi cô vấp ngã, bạn có thể ủi an. Khi cô ấy bệnh tật, bạn có thể ở bên chăm sóc. Và khi cô ấy cần, cũng chỉ muốn bạn có thể xuất hiện kịp lúc.

Nếu thật sự trân trọng người phụ nữ bên cạnh thì bạn đừng bao giờ để cô ấy có cảm giác không biết nói chuyện cùng ai. Những người vợ nói nhiều mới đích thực chân thành với bạn.