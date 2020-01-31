3 kiểu phụ nữ khổ đau mải miết, càng sống càng khổ tâm

Phụ nữ yêu 31/01/2020 10:47

Nếu không sớm thay đổi thì 3 kiểu phụ nữ bất hạnh này sẽ cả đời trầm luân, chẳng những khổ vì chồng vì con mà còn tự làm khổ chính mình.

Một người phụ nữ bất hạnh nhất là khi họ không biết phải làm sao để có được hạnh phúc, để làm hài lòng chính mình. Vì vậy, càng sống họ càng khổ tâm, mải miết lặn ngụp trong đau khổ.

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Nếu đã chấp nhận vùi lấp hạnh phúc của mình chỉ để giữ chân đàn ông, phụ nữ sẽ khổ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ dễ mềm lòng

Phụ nữ thường sống cảm tính, chỉ cần trái tim hướng về người ấy thì dẫu có mệt mỏi đau khổ đến mấy họ vẫn chấp nhận. Quên đi lý trí, hy sinh mà không hề toan tính tưởng chừng là cách thể hiện tình yêu thông minh nhất nhưng nào ngờ lại là cái dại lớn nhất đời phụ nữ nông cạn.

Bởi lẽ, đàn ông vốn tham lam, thích ỷ lại. Nếu cứ mãi được nhận mà chẳng cần phải cho lại điều gì, nếu vợ có thể bỏ qua cho sai lầm của mình một cách dễ dàng thì họ sẽ chẳng hề hối lỗi mà sẽ hăm he lặp lại chính lỗi lầm ấy.

Nếu đã chấp nhận vùi lấp hạnh phúc của mình chỉ để giữ chân đàn ông, nếu đã tự triệt tiêu hạnh phúc của mình để thứ tha cho đàn ông ngoại tình thì dù có áp dụng bí quyết giữ chồng cao tay đến mấy, sau cùng bạn vẫn là người phụ nữ đáng thương đến tội nghiệp.

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Đừng biến chồng thành người đàn ông vô tâm chỉ bởi bạn đã quá nuông chiều anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ quá hiểu chuyện

Phụ nữ muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì đừng quá hiểu chuyện. Đồng ý rằng bạn có thể là người vợ tâm lý, biết cách quan tâm, săn sóc và thấu hiểu cho tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của chồng. Thế nhưng, nếu cứ nhún nhường, nghĩ cho người khác mà quên nghĩ cho mình thì bạn sẽ phải nếm trải không ít thiệt thòi.

Đừng biến chồng thành người đàn ông vô tâm chỉ bởi vì bạn đã quá nuông chiều anh ấy. Cũng đừng tước mất cơ hội được ủi an, động viên bạn đời của đàn ông.

Bạn có thể mạnh mẽ chốn công sở, là nữ cường nhân khiến ai nấy đều nể phục. Vậy nhưng, khi về nhà bạn chẳng việc gì phải gồng mình thể hiện. Hãy cứ hiền ngoan là cô mèo nhỏ để được chồng yêu chiều, bảo vệ, nguyện dành nửa đời còn lại để chở che.

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Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, sao không dành nó để làm hài lòng bản thân thay vì sống hợp ý thiên hạ? - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ quá nhạy cảm

Suy nghĩ quá nhiều về những lời người khác nói, về cái nhìn người dưng dành cho mình chính là sai lầm khiến đời phụ nữ chìm trong bể dâu. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, sao không dành nó để làm hài lòng bản thân thay vì sống hợp ý thiên hạ?

Muốn được trân trọng, kiêng nể trước tiên phụ nữ khổ đau hãy học cách trân trọng chính mình. Chỉ khi bạn dám nghĩ dám làm, sống hiên ngang và tử tế thì người khác mới không dám sân si, cũng chẳng dám nói lời thêu dệt về bạn.

Là phụ nữ, muốn có một cuộc đời huy hoàng rực rỡ, thật đáng sống thì bạn hãy bỏ ngay những sai lầm tai hại trên.

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Từ khóa:   phụ nữ khổ đau đàn ông vô tâm chồng ngoại tình

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