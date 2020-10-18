3 kiểu đàn ông 'tốt một thời, không tốt một đời', phụ nữ nên suy nghĩ trước khi kết hôn

Dưới đây là những kiểu đàn ông tồi nhưng luôn khiến phụ nữ yêu không lối thoát từ ánh nhìn đầu tiên, đặc biệt là kiểu thứ ba.

Thế nhưng khi về chung một nhà rồi mới biết, hóa ra với ai, họ cũng sẽ nói những lời ngọt ngào như vậy. Hóa ra họ đối xử dịu dàng, nhẹ nhàng với tất cả phụ nữ chứ không phải chỉ riêng mình. Suy cho cùng, phụ nữ khi yêu đừng để vẻ ngoài và sự dẻo miệng của đàn ông làm mờ mắt. Bạn nên biết ai thật lòng với mình, đừng nhắm mắt đưa thân mà lỡ làng cả một đời dài.

Kiểu đàn ông này tưởng tốt nhưng thực tế sẽ làm khổ phụ nữ cả đời. Họ có ngoại hình rất ưa nhìn, luôn rót vào tai phái yếu những lời đường mật, ngọt ngào. Vì vậy mà nhiều chị em phụ nữ tưởng chừng đã tìm được người đàn ông lý tưởng cho cuộc đời mình.

Có địa vị, có nhiều mối quan hệ

Người đàn ông giàu có, giỏi giang luôn là sự lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ. Nhưng chưa hẳn họ đã tốt hoàn toàn và sẽ làm người chồng, người cha tốt. Có nhiều người ở ngoài đường luôn được thiên hạ yêu mến, kính nể nhưng về nhà lại không thể đối xử tốt với vợ con.

Đàn ông giàu có rất khó nắm giữ - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người này luôn có thói quen được mọi người ca tụng, xem mình là trung tâm vũ trụ nên sẽ bắt vợ con phải làm như vậy với mình khi ở nhà. Họ có tư tưởng chồng chúa vợ tôi, vợ phải cung phụng, chiều chuộng và nghe lời chồng hết mức. Thế nên phụ nữ dại lấy phải kiểu đàn ông này rất khổ. Có thể bạn sẽ sung sướng vì không lo chuyện tiền bạc, nhưng sẽ khổ tâm vì không được tôn trọng.

Thích thả thính trên mạng xã hội

Người đàn ông lăng nhăng luôn thích thả thính trên mạng xã hội. Họ thích chứng tỏ bản lĩnh cua gái của mình. Kiểu người này vô cùng nguy hiểm. Họ thường có đầu óc hài hước, vẻ ngoài ưa nhìn và đặc biệt là một cái miệng ngọt ngào. Những điều này khiến phụ nữ chìm đắm trong mật ngọt để rồi tự kết liễu đời mình lúc nào không hay.

Kiểu đàn ông trăng hoa sẽ làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ đừng chọn người xởi lởi, nhiệt tình với cả thiên hạ. Vì họ chỉ mải mê lấy lòng người khác mà không quan tâm đến cảm xúc của bạn như thế nào. Kiểu đàn ông này tưởng chừng tốt nhưng thực ra vô cùng nguy hiểm.