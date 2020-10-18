3 kiểu đàn ông 'tốt một thời, không tốt một đời', phụ nữ nên suy nghĩ trước khi kết hôn

Phụ nữ yêu 18/10/2020 06:00

Có câu đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu, đàn ông tồi luôn khiến chị em chết đứ đừ từ ánh nhìn đầu tiên nhưng nếu kết hôn, hãy suy nghĩ thật kỹ.

Dưới đây là những kiểu đàn ông tồi nhưng luôn khiến phụ nữ yêu không lối thoát từ ánh nhìn đầu tiên, đặc biệt là kiểu thứ ba.

dan ong toi 1
Đàn ông tồi thường khiến phụ nữ khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Có ngoại hình ưa nhìn lại còn dẻo miệng

Kiểu đàn ông này tưởng tốt nhưng thực tế sẽ làm khổ phụ nữ cả đời. Họ có ngoại hình rất ưa nhìn, luôn rót vào tai phái yếu những lời đường mật, ngọt ngào. Vì vậy mà nhiều chị em phụ nữ tưởng chừng đã tìm được người đàn ông lý tưởng cho cuộc đời mình.

dan ong toi 2
Phụ nữ đừng lấy người quá ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng khi về chung một nhà rồi mới biết, hóa ra với ai, họ cũng sẽ nói những lời ngọt ngào như vậy. Hóa ra họ đối xử dịu dàng, nhẹ nhàng với tất cả phụ nữ chứ không phải chỉ riêng mình. Suy cho cùng, phụ nữ khi yêu đừng để vẻ ngoài và sự dẻo miệng của đàn ông làm mờ mắt. Bạn nên biết ai thật lòng với mình, đừng nhắm mắt đưa thân mà lỡ làng cả một đời dài.

Có địa vị, có nhiều mối quan hệ

Người đàn ông giàu có, giỏi giang luôn là sự lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ. Nhưng chưa hẳn họ đã tốt hoàn toàn và sẽ làm người chồng, người cha tốt. Có nhiều người ở ngoài đường luôn được thiên hạ yêu mến, kính nể nhưng về nhà lại không thể đối xử tốt với vợ con.

dan ong toi 3
Đàn ông giàu có rất khó nắm giữ - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người này luôn có thói quen được mọi người ca tụng, xem mình là trung tâm vũ trụ nên sẽ bắt vợ con phải làm như vậy với mình khi ở nhà. Họ có tư tưởng chồng chúa vợ tôi, vợ phải cung phụng, chiều chuộng và nghe lời chồng hết mức. Thế nên phụ nữ dại lấy phải kiểu đàn ông này rất khổ. Có thể bạn sẽ sung sướng vì không lo chuyện tiền bạc, nhưng sẽ khổ tâm vì không được tôn trọng.

Thích thả thính trên mạng xã hội

Người đàn ông lăng nhăng luôn thích thả thính trên mạng xã hội. Họ thích chứng tỏ bản lĩnh cua gái của mình. Kiểu người này vô cùng nguy hiểm. Họ thường có đầu óc hài hước, vẻ ngoài ưa nhìn và đặc biệt là một cái miệng ngọt ngào. Những điều này khiến phụ nữ chìm đắm trong mật ngọt để rồi tự kết liễu đời mình lúc nào không hay.

dan ong toi 4
Kiểu đàn ông trăng hoa sẽ làm khổ phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ đừng chọn người xởi lởi, nhiệt tình với cả thiên hạ. Vì họ chỉ mải mê lấy lòng người khác mà không quan tâm đến cảm xúc của bạn như thế nào. Kiểu đàn ông này tưởng chừng tốt nhưng thực ra vô cùng nguy hiểm.

Đàn ông chung thủy cực kỳ thích SỜ vào những bộ phận này trên cơ thể phụ nữ

Đàn ông chung thủy cực kỳ thích SỜ vào những bộ phận này trên cơ thể phụ nữ

Người đàn ông chung thủy thường sẽ thích ôm ấp, chạm vào những bộ phận này trên cơ thể phụ nữ, chị em nhìn một phát là đoán được ngay.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông giàu có đàn ông lăng nhăng phụ nữ dại

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này