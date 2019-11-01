3 điều vợ khôn nhất định phải đòi hỏi từ chồng

Phụ nữ yêu 01/11/2019 05:00

Đàn bà khôn luôn đòi hỏi những điều này từ chồng. Họ xem đó là cách để bảo vệ bản thân, cũng là để giữ hôn nhân hạnh phúc, bền lâu.

Người vợ dại nhất trong hôn nhân là người lúc nào cũng chiều theo ý chồng mà không hề đòi hỏi bất cứ điều gì.

Đàn bà khôn không ích kỷ, không hành xử quá đáng nhưng luôn đòi hỏi những quyền lợi nhất định cho mình trong hôn nhân. Không phải để hơn thua, răn đe ai mà là để bảo vệ bản thân và giữ hôn nhân hạnh phúc, bền lâu.

Một người vợ khôn ngoan sẽ luôn khéo léo đòi hỏi 3 điều này từ chồng.

Sự tôn trọng

Phụ nữ không được chồng tôn trọng sẽ khó hạnh phúc trong hôn nhân. Đây là đòi hỏi cơ bản trong bất kì mối quan hệ nào, đặc biệt là giữa vợ chồng. Sự tôn trọng lẫn nhau sẽ dần hình thành những ranh giới nhất định để vợ chồng thấy thoải mái, tự tin khi bên nhau. Khi giữ được sự tôn trọng lẫn nhau, cả hai cũng sẽ cùng phát triển, hòa hợp và thấu hiểu nhau hơn.

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Đàn bà khôn luôn đòi hỏi sự tôn trọng từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt khi vợ luôn là người hy sinh và nỗ lực vì gia đình nhiều hơn thì sự tôn trọng từ chồng còn là động lực và hạnh phúc với họ. Tôn trọng cũng là một đòi hỏi xứng đáng mà phụ nữ muốn từ chồng.

Sự bình đẳng

Bình đẳng trong hôn nhân là một thiết lập có điều kiện và thỏa thuận của vợ chồng. Điều kiện cho sự bình đẳng là phụ nữ phải có tài chính và những giao ước nhất định với chồng. Vì sẽ không có sự bình đẳng nào trong hôn nhân nếu phụ nữ phụ thuộc và trở thành gánh nặng với chồng.

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Hôn nhân chỉ bền vững khi cả hai cố gắng duy trì và cùng bước về phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Và phụ nữ đừng bao giờ đặt mình vào thế yếu trước bạn đời. Đừng lúc nào cũng mang suy nghĩ bản thân chưa đủ tốt, hay có sai phạm gì khi vợ chồng có mâu thuẫn. Dù rằng, không ai hoàn hảo nhưng trong hôn nhân mọi mâu thuẫn đều từ hai phía. Nếu đàn ông muốn bạn thay đổi điều gì, hãy đòi hỏi anh ấy đổi thay bản thân trước. Nếu anh ấy muốn điều gì từ bạn, hãy hỏi điều bạn cần ở anh ấy.

Quan hệ vợ chồng không nên là ai đúng ai sai, mà là cùng đồng hành và phát triển. Hôn nhân chỉ bền vững khi cả hai cố gắng duy trì và cùng bước về phía trước.

Lòng tin và chung thủy

Đây là điều vợ luôn có quyền đòi hỏi tuyệt đối từ chồng.

Khi hôn nhân không có lòng tin và chung thủy thì đó là một cuộc hôn nhân “chết”. Chung thủy là cội nguồn của hôn nhân và lòng tin là nền tảng cho sự lâu bền. Nếu không có lòng tin, phụ nữ không đủ sức giữ hôn nhân. Nếu không có lòng chung thủy từ chồng, phụ nữ chắc chắn không thể hạnh phúc.

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Đàn bà khôn ngoan sẽ luôn có những quy luật chung giữa vợ chồng để duy trì niềm tin và chung thủy trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ luôn có những quy luật chung giữa vợ chồng để duy trì niềm tin và chung thủy trong hôn nhân. Vì đó không phải là điều tự nhiên có và tồn tại mãi mãi. Nó như một ngọn lửa, cần được nhen nhóm, giữ gìn và không ngừng cháy sáng trong hôn nhân. Cũng như tình yêu, niềm tin và lòng chung thủy đều như một cỗ máy, cần được bảo trì theo năm tháng để trơn tru và không hỏng hóc.

Vợ chồng càng hạnh phúc lâu dài sẽ càng có lòng tin và chung thủy tuyệt đối vào đối phương. Đó đều là thành quả của cả một quá trình cố gắng từng năm từng tháng không ngừng nghỉ.

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