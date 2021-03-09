3 điều chồng có đòi đàn bà khôn cũng không cho, dù năn nỉ cũng vô ích

Nếu đàn bà dại sẵn lòng chiều ý đàn ông trong mọi điều để được danh xưng vợ hiền dâu thảo thì đàn bà khôn sẽ luôn lắc đầu trước 3 điều này.

Đàn bà khôn tuyệt đối không làm những điều này cho đàn ông, nhờ thế cô ấy được nâng niu trân trọng, chồng cả đời nuông chiều.

Những gã đàn ông ích kỷ ấy đòi hỏi quá nhiều ở người phụ nữ của mình, bắt vợ phải hy sinh vô điều kiện mà chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của bạn đời.

Rất nhiều đàn ông gia trưởng nghĩ rằng, phụ nữ lấy chồng vẫn nên ưu tiên gia đình hơn sự nghiệp. Bởi công việc của phụ nữ thường không kiếm được nhiều tiền bằng đàn ông, thay vì đi làm chị em phải chấp nhận hy sinh, ở nhà chăm sóc cho đến khi con cứng cáp, có thể đi học thì người mẹ mới được đi làm trở lại.

Phụ nữ bản lĩnh sẽ không bao giờ nghỉ việc ở nhà chồng nuôi, không tự tước đi khả năng kiếm tiền của bản thân. Bởi công việc, không chỉ là phương thức kiếm tiền mà còn là những ấp ủ, dự định tương lai và cả tâm huyết chị em đã đổ ra.

Cô ấy đòi hỏi sự tôn trọng từ chồng, thay vì để chồng điều khiển cuộc đời mình từ những thứ nhỏ nhặt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi phong cách ăn mặc

Mỗi người phụ nữ đều có gu ăn mặc khác nhau, theo đuổi một phong cách khác nhau. Có những cô nàng thích style dịu dàng, bay bổng với những chiếc đầm nhẹ nhàng, gam màu nữ tính. Cũng có những phụ nữ thích sự thanh lịch, trang nhã và cũng có người thích sự cá tính, đặc biệt.

Dù là phong cách ăn mặc nào đi chăng nữa thì đó cũng là quyền cá nhân của mỗi người. Đàn ông một khi đã yêu thì phải chấp nhận, đồng lõa với người mình yêu.

Nếu đàn bà dại chấp nhận thay đổi phong cách ăn mặc theo ý đối phương thì đàn bà thông minh sẽ thẳng thắn từ chối. Cô ấy đòi hỏi sự tôn trọng từ chồng, thay vì để chồng điều khiển cuộc đời mình từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Đừng cố gắng sống chỉ để làm hài lòng thiên hạ kẻo đánh mất chính mình lúc nào không hay - Ảnh minh họa: Internet

Phải hoàn hảo trong mọi điều

Trên đời này, ai cũng đã từng phạm phải sai lầm, đã từng làm những điều khiến bản thân phải hối hận khôn nguôi. Thế nhưng, chính nhờ những lầm lỡ, những điều chưa hoàn hảo ấy bạn mới nhận ra khuyết điểm đang tồn tại để nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Đã là con người thì chẳng ai hoàn hảo cả, kể cả chồng bạn. Vậy nên, chị em đừng quá áp lực việc phải làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ, người con dâu. Đừng cố gắng sống chỉ để làm hài lòng thiên hạ kẻo đánh mất chính mình lúc nào không hay.