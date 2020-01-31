Chỉ có đàn bà dại mới làm những điều này khiến tiền tài, sự nghiệp của đàn ông ngày càng xuống dốc, gia đình không phất lên được.

Thế nên hãy sống lương thiện, giữ cho cái tâm của mình luôn trong sáng. Cuộc đời ngắn ngủi, đừng gây xích mích với bất cứ ai. Hãy sống theo kiểu “đèn nhà ai nấy sáng”, đừng tọc mạch chuyện thiên hạ để rồi rước họa khiến gia đạo không yên.

Đàn bà ngồi lê đôi mách, lo chuyện bao đồng sẽ mất hết phúc lộc trời ban. Việc soi mói chuyện thiên hạ không chỉ khiến vận trình của chồng đi xuống mà bản thân bạn cũng gánh nhiều nghiệp báo.

Không biết động viên chồng

Đây là hành động của người phụ nữ dại vô tình ảnh hưởng đến vận khí trong nhà. Việc động viên, khuyến khích chồng là vô cùng cần thiết. Dù chồng thất bại hay gặp sự cố gì trong công việc, hãy ở bên cạnh, dành cho anh ấy những lời an ủi, động viên chứ đừng chỉ trích.

Phụ nữ đừng quên động viên chồng - Ảnh minh họa: Internet

Vai trò của phụ nữ trong gia đình rất quan trọng. Mỗi câu mỗi chữ bạn nói ra đều giúp chồng có động lực phấn đấu. Thế nên hãy biết cách khuyến khích chồng. Đừng chỉ than vãn, so sánh chồng với chồng người ta mà gây bất hòa trong gia đình.

Luôn tỏ ra không hài lòng với những gì chồng con làm

Muốn chồng phấn đấu, cố gắng nhiều hơn trong công việc, muốn con cái ngoan ngoãn, phụ nữ phải biết khôn khéo. Dù có không hài lòng, bạn cũng hãy nhẹ nhàng khuyên bảo chứ đừng mắng mỏ, càm ràm mãi.

Muốn hạnh phúc, đừng trách mắng chồng con vô tội vạ - Ảnh minh họa: Internet

Muốn hôn nhân hạnh phúc, gia đình ấm êm, phụ nữ phải biết cân bằng mọi thứ. Con người không ai hoàn hảo, ai cũng cần thời gian để hoàn thiện chính mình. Đừng trông mong người bên cạnh mình trở thành người tuyệt vời nhất, chỉ cầu mong anh ấy là người yêu bạn nhất, vậy là đủ.