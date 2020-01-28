Đầu năm mới muốn tiền vào như nước, phụ nữ hãy biết nói KHÔNG với những điều này

Phụ nữ yêu 28/01/2020 16:44

Muốn tiền vào như nước, xua đuổi hết những vận xui đeo bám, phụ nữ khôn ngoan phải nói không với những điều này vào đầu năm mới.

Đây là những điều phụ nữ nên biết nói không để năm mới tâm an yên, không buồn phiền vì những chuyện của thiên hạ.

Không tọc mạch, nói xấu người khác

May mắn, hạnh phúc của người phụ nữ xuất phát từ miệng. Người nói lời hay ý đẹp, không tọc mạch nói xấu người khác, chắc chắn vận trình sẽ hanh thông, thuận lợi cả một năm. Còn người chuyên đi nói xấu, thọc gậy bánh xe sẽ gánh chịu nhiều nghiệp báo.

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Người phụ nữ khôn ngoan nên biết nói không - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên muốn gia đình giàu có, tiền đổ về như nước đầu năm mới, hãy nói không với những chuyện thị phi. Cuộc sống của người khác, bạn đừng chen vào. Nếu có nghe được cũng hãy nhắm mắt làm ngơ, xem như chẳng có gì xảy ra.

Không vay mượn tiền

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Phụ nữ không nên cho vay mượn ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Đầu năm mới đừng cho vay mượn tiền để đánh bạc hoặc đầu tư. Vì đây là hành động xấu khiến vận tiền tài của bạn mau chóng biến mất. Việc cho vay mượn đồng nghĩa với bạn mang may mắn, vận khí của mình cho người khác. Không những vậy, nếu người đó “cao chạy xa bay”, bạn cũng gặp nhiều khó khăn, tiền mất tật mang.

Không hơn thua, khoe khoang

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Đàn bà khôn không khoe khoang - Ảnh minh họa: Internet

Ngày Tết vui vẻ, đừng khoe khoang, kiêu ngạo làm ảnh hưởng đến vận khí của mình. Vì hành động này không chỉ làm bạn kém duyên mà người khác cũng cảm thấy khó chịu. Mọi người không có nghĩa vụ phải lắng nghe xem bạn đã đạt được thành tựu gì, giàu có ra sao. Thế nên khi gặp nhau hãy nói những chuyện vui, còn chuyện không hay đừng nhắc đến. Người phụ nữ khôn ngoan phải biết tôn trọng đối phương cũng như để cuộc trò chuyện đầu năm được vui vẻ, suôn sẻ.

Không khóc lóc, than vãn

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Phụ nữ không than vãn sẽ được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện buồn của năm cũ hãy bỏ qua và chuẩn bị đón nhận những điều tốt lành của năm mới. Người đàn bà khôn ngoan không khóc lóc, than vãn vì những chuyện khó khăn của mình. Họ luôn biết tiết chế cảm xúc, thản nhiên với mọi thứ để tâm an yên hơn. Vả lại việc kể lể khóc lóc không giúp bạn nhận được sự đồng cảm của mọi người mà đôi khi còn khiến cuộc trò chuyện trở nên mệt mỏi, khó chịu.

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