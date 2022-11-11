3 điểm khác biệt giữa đàn ông muốn ngủ với bạn với đàn ông yêu bạn thật lòng

Thật sự ở thời đại mà yêu nhanh cưới vội như ngày nay thì muốn tìm một tình yêu chân chính, một người đàn ông thật lòng yêu bạn thật sự quá khó khăn. Rất nhiều người đàn ông miệng thì nói lời ngon tiếng ngọt rằng yêu bạn đến nhường nào nhưng sau lưng lại ở cùng người phụ nữ khác. Đó chính là điển hình của badboy, anh ta chỉ muốn lên giường với bạn mà thôi, bạn phải phân biệt thật rõ thì mới không chịu thiệt. Đàn ông xấu xa với người đàn ông thật lòng yêu bạn sẽ có 3 điểm khác biệt này, bạn phải nhớ thật rõ đấy.

Trong tình yêu, phụ nữ luôn thích cảm giác được theo đuổi, đặc biệt là cảm giác được lấy lòng nên người ta mới hay nói " phụ nữ yêu bằng tai". Thế nhưng nếu cứ say sưa trong các lời ngon ngọt, đánh mất lý trí thì đó lại chẳng phải điều tốt đâu nhé.

Bởi vì người đàn ông muốn lên giường với bạn mới hết sức khen ngợi bạn, tâng bốc bạn lên tận mây xanh, liên tục nịnh hót bạn. Hầu hết khi bạn nói chuyện với anh ta thì anh tại lại thường xuyên lơ đễnh, chẳng quan tâm mấy mà chỉ nói những câu như: Đúng rồi, Chính là như vậy,... Trả lời cho qua để cho bạn vui lòng mà thôi.

Bạn phải biết rằng người đàn ông muốn ngủ với bạn căn bản không quan tâm điều bạn muốn nói hay bạn có bao nhiêu khuyết điểm, lời nói bạn có đúng hay không. Mục đích của anh ta chỉ là muốn lấy lòng bạn, khiến bạn vui vẻ, lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc rồi rơi vào cái bẫy ngọt ngào của anh ta. Bởi vậy bạn phải thật sự sáng suốt nhé.

Rất thích động tay động chân, va chạm vào bạn

Người đàn ông thật lòng yêu bạn thì khi cả hai vẫn chưa xác định quan hệ thì họ sẽ luôn giành sự tôn trọng, lịch thiệp khi ở bên bạn. Thế nhưng người đàn ông vốn dĩ mục đích muốn lên giường với bạn thì sẽ không giống như vậy, khi ở bên cạnh bạn sẽ liên tục làm nên những hành động mờ ám, tay chân không yên tìm cách va chạm cơ thể với bạn.

Kỳ thực những gì anh ta làm ra đều là để thăm dò tâm ý của bạn, nếu như bạn đối với anh ta không thể hiện sự ghét bỏ thì anh ta sẽ ngày càng lấn tới, thậm chí sẽ chạm đến giới hạn của bạn. Đàn ông như vậy không thể tin tưởng, nhất định phải nhanh chóng rời xa.

Buộc bạn phải thỏa hiệp

Trong chuyện tình cảm, người đàn ông thật sự yêu bạn sẽ luôn tôn trọng bạn, sẽ luôn sự khắc chế dục vọng của chính mình. Họ sẽ luôn muốn bạn hạnh phúc, vui vẻ. Thế nhưng người đàn ông chỉ muốn ngủ với bạn thì sẽ buộc bạn phải làm những việc bạn không muốn làm, đối với bạn anh ta chỉ có dục vọng chiếm hữu, nhất thời hứng thú. Vậy nên anh ta sẽ chỉ muốn bạn hi sinh cho anh ta mà không bao giờ chủ động hi sinh.

Dù sao thì bạn chắc chắn cũng không nằm trong kế hoạch tương lai của anh ta nên không quan tâm bạn muốn gì, cảm thấy thế nào. Trong khi đó người đàn ông thật lòng yêu bạn sẽ luôn xem bạn như bảo bối trong lòng, không nỡ khiến bạn phải hi sinh điều gì mà đem hết thảy tình yêu đều dành cho bạn. Bạn sẽ có thể nhận ra rõ ràng trong mỗi hành động của anh ta dành cho bạn.