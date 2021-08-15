3 dấu hiệu tố cáo đàn ông đểu, sớm muộn gì cũng phản bội, phụ nữ nên biết để mà né

Phụ nữ yêu 15/08/2021 12:35

Nếu người đàn ông bạn đang qua lại có 3 dấu hiệu dưới đây, hãy cân nhắc lại mối quan hệ của bạn và người ấy bởi có thể đó là người đàn ông đểu cáng.

Nói dối như một thói quen

Dấu hiệu đầu tiên tố cáo một người đàn ông đểu cáng chính là việc anh ta thường xuyên nói dối. Nếu là người đàn ông yêu chân thành, thật lòng, sẽ chẳng ai muốn dối trá người mình yêu thường. Còn với những người chỉ yêu “qua đường”, không có ý định nghiêm túc và tôn trọng người mình yêu thì họ sẽ liên tục lừa dối người ấy.

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 Đàn ông thường xuyên nói dối chứng tỏ không đàn hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không phải tất cả đàn ông hay nói dối đều là đàn ông đểu, tuy nhiên, khi người đàn ông nói dối quá thường xuyên và bị phát hiện, phụ nữ nên cân nhắc lại mối quan hệ giữa mình và người này. Bởi khi họ nói dối nghĩa là họ đang cố tình che giấu một điều gì đó, và tất nhiên điều này nghĩa là họ không hề trung thực với người mà họ yêu.

Thất hứa quá nhiều lần

Trong tình yêu, đôi lúc cũng sẽ có những lúc giận hờn, thất hứa với nhau. Sẽ không có gì đáng nói, nếu như người đàn ông đi bên cạnh bạn đã thất hứa quá nhiều lần. Đó là dấu hiệu của một gã đàn ông lẻo mép, chỉ nói được nhưng không làm được. Bạn sẽ phải vô cùng khổ sở nếu yêu phải người đàn ông như vậy. Tốt nhất phụ nữ nên cẩn thận khi bắt đầu mối quan hệ với kiểu người này.

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 Phụ nữ đừng nên dây dưa với đàn ông thường xuyên thất hứa - Ảnh minh họa: Internet

Không hề có ý định nghiêm túc về tương lai của cả hai

Người đàn ông tốt sẽ luôn vạch ra những kế hoạch vụ thể cho tương lai của cả hai người. Điều đó cho thấy họ vô cùng nghiêm túc với mối quan hệ này và bạn hoàn toàn có thể yên tâm để gắn bó cả đời với người đàn ông như vậy. Ngược lại, những người đàn ông đểu cáng sẽ chẳng khi nào nhắc đến hai chữ tương lai trước mặt bạn khiến cho bạn cảm thấy vô cùng mơ hồ với mối quan hệ này.

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 Nếu anh ấy không muốn nhắc đến tương lai, hãy cẩn thận biết đâu bạn gặp phải đàn ông yêu qua đường - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ mơ hồ về tương lai, anh ấy cũng giấu luôn bạn về cả những chuyện trong quá khứ. Tất cả thông tin về quá khứ của anh ấy giống như một dấu chấm hỏi lớn đối với bạn. Đặc biệt, người đàn ông này còn lập lờ, không muốn công khai bạn với những người quen biết. Nếu gặp phải người như vậy, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt để khỏi phải tổn thương.

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