Không phải tất cả đàn ông đều thích cảm giác lạ, nhưng trong 10 người đàn ông ngoại tình thì hết 9 người là vì lý do này. Đối với những người đàn ông như vậy, họ cực kỳ ưa thích sự mới mẻ, lạ lẫm. Họ thích cảm giác theo đuổi một cô nàng xinh đẹp vừa mới quen, thích hẹn hò ở những địa điểm mới, cùng làm những việc mới mẻ. Vì vậy, nếu muốn giữ chồng, phụ nữ nãy nắm thật kỹ điểm này.

Đa số đàn ông khi ra ngoài ngoại tình đều cho rằng, chính cảm giác lén lút, pha chút lo sợ khiến họ cảm thấy kích thích, hưng phấn hơn. Đây cũng chính là một trong những dấu hiệu cực kỳ dễ dàng để nhận ra một người đàn ông ngoại tình. Anh ta sẽ thường xuyên vắng nhà, lén lút ra ngoài, lén lút nhắn tin, nghe điện thoại… cho người tình của mình, dù bên cạnh vẫn còn có vợ đẹp con ngoan.

Đàn ông thích cảm giác lén lút khi ngoại tình

Bản chất trăng hoa

Nếu cả hai điều trên không phải là lý do mà chồng bạn ngoại tình, vậy chỉ còn lý do thứ ba, là do bản chất trăng hoa của anh ấy. Đã là bản chất thì rất dễ nhận ra và khó lòng nào thay đổi. Những người đàn ông như vậy dù đã có gia đình êm ấm, nhưng vẫn thường xuyên có những “em gái mưa” ở bên ngoài. Khi thì chỗ làm việc, khi thì trong đám bạn bè… họ dễ dàng cảm nắng bất cứ cô gái nào.

Bản tính trăng hoa là nguyên nhân chính khiến đàn ông ngoại tình

Với những người phụ nữ phải làm vợ đàn ông kiểu này quả thực rất mệt mỏi. Bởi bản tính con người vô cùng khó thay đổi. Do đó, nếu phát hiện chồng phản bội mình, phụ nữ hãy suy nghĩ thật kỹ rằng có nên tha thứ hay giải thoát cho chính bản thân mình.