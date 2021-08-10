Dấu hiệu của người đàn ông chỉ yêu qua đường, phụ nữ nên biết để tránh xa kẻo rước khổ vào thân

Một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc có thể được kiểm chứng bằng cách xem thử nửa kia có muốn công khai bạn với những người thân, bạn bè và gia đình của họ hay không. Nếu chỉ là vui chơi qua đường, chắc chắn người đàn ông tệ bạc sẽ không bao giờ muốn mang bạn về ra mắt, hay thoái mái nắm tay bạn nơi đông người. Ngược lại, nếu đã thực sự nghiêm túc và muốn gắn bó cả đời với bạn, việc này đối với anh ấy sẽ chẳng có gì phải đắn đo.

Một số người cho rằng, việc giới thiệu hay không với gia đình cũng không quan trọng. Tuy nhiên, điều này hết sức sai lầm. Nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, cho bạn biết rằng, tình cảm của nửa kia với bạn có thực sự chín chắn, nghiêm túc và tôn trọng bạn hay không. Hãy giải quyết rõ ràng với người đàn ông của bạn nếu anh ấy lúc nào cũng lảng tránh việc công khai tình cảm hai người với gia đình. Càng để lâu dài, người chịu thiệt thòi chỉ có phụ nữ.

Nếu thực sự có tình cảm chân thành, đàn ông sẽ luôn sẵn sàng chở che, bảo vệ cho người phụ nữ mình yêu. Họ luôn dành ánh mắt chú ý, quan tâm đến người phụ nữ của mình. Khi bạn đau, họ cũng đau, khi bạn vui vẻ, họ cũng vì thế mà phấn khích vô cùng. Đó gọi là sự đồng điệu trong tình yêu. Ngược lại, nếu như người đàn ông chỉ thực sự coi bạn là một trò đùa, không hề có ý định lâu dài nghiêm túc thì họ sẽ chẳng hơi đâu quan tâm đến những điều này. Họ chỉ dành thời gian quan tâm đến bản thân, và yêu cầu bạn phải lắng nghe, quan tâm đến cảm xúc của họ một cách cực kỳ vô tâm.

Đừng chọn những người đàn ông chỉ quan tâm đến cảm xúc riêng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Luôn luôn bận rộn với bạn

Với những người đàn ông yêu chân thành, họ dù có bận rộn đến thế nào cũng sẽ cố gắng dành ra thời gian cho người yêu của mình. Người đàn ông trưởng thành là luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, biết cân bằng giữa công việc và tình yêu, giữa sự nghiệp và hạnh phúc của mình.

Đàn ông yêu thật lòng sẽ chẳng bao giờ tiếc thời gian ở bên cạnh bạn - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, nếu một người đàn ông luôn lấy cớ bận rộn, không thể dành thời gian để chăm sóc, lo lắng cho bạn, rất có thể anh ấy không yêu bạn thật lòng. Phụ nữ đừng nhẹ dạ để hết lần này đến lần khác tin vào những lời dối trá đến từ những người không yêu mình thật lòng.