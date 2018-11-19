3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, phát tài phát lộc, cả đời giàu sang

Phụ nữ yêu 19/11/2018 15:59

Nhờ nhạy bén với tiền bạc lại được bề trên nuông chiều 3 con giáp sau sẽ phát tài phát lộc, càng về hậu vận càng giàu sang sung túc.

Sung túc, an nhàn, tha hồ tiêu xài thả ga 3 đời cũng không hết chính là vận số trời đã định sẵn cho top con giáp sau:

3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, phát tài phát lộc, cả đời giàu sang - Ảnh 1
Vận may đeo bám không buông giúp Hợi kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sống xa hoa, sung sướng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Là con giáp sung sướng từ trong trứng nước nên cuộc đời Hợi gặp được vô số vận may, có lộc quý nhân. Dù lâm vào đường cùng, bỗng chốc đánh mất tất cả thì chẳng bao lâu sau họ đã dễ dàng gầy dựng lại mọi thứ, công thành danh toại.

Vận may đeo bám không buông chẳng những giúp Hợi kiếm tiền dễ như trở bàn tay, sống xa hoa, sung sướng mà còn giúp các thành viên trong gia đình được thơm lây. Nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hợi nên cả dòng tộc đều ăn nên làm ra, có của ăn của để.

3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, phát tài phát lộc, cả đời giàu sang - Ảnh 2
Họ nắm bắt nhanh, có lập trường và có thừa bản lĩnh nên một thân một mình vẫn có thể tạo nên nghiệp lớn, làm giàu khi còn khá trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp cẩn thận, khôn ngoan lại nhanh nhạy nên Thân chưa bao giờ vuột mất cơ hội kiếm tiền. Họ nắm bắt nhanh, có lập trường và có thừa bản lĩnh nên một thân một mình vẫn có thể tạo nên nghiệp lớn, làm giàu khi còn khá trẻ.

Chính vì tích tiểu thành đại, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nên Thân luôn biết cách dung hòa tất cả mọi thứ để đạt được hiệu quả công việc cao nhất. Họ được cấp dưới nể trọng, người cùng ngành ngưỡng mộ vô cùng. Càng về hậu vận Thân càng phát tài phát lộc, của nả chất đầy nhà không hết.

3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, phát tài phát lộc, cả đời giàu sang - Ảnh 3
Tháng 12/2018 người tuổi Tỵ sẽ gặt hái thành công ngoài mong đợi, tiền đổ vào nhà ào ào như thác đổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sắc sảo, nhạy bén và có óc kinh doanh nên Tỵ rất hợp với nghiệp kinh doanh. Họ kiên trì, bền bỉ theo đuổi đam mê của mình bằng mọi giá nên sớm muộn cũng được đáp đền xứng đáng. Tháng 12/2018 người tuổi Tỵ sẽ gặt hái thành công ngoài mong đợi, tiền đổ vào nhà ào ào như thác đổ.

Khả năng quản lý tài chính của Tỵ còn giúp họ biết cách giúp tiền đẻ ra tiền, kinh doanh một vốn bốn lời. Thế nên, tài sản của Tỵ sẽ tăng theo cấp số nhân, muốn nghèo cũng không được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp chuẩn bị đón thần tài, tiếp quý nhân, từ tháng 12 liên tục gặp may mắn

3 con giáp chuẩn bị đón thần tài, tiếp quý nhân, từ tháng 12 liên tục gặp may mắn

Theo thuyết tử vi tướng số, người thuộc 3 con giáp sau sẽ liên tục gặp may mắn, tiền chảy vào túi ào ào, sự nghiệp thành công thuận lợi trong tháng 12 tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có tử vi con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 42 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này