3 chữ ‘đừng’ làm nên người đàn bà khôn ngoan không sợ khổ đau vì đàn ông!

Phụ nữ yêu 25/05/2018 05:30

Phụ nữ thông minh chính là không bao giờ đặt tuyệt đối tiền, lòng tin và suy nghĩ vào chồng.

Đời này chẳng ai đánh vần nổi một chữ “ngờ”. Hôm nay còn nghĩa tình sâu đậm, cũng chưa biết ngày mai đã bạc tình cạn nghĩa thế nào. Hôm nay còn là chồng là vợ là người thân, cũng không chắc ngày mai chỉ vừa quay lưng đã thành xa lạ. Đàn bà khôn ngoan luôn hiểu điều đó. Họ bình thản lắm, hôm nay có thể cười thật tươi và ngày mai có khóc cũng không quá bất ngờ. Vì họ luôn chuẩn bị sẵn một con đường lui cho chính mình, trong bất kì trường hợp nào…

Với họ, có 3 chữ “đừng” là cội nguồn tạo nên chính họ, 3 chữ “đừng” họ sống mang theo đến tận khi dưới 3 tấc đất sâu. Để không dại, không đau, không khổ, chỉ vì đàn ông…

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Để không dại, không đau, không khổ, chỉ vì đàn ông… - Ảnh minh họa: Internet

Đừng quên làm vợ khi đã làm mẹ

Đàn bà khôn ngoan biết đàn ông nào ngoại tình cũng đều có nguyên do. Kẻ có vợ đảm con ngoan mà vẫn thèm của lạ thì vốn dĩ là trăng hoa, là bản chất khó đổi dời. Còn người tìm đến niềm vui mới chỉ vì muốn trốn khỏi ngôi nhà không còn đủ ấm thì lại là chuyện khác. Đàn ông ham của lạ vì bản chất, là lỗi do họ. Nhưng đàn ông rời khỏi ngôi nhà của mình vì cần yêu thương sẻ chia, thì lỗi lại là ở vợ.

Phụ nữ làm vợ, nhất định đừng quên yêu thương chồng. Phụ nữ đã làm mẹ rồi đừng quên mình còn phải làm vợ. Đừng gạt chồng ra khỏi cuộc sống hôn nhân bằng những lý do phải vì con, lo cho con hay con cần mình. Chồng cũng cần mình, chồng cũng muốn được yêu thương và chiều chuộng. Hôn nhân, cũng như gieo trồng một cái cây tình yêu, thiếu yêu thương từ vợ hay chồng cây cũng không sống nổi. Và khi đã là vợ chồng, chỉ cần mỗi ngày vơi đi tình cảm một ít thì lâu dần mọi thứ sẽ nguội lạnh. Vì vậy, chỉ khi vợ biết đủ yêu thương, chồng biết chừng mực thì người thứ ba mới không dám bước vào.

3 chữ ‘đừng’ làm nên người đàn bà khôn ngoan không sợ khổ đau vì đàn ông! - Ảnh 2
Phụ nữ làm vợ, nhất định đừng quên yêu thương chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đừng trao hết mọi thứ cho chồng

Đừng đưa chồng giữ hết số tiền vợ chồng bạn có. Đừng tin hết lời chồng nói. Cũng đừng chỉ biết nghe những gì chồng muốn bạn nghe. Đời này chuyện gì cũng có thể đổi thay, huống hồ là tình yêu. Phụ nữ thông minh chính là không bao giờ đặt tuyệt đối tiền, lòng tin và suy nghĩ vào chồng. Tiền, phải là của cả hai. Lòng tin, phải giữ cho mình nhiều hơn. Và suy nghĩ của bản thân cũng đừng chỉ quẩn quanh bên chồng. Phụ nữ, trong mọi trường hợp đều nên nghĩ cho mình một đường lui. Hãy luôn đọc câu thần chú: “Nếu mọi chuyện tệ hơn thì mình sẽ ra sao?”. Từ đó, phụ nữ tự khắc sẽ dọn sẵn một đường lui an toàn nhất cho mình.

3 chữ ‘đừng’ làm nên người đàn bà khôn ngoan không sợ khổ đau vì đàn ông! - Ảnh 3
Hãy luôn đọc câu thần chú: “Nếu mọi chuyện tệ hơn thì mình sẽ ra sao?” - Ảnh minh họa: Internet

Đừng chỉ quẩn quanh nơi xó bếp

Phụ nữ dại chính là tin đàn ông nói sẽ nuôi mình ngay cả khi mình là bà vợ chỉ biết xó bếp, bỉm sữa. Còn đàn bà thông minh thì không bao giờ tin. Đàn bà thông minh không hẳn là bỏ bê bếp núc lửa ấm trong nhà để chạy theo đam mê nhiệt huyết của mình. Nhưng họ luôn biết cách giữ lửa cho gia đình cũng không tự dập tắt lửa đam mê của riêng mình. Phụ nữ thông minh luôn muốn độc lập, tự có tiền, tự làm chủ cuộc sống. Khi họ có tiền, chồng có vất vả họ cũng không im lặng cam chịu. Khi họ có tiền, chồng có giàu sang họ cũng không phải im lìm vì không có tiếng nói. Phụ nữ thông minh luôn biết cách tạo tiếng nói cho chính mình trong gia đình.

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