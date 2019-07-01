Khi kết hôn, người vợ thường được giao nhiệm vụ quản lý chi tiêu trong gia đình. Sau khi nhận lương, cả hai sẽ gom chung tiền đưa vợ giữ, tất nhiên người chồng sẽ được chia một khoản tiền sinh hoạt phí để tiêu xài hàng ngày.

Với cách trị chồng gia trưởng này, dám chắc, sau này anh ấy sẽ không bao giờ dám quy chụp vợ tiêu xài hoang phí. Đồng thời, chàng cũng sẽ có ý thức tiết kiệm, tiêu tiền khoa học hơn.

Nếu chồng cứ đòi giữ tiền, đòi vợ phải kê khai tất cả những khoản đã chi tiêu trong tháng thì chị em đừng vội cự cãi hay than vãn. Hãy cứ làm theo lời anh ấy nói và đòi hỏi chàng cũng phải thực hiện điều này. Dám chắc, cuối tháng khi chốt sổ chính chồng cũng phải giật mình về những khoản tiêu hoang được chàng vung tay quá trán.

Lấy một người chồng cứ đùn đẩy mọi việc nhà lên đầu vợ, khiến bạn đời quần quật cả ngày với ngổn ngang bát đũa, quần áo bẩn, mùi dầu mỡ trong bếp thì phụ nữ sẽ khổ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

2. Chia đôi việc nhà

Phụ nữ lấy chồng, đừng bao giờ bị nhốt trong câu nói “việc nhà là việc của đàn bà”. Bởi lẽ, nếu không thể tự chăm sóc chính mình, không biết rửa chén, nấu cơm thì tốt nhất đàn ông đừng lấy vợ. Lấy một người chồng cứ đùn đẩy mọi việc nhà lên đầu vợ, khiến bạn đời quần quật cả ngày với ngổn ngang bát đũa, quần áo bẩn, mùi dầu mỡ trong bếp thì phụ nữ sẽ khổ cả đời.

Thay vì chấp nhận ôm hết việc nhà vào người, phụ nữ hãy đòi hỏi chồng phải cùng làm việc nhà, thậm chí chia đôi việc nhà với mình. Tuy nhiên, chị em cần tinh tế, khéo léo để kéo chồng gia trưởng giúp đỡ mình từ những việc nhỏ nhặt nhất. Bạn cũng đừng quên tặng anh ấy những lời khen ngợi “anh giỏi quá, lần đầu nấu ăn mà như thế là ngon đấy”, “cảm ơn anh, không có anh giúp treo quần áo thì còn lâu em mới được đi ngủ”.

Thay vì nghĩ cách trả thù chồng gia trưởng, chị em chỉ việc nghĩ cách đối phó với chồng gia trưởng. Hãy để anh ấy dần thay đổi, biết sẻ chia và chủ động hỗ trợ bạn trong cuộc sống hôn nhân. Có như thế vợ chồng mới hạnh phúc ấm êm, vui vẻ bên nhau ngày này sang năm khác.

Hãy vứt ngay những bộ đồ lót nhàu nhĩ, cũ mèm mà khoác lên mình những bộ đồ ngủ gợi cảm để chồng vồ lấy bạn như đêm tân hôn - Ảnh minh họa: Internet

3. Sáng tạo gối chăn

Sự độc đoán, ích kỷ của đàn ông được thể hiện rõ nhất là khi ở trên giường. Họ chỉ để tâm đến cảm xúc của mình, không hề biết vợ muốn gì, cần gì, cách mang lại nhiều hạnh phúc hơn cho bạn đời. Vì thế mà rất nhiều phụ nữ cảm thấy đời sống gối chăn không hòa hợp, gần chồng chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ.

Thay vì chấp nhận sự nhàm chán ấy, phụ nữ hãy làm mới mình để chồng vì thế mà phải thay đổi. Hãy vứt ngay những bộ đồ lót nhàu nhĩ, cũ mèm mà khoác lên mình những bộ đồ ngủ gợi cảm để chồng vồ lấy bạn như đêm tân hôn.

Lúc ấy, hãy thủ thỉ với anh ấy những gì bạn muốn, hướng dẫn chàng cách giúp bạn đạt được cực khoái. Đúng như câu nói “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, càng hòa hợp gối chăn vợ chồng sẽ càng gắn kết, yêu thương nhau nhiều hơn mỗi ngày.