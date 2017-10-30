3 cách phát hiện chồng vừa ăn vụng bên ngoài về, vợ chú ý là biết ngay

Phụ nữ khi kết hôn chẳng mong gì nhiều ở chồng ngoài sự thương yêu, chung thủy. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được một người chồng tử tế, một lòng vì vợ vì con. Nhiều người chồng thường ‘ăn chả’ bên ngoài nhưng khi về nhà thì giả vờ vô tội, họ nhanh chóng xóa hết dấu vết trên cơ thể hòng che giấu tội lỗi. Tuy nhiên, vợ chỉ cần nhớ rõ 5 điều sau sẽ phát hiện ngay chồng vừa ‘ăn phở’ về, có chối 'đằng trời' cũng không thoát.

Một người chồng đi làm về thay vì chào hỏi vợ như ngày thường lại chạy ngay vào nhà tắm chính là dấu hiệu đáng ngờ. Đáng ngờ hơn khi anh ấy tắm quá lâu, thậm chí tự giặt quần áo bằng tay thay vì cho vào máy để vợ giăt như bình thường.

1. Lao vào nhà tắm ngay khi về nhà

Nếu chồng có biểu hiện trên, vợ đừng dại nghĩ rằng chồng chăm chỉ đột xuất mà thực tế anh ấy đang cố gắng xóa mọi dấu vết của cuộc ‘mây mưa’ trên người. Nếu chất vấn nhưng chồng vẫn khăng khăng chối tội, chị em hãy dùng cách dưới đây.

2. Kiểm tra đồ lót của chồng

Đàn ông khi có ham muốm tình dục rất khó kiểm soát ‘cậu bé’, vậy nên chỉ cần kiểm tra quần lót của chồng nếu thấy có dấu tích đáng ngờ thì vợ có thể ‘kết tội’ chồng ngay lập tức.

Rất nhiều đàn ông cẩn thận giấu diếm chuyện ngoại tình đến mức chẳng để lại vết tích gì trên người. Họ kín đáo thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ trước khi vợ kịp nghi ngờ. Vậy nên, lúc này phụ nữ hãy dùng đến cách thứ 3 bên dưới.

3. Không tha thiết chuyện gối chăn

Đây là cách khá tế nhị và nhạy cảm giúp vợ phát hiện chồng ‘gái gú’ bên ngoài cực hiệu quả. Nếu đã làm chuyện ấy bên ngoài đàn ông sẽ không mấy mặn mà chuyện gối chăn với vợ ngay đêm hôm ấy, thậm chí anh ấy còn lạnh nhạt và chỉ ‘yêu’ như trả bài, không hề cuồng nhiệt như bình thường.

Tuy nhiên, thay vì buộc tội chồng ngay vợ hãy khéo léo hỏi xem vì sao anh ấy lại ‘xuống phong độ’ như thế. Dựa vào lời giải thích của anh ấy bạn có thể biết được mức độ lứa giối và thái độ hối lỗi để có cách hành xử thích hợp.

Dù việc phát hiện chồng lừa dối khiến người phụ nữ đau đớn, dằn vặt nhưng đừng vì đau khổ mà chị em đánh mất lý trí. Đừng bao giờ gào khóc trách cứ chồng hay đòi đánh ghen nhân tình của anh ấy, hãy cư xử chừng mực, khôn khéo để chồng vừa sợ vừa nể mà không dám tái phạm.