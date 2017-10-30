3 cách phát hiện chồng vừa ăn vụng bên ngoài về, vợ chú ý là biết ngay

Phụ nữ yêu 30/10/2017 12:49

Nhờ 3 cách sau vợ có thể biết ngay chồng vừa ‘ăn vụng’ bên ngoài về, dù có tắm gội sạch sẽ đến mức nào cũng không ‘qua mặt’ được.

Phụ nữ khi kết hôn chẳng mong gì nhiều ở chồng ngoài sự thương yêu, chung thủy. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được một người chồng tử tế, một lòng vì vợ vì con. Nhiều người chồng thường ‘ăn chả’ bên ngoài nhưng khi về nhà thì giả vờ vô tội, họ nhanh chóng xóa hết dấu vết trên cơ thể hòng che giấu tội lỗi. Tuy nhiên, vợ chỉ cần nhớ rõ 5 điều sau sẽ phát hiện ngay chồng vừa ‘ăn phở’ về, có chối 'đằng trời' cũng không thoát.

3 cách phát hiện chồng vừa ăn vụng bên ngoài về, vợ chú ý là biết ngay - Ảnh 1
Phát hiện chồng vừa mới 'mây mưa' bên ngoài không hề khó, chị em chỉ cần để ý một chút là biết ngay - Ảnh: Internet

1. Lao vào nhà tắm ngay khi về nhà

Một người chồng đi làm về thay vì chào hỏi vợ như ngày thường lại chạy ngay vào nhà tắm chính là dấu hiệu đáng ngờ. Đáng ngờ hơn khi anh ấy tắm quá lâu, thậm chí tự giặt quần áo bằng tay thay vì cho vào máy để vợ giăt như bình thường.

Nếu chồng có biểu hiện trên, vợ đừng dại nghĩ rằng chồng chăm chỉ đột xuất mà thực tế anh ấy đang cố gắng xóa mọi dấu vết của cuộc ‘mây mưa’ trên người. Nếu chất vấn nhưng chồng vẫn khăng khăng chối tội, chị em hãy dùng cách dưới đây.

2. Kiểm tra đồ lót của chồng

Đàn ông khi có ham muốm tình dục rất khó kiểm soát ‘cậu bé’, vậy nên chỉ cần kiểm tra quần lót của chồng nếu thấy có dấu tích đáng ngờ thì vợ có thể ‘kết tội’ chồng ngay lập tức.

3 cách phát hiện chồng vừa ăn vụng bên ngoài về, vợ chú ý là biết ngay - Ảnh 2
Đàn ông có thể xóa bỏ mọi dấu vết ngoại tình, nhưng không thể giấu vợ qua chuyện gối chăn - Ảnh: Internet

Rất nhiều đàn ông cẩn thận giấu diếm chuyện ngoại tình đến mức chẳng để lại vết tích gì trên người. Họ kín đáo thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ trước khi vợ kịp nghi ngờ. Vậy nên, lúc này phụ nữ hãy dùng đến cách thứ 3 bên dưới.

3. Không tha thiết chuyện gối chăn

Đây là cách khá tế nhị và nhạy cảm giúp vợ phát hiện chồng ‘gái gú’ bên ngoài cực hiệu quả. Nếu đã  làm chuyện ấy bên ngoài đàn ông sẽ không mấy mặn mà chuyện gối chăn với vợ ngay đêm hôm ấy, thậm chí anh ấy còn lạnh nhạt và chỉ ‘yêu’ như trả bài, không hề cuồng nhiệt như bình thường.

Tuy nhiên, thay vì buộc tội chồng ngay vợ hãy khéo léo hỏi xem vì sao anh ấy lại ‘xuống phong độ’ như thế. Dựa vào lời giải thích của anh ấy bạn có thể biết được mức độ lứa giối và thái độ hối lỗi để có cách hành xử thích hợp.

Dù việc phát hiện chồng lừa dối khiến người phụ nữ đau đớn, dằn vặt nhưng đừng vì đau khổ mà chị em đánh mất lý trí. Đừng bao giờ gào khóc trách cứ chồng hay đòi đánh ghen nhân tình của anh ấy, hãy cư xử chừng mực, khôn khéo để chồng vừa sợ vừa nể mà không dám tái phạm. 

Đây chính là kiểu ngoại tình cực nguy hiểm ở phụ nữ, chồng nhất định phải biết rõ

Đây chính là kiểu ngoại tình cực nguy hiểm ở phụ nữ, chồng nhất định phải biết rõ

Nếu đàn ông ngoại tình vẫn có thể giả vờ bình thường bên vợ con thì phụ nữ một khi đã ngoại tình chồng đừng mong trái tim họ quay về.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này