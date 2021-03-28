3 bước để phụ nữ trở nên quyến rũ, đàn ông có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi ‘say nắng’

Phụ nữ yêu 28/03/2021 12:55

Chỉ cần làm đúng 3 bước dưới đây, phụ nữ dù không có nhan sắc quá nổi bật cũng khiến đàn ông phải mê như điếu đổ, ngày nhớ đêm mong.

Chăm sóc cơ thể sạch sẽ, khỏe mạnh

Để trở thành một người phụ nữ quyến rũ trong mắt đàn ông, điều đầu tiên mà bạn cần phải làm chính là tự chăm sóc cho bản thân mình tốt nhất. Không ai muốn làm quen hay bị thu hút bởi một cô nàng xuề xòa, thiếu sức sống cả. Chính vì vậy, dù có làm gì, có nhan sắc hay không cũng không mấy quan trọng, chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cho cơ thể thật khỏe mạnh, sạch sẽ thì đã có thể thu hút sự chú ý của đàn ông.

phu nu quyen ru 1
 Phụ nữ chỉ cần biết cách chăm sóc cho bản thân, tự khắc đã trở nên quyến rũ trong mắt đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc cơ thể không phải những gì quá xa xỉ, khó khăn. Đơn giản chỉ là bạn chăm chỉ tập thể dục, giữ gìn vóc dáng, chăm sóc tóc và da thật khỏe, đẹp. Thần thái của người phụ nữ quyến rũ sẽ tự khắc có được khi người phụ nữ ấy chăm sóc đúng cách cho bản thân mình.

Vui vẻ, thân thiện với thế giới xung quanh

Nếu muốn trở thành người phụ nữ quyến rũ, đừng chỉ chăm chăm ở nhà, quanh quẩn những mối quan hệ cũ, hãy mở rộng quan hệ của mình ra thế giới xung quanh và sống thật hết mình. Đàn ông cho biết họ rất bị thu hút bởi những kiểu phụ nữ nhiệt tình, thân thiện với mọi người xung quanh, nhất là những người phụ nữ có khiếu hài hước, vui vẻ và thường xuyên mang lại tiếng cười cho người khác. Nụ cười chính là “vũ khí”, là món trang sức đắt giá mà phụ nữ có thể tự tạo ra cho mình. Đàn ông 10 người thì hết 9 người mê mẩn, say đắm phụ nữ có nụ cười tỏa nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

phu nu quyen ru 2
9/10 đàn ông yêu thích phụ nữ luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh -
Ảnh minh họa: Internet 

Tự tin nhất có thể

Phụ nữ thường bị thu hút bởi những người đàn ông có khí chất, tự tin. Đàn ông cũng vậy, họ cũng rất thích những người phụ nữ tự tin trong mọi hoàn cảnh. Tự tin vào chính bản thân mình cũng là một cách phụ nữ tự khẳng định giá trị và sức hấp dẫn của bản thân.

phu nu quyen ru 3
 Tự tin vào bản thân chính là 'vũ khí' làm nên sự quyến rũ của phụ nữ khiến đàn ông không thể chối từ - Ảnh minh họa: Internet

Sự tự tin sẽ mang lại cho phụ nữ rất nhiều thứ, trong cuộc sống, công việc và cả trong tình yêu. Chính vì vậy, đừng bao giờ tự ti về những gì mình đang có mà hãy lạc quan và tự tin hết mình vào bản thân. Đàn ông chẳng ai muốn quen một người phụ nữ suốt ngày than phiền, bi quan và mất niềm tin vào chính bản thân mình cả.

4 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang bị đàn ông lừa, có dấu hiệu thứ 2 nên chia tay ngay lập tức

4 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang bị đàn ông lừa, có dấu hiệu thứ 2 nên chia tay ngay lập tức

Chỉ cần nhìn qua 4 dấu hiệu dưới đây, phụ nữ đã có thể xác định mình có được yêu thương thật lòng không, hay đang bị đàn ông phản bội. Lưu ý dấu hiệu số 2 ai cũng có thể bỏ qua.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ khôn ngoan tâm sự phụ nữ bí quyết quyến rũ

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này