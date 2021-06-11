2 việc phụ nữ thông minh chỉ làm duy nhất 1 lần trong đời, có đến lần thứ 2 là dại dột

Nỗi đau lớn nhất trong đời phụ nữ là bị phản bội. Đánh mất niềm tin với người đàn ông mình yêu, thậm chí là người chồng đầu ấp tay gối là điều tổn thương và dày vò bạn dai dẳng nhất. Tệ hơn hết, nỗi đau bị bội bạc còn có thể khiến phụ nữ đánh mất tự tin vào chính mình.

Trong đời phụ nữ thông minh , có những việc làm bao nhiêu lần cũng được, chỉ trừ hai việc này chỉ nên làm duy nhất một lần. Có như thế thì bản thân mới không chịu thiệt thòi, tránh khỏi những tổn thương do người khác gây ra.

Một lần tha thứ của phụ nữ sẽ tốn rất nhiều cố gắng, nhẫn nhịn cùng khổ tâm. Sự kiên trì đó không dễ dàng, đều cần rất nhiều nỗi lực, tình yêu thương và nhẫn nhịn. Đã đắt giá như thế thì chỉ nên một lần, làm sao phải có thêm lần thứ hai, thứ ba?

Phụ nữ khi bị bội phản cả đời cũng không thể quên, dù họ có tha thứ cho chồng hay không. Đó là nỗi đau dai dẳng, có thể bao dung cho người khác nhưng không thể buông tha chính mình. Nhưng khi phụ nữ muốn tha thứ cho sự phản bội chính là vì trong lòng họ còn tình còn nghĩa. Họ tha thứ như cho đối phương một con đường về, cũng là cho bản thân một cơ hội.

Huống hồ, người đàn ông xin bạn tha thứ đến lần thứ hai thì cũng đã không còn đáng để bạn tin tưởng và yêu thương. Nếu thật sự muốn quay đầu, anh ta sao lại dám làm sai lần nữa? Nếu đã biết lỗi, biết bản thân tổn thương bạn nhiều thế nào, sao còn lần hai một dao đâm vào tim bạn?

Sự phản bội của đàn ông, lần thứ nhất có thể là nhất thời, nhưng có lần thứ hai chính là cả đời. Bạn không thể đánh cược thời gian và lòng tin cho một người cả đời chỉ quanh đi quẩn lại dối lừa và phản bội bạn. Phụ nữ chúng ta làm gì kiên cường và có lắm thời gian đến thế, phải không?

Đừng yêu lại người cũ

Yêu lại người cũ cũng giống như đọc một cuốn sách đã biết cái kết - Ảnh minh họa: Internet

Yêu lại người cũ cũng giống như đọc một cuốn sách đã biết cái kết. Chỉ là còn vấn vương những điều đẹp đẽ đã từng có trong cuốn sách đó mà muốn đọc lại, muốn đánh cược liệu có thể thay đổi được cái kết hay không.

Thật ra, nếu yêu đủ nhiều sẽ không chia tay. Nếu xem nhau quan trọng sẽ không buông tay. Nếu đúng duyên phận thì sẽ không chia cắt. Có những người chỉ đến và ở lại đúng một khoảng thời gian rồi đi. Dù bạn có trở lại tìm họ bao nhiêu lần, yêu lại thêm bao nhiêu lần nữa cũng không có kết quả. Tình yêu là câu chuyện phải đi về phía trước, không thể trở lại, không thể sống với quá khứ. Đã kết thúc vì một vấn đề, thì dù có quay lại vấn đề đó vẫn tồn tại.

Chỉ khi bạn hoặc đối phương thay đổi thì mới có chút ít hy vọng. Chuyện này không hiếm nhưng lại rất khó. Trên đời này không phải ai cũng dễ dàng vì tình yêu mà thay đổi, ai cũng có bản ngã và cái tôi riêng. Đi đến bước đường chia tay chính là không thể thỏa hiệp cho cái tôi của nhau. Không phải là chưa từng có tình cảm, mà là tình cảm không đủ lớn để cứu vãn sự khác biệt.

Phụ nữ thông minh sẽ không yêu lại người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, phụ nữ thông minh sẽ không yêu lại người cũ. Khi yêu thì phải hết mình, nhưng khi đã chia tay thì không ngoảnh đầu lại. Vì nếu từng hạnh phúc và phù hợp vô cùng, tại sao phải chia tay? Chia tay là dấu hiệu bạn phải đi tìm một người khác phù hợp hơn. Đừng tiếc nuối, cũng đừng vấn vương, vì thế nào cũng không có kết quả.