2 thời khắc phụ nữ im lặng là tự hại mình, mất chồng ‘như chơi’

Phụ nữ yêu 11/01/2020 05:11

Trong hôn nhân, phụ nữ cần nhịn nhưng đừng nhịn vào những lúc chốt yếu. Ở 2 thời khắc này, phụ nữ im lặng thì chỉ thiệt mình, thậm chí là còn mất chồng “như chơi”.

Trong hôn nhân, có những lúc phụ nữ im lặng là cần thiết, như lúc chồng tức giận, lúc vợ chồng mâu thuẫn lớn… Nhưng vào 2 thời điểm này, phụ nữ tuyệt đối không được im lặng nếu muốn giữ hôn nhân.

Khi chồng ngoại tình

Nhiều phụ nữ chọn im lặng khi chồng ngoại tình. Một là vì họ không chấp nhận được sự thật bị phản bội, không muốn đối diện với người chồng đã thay lòng. Hai là vì họ nghĩ im lặng “dỗ ngọt”, làm vợ đảm mẹ hiền thì chồng sẽ có ngày tự khắc quay về. Nhưng thực tế lại không như phụ nữ nghĩ.

Đối với đàn ông ngoại tình, sự im lặng của vợ là dấu hiệu an toàn cho việc vụng trộm. Vợ còn im lặng thì họ sẽ còn nghĩ bản thân đã che giấu khéo léo. Đừng nghĩ rằng họ sẽ có ngày thấy có lỗi, sẽ nghĩ tới việc từ bỏ ngoại tình chỉ vì sự im lặng ngày một biết điều của vợ. Bản tính đàn ông khi ngoại tình luôn tham lam. Đang yên đang lành với cả vợ và nhân tình, thì đàn ông cần gì phải từ bỏ một trog hai?

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Đối với đàn ông ngoại tình, sự im lặng của vợ là dấu hiệu an toàn cho việc vụng trộm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi có chồng ngoại tình chọn im lặng thì chỉ chịu khổ tâm và thiệt thòi vô ích. Sự im lặng của bạn sẽ là mồi lửa thêm vào cho cuộc ngoại tình đổ đốn của đàn ông. Sự nhẫn nhịn của bạn có khi chỉ càng khiến kẻ thứ ba thêm chiêu trò và tàn nhẫn. Và sự im lặng của bạn cũng có thể gây ra nỗi đau cho những đứa trẻ.

Vì vậy, đừng im lặng khi bị phản bội. Hãy đối mặt với câu chuyện hôn nhân đang rạn nứt của mình, và cùng người bạn đời giải quyết hậu quả mà anh ta đã gây ra. Ngoại tình trong hôn nhân là một căn bệnh, càng để lâu càng thêm nặng, chỉ có thể cùng nhau “trị”, hoặc cùng nhau kết thúc.

Khi chồng xúc phạm cha mẹ đẻ

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Phụ nữ có hai điểm yếu trong đời không muốn ai chạm tới, là con cái và cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có hai điểm yếu trong đời không muốn ai chạm tới, là con cái và cha mẹ. Vì bị đụng chạm một trong hai điều này, chính là sự tổn thương tự trọng lớn nhất với phụ nữ. Và người chồng bên cạnh nếu yêu thương và tôn trọng bạn, anh ấy sẽ không cố ý thương tổn bạn, dù là bằng lời nói.

Một người đàn ông có thể đả kích, xúc phạm đến cha mẹ bạn thì có hai ý nghĩa. Một là anh ta không tôn trọng bạn, không xem bạn và gia đình bạn là người thân. Đây là dấu hiệu đàn ông cạn tình hoặc đã chán bạn. Hai là vì anh ta muốn trả đũa bạn khi cả hai đang cãi nhau. Sự trả đũa này phạm vào đại kỵ trong hôn nhân, và chỉ thể hiện rằng anh ta là một người chồng ích kỷ và không tử tế.

Dù là với ý nghĩa nào thì người đàn ông nói những câu này cũng đã phạm một sai lầm lớn với bạn. Và bạn khi bị buộc phải nghe những câu nói như thế chính là đang tổn thương nghiêm trọng, cả về tình cảm và lòng tự trọng. Vì thế, đừng im lặng và cho qua, cũng đừng dễ dàng tha thứ cho chồng. Vì với lỗi sai này, nếu bạn dễ dàng cho qua, hoặc lơ là, đàn ông sẽ nghĩ họ đúng. Và sau lần đó, họ sẽ càng làm những chuyện tồi tệ hơn với bạn. Có khi không còn dùng lời nói để tổn thương người thân của bạn, mà là dùng hành động tổn thương chính bạn.

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Có một điều phụ nữ phải học đầu tiên, chính là bảo vệ bản thân khỏi thương tổn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi bước vào hôn nhân luôn được dạy phải học cách yêu thương, hy sinh, thậm chí là chịu đựng. Nhưng có một điều phụ nữ phải học đầu tiên, chính là bảo vệ bản thân khỏi thương tổn. Hôn nhân có thể cho bạn một gia đình, để nương tựa, để tin tưởng. Nhưng hôn nhân cũng có thể tạo ra một con người sẵn sàng thương tổn bạn hết lần này đến lần khác. Vì vậy, phụ nữ im lặng cũng cần phải chọn lúc để bản thân không phải chịu thiệt thòi.

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Quả thật, phụ nữ có chồng ai cũng mong mình hạnh phúc trong hôn nhân. Nhưng nếu bạn không may mắn thì cũng hãy tin rằng bản thân vẫn có thể hạnh phúc theo một cách khác..  

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