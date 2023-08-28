10 sự thật "cay đắng" về đàn ông ngoại tình, 90% có cạy miệng họ cũng chẳng hé nửa lời

Phụ nữ yêu 28/08/2023 02:39

Đàn ông ngoại tình luôn đòi hỏi cao. Vì họ ngoại tình là để thỏa mãn nhu cầu không được đáp ứng trong hôn nhân.

1. Dấu hiệu chồng ngoại tình

Thường xuyên không đeo nhẫn cưới.

Tìm thấy bao cao su trong ví hay đồ dùng riêng tư của chồng.

Có mùi hương lạ trên cơ thể.

Chồng thường thích một mình, đặt mật khẩu điện thoại, email…

Tỏ ra thờ ơ, không để ý đến vợ con, đi sớm về khuya, mệt mỏi khi về nhà.

Thích ăn diện, chăm chút bề ngoài nhiều hơn.

Lơ là trong chuyện giường chiếu.

10 sự thật 'cay đắng' về đàn ông ngoại tình, 90% có cạy miệng họ cũng chẳng hé nửa lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông thường ngoại tình với người họ tiếp xúc nhiều, dần dần nhen nhóm theo thời gian. Nhiều người cho rằng đàn ông thường lăng nhăng với phụ nữ “bán hoa”. Dù vậy, thực tế chứng minh, đàn ông thường qua lại với đồng nghiệp, người giúp việc, người yêu cũ, bạn thân của vợ…

3. Thời điểm đàn ông dễ ngoại tình nhất:

Khi vợ mang thai.

Khi có tiền, địa vị.

Không được vợ tôn trọng, xảy ra mâu thuẫn không thể giải quyết trong gia đình.

Sống xa vợ, thường xuyên không được gần gũi với vợ.

10 sự thật về đàn ông ngoại tình, 90% có cạy miệng họ cũng chẳng hé nửa lời - Ảnh 1

Đàn ông thường ngoại tình với người họ tiếp xúc nhiều, dần dần nhen nhóm theo thời gian - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn ông khi ngoại tình thường xuyên kể khổ. Sẽ không ai ngoại tình nếu họ hạnh phúc, thỏa mãn trong gia đình. Chỉ là đàn ông vụng trộm muốn trở nên đáng thương trong mắt phụ nữ, họ muốn trở thành hình mẫu đàn ông tốt nhưng bất hạnh trong hôn nhân. Họ muốn người thứ ba tình nguyện yêu thương họ vô điều kiện.

5. Đàn ông khi vụng trộm thường kiệm lời. Họ không muốn nói nhiều về gia đình và vợ. Họ chỉ nói về những gì không hài lòng về hôn nhân để người thứ ba thấy tò mò. Đặc biệt, đàn ông ngoại tình kiệm lời vì không muốn để lộ những gì họ che giấu.

10 sự thật 'cay đắng' về đàn ông ngoại tình, 90% có cạy miệng họ cũng chẳng hé nửa lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

6. Theo các chuyên gia tâm lý, đàn ông phản bội thường “đạo đức giả” với nhân tình. Họ biết phụ nữ giàu cảm thông, họ luôn tỏ ra bản thân không đủ tốt để được yêu thương. Mà kỳ thực đây chỉ là cái bẫy để gài những phụ nữ ngây thơ, dễ tin người.

7. Đàn ông khi ngoại tình thường xuyên hẹn thề. Đàn ông luôn dùng vũ khí này một cách tài tình. Họ hứa cho phụ nữ cuộc sống dư dả, hứa sẽ bỏ vợ… nhưng đây chỉ là những lời gian dối không bao giờ thành hiện thực. Và khi đàn ông vụng trộm chán chê rồi thì cứ vứt nhân tình mà không cần có bất kì trách nhiệm nào.

8. Đàn ông ngoại tình luôn đòi hỏi cao. Vì họ ngoại tình là để thỏa mãn nhu cầu không được đáp ứng trong hôn nhân. Nhưng họ rất khôn ngoan khi đòi hỏi nhân tình một cách từ tốn, nắm buông đúng mức đúng lúc để phụ nữ tự nguyện cho họ mọi thứ.

9. Đàn ông khi vụng trộm bên ngoài không bao giờ có suy nghĩ có trách nhiệm với nhân tình. Và cũng đừng mong đòi hỏi trách nhiệm ở họ. Vì họ ngoại tình chỉ để thỏa mãn nhất thời, không muốn có trách nhiệm cả đời. Khi phụ nữ chọn yêu đàn ông có gia đình thì nên hiểu rõ điều này.

10. Nguyên nhân đàn ông ngoại tình

Theo kết quả nghiên cứu tâm lý của đàn ông thì ngoại tình khá phổ biến. Dù vậy đàn ông thành đạt coi đây là cách thể hiện bản lĩnh của mình vì những lý do này:

Không được thỏa mãn chuyện giường chiếu.

Mâu thuẫn trong gia đình quá căng thẳng.

Bản tính trăng hoa muốn chứng tỏ bản thân.

Áp lực kinh tế nặng nề.

Cảm thấy không được vợ chăm sóc, tôn trọng.

Có nhiều mối quan hệ cám dỗ bên ngoài.

Sau những cuộc ngoại tình, đàn ông thường cảm thấy có lỗi với vợ và muốn bù đắp bằng những món quà đắt tiền để thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Dù vậy, không phải đàn ông nào cũng ngoại tình. Đàn ông hay phụ nữ cũng vậy, có người tử tế, cũng có người tệ bạc. Quan trọng là phụ nữ phải chọn đúng người bạn đời thật lòng với mình.

 

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