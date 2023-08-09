3 'bảo bối' chỉ đàn bà tuổi 40 mới có, cái đầu tiên khiến các cô nàng đôi mươi ngày đêm ao ước

Phụ nữ yêu 09/08/2023 00:00

Phụ nữ 40 tuổi tuy không còn làn da căng mướt, sự dẻo dai hay trẻ trung nhưng lại có những thứ khiến các cô nàng đôi mươi ngày đêm ao ước.

Nhan sắc mặn mà, quyến rũ

Nếu những cô nàng đôi mươi sở hữu làn da căng mướt đầy sức sống thì phụ nữ tuổi 40 sở hữu nhan sắc mặn mà, chín mùi. Người ta thường gọi đó là “chất đàn bà”. 40 tuổi, họ đằm thắm và dịu dàng hơn.

Họ biết những gì phù hợp với mình nhất. Họ biết lựa chọn quần áo, màu son, phấn mắt thích hợp với cá tính của mình. Người đàn bà 40 không còn đắn đo với những sự lựa chọn. Không còn phải đố kỵ với nhan sắc của bất cứ ai.

Tuy không còn trẻ trung, năng động như những cô nàng đôi mươi, nhưng ở phụ nữ 40 luôn toát lên khí chất mê người. Cách nói chuyện, đi đứng và đối nhân xử thế của họ cũng rất nhã nhặn và cuốn hút. Đặc biệt họ biết cách chăm sóc bản thân, yêu mình trước rồi mới yêu thương, quan tâm người khác.

Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc và xinh đẹp đó là họ không còn chạy theo tình yêu, đồng thời chấp nhận buông bỏ những thứ khiến mình đau lòng.

3 'bảo bối' chỉ đàn bà tuổi 40 mới có, cái đầu tiên khiến các cô nàng đôi mươi ngày đêm ao ước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sống thực tế

Đàn bà 40 chẳng còn mơ mộng mà luôn chấp nhận thực tế. Dù hiện tại có mệt mỏi như thế nào, họ cũng chọn cách đối diện chứ không trốn tránh. Nếu thời trẻ mắc sai lầm, bạn có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ, bạn bè... 

Bạn luôn mơ mộng về câu chuyện công chúa rồi sẽ gặp được hoàng tử. Bạn mong chờ cuộc đời mình cũng giống như những thước phim lãng mạn kia, khi khó khăn đều có người đứng ra chống đỡ cho.

Nhưng phụ nữ 40 thì lại khác. Họ không trông chờ vào phép màu, bởi kỳ tích có xuất hiện hay không là do bản thân mình tạo ra. Ở độ tuổi này, họ chỉ đặt hy vọng ở chính mình.

3 'bảo bối' chỉ đàn bà tuổi 40 mới có, cái đầu tiên khiến các cô nàng đôi mươi ngày đêm ao ước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thẳng thắn

Những cô nàng đôi mươi nói chuyện khá kiêng dè, sợ làm mất lòng người khác. Còn phụ nữ 40 luôn thẳng thắn nói lên quan điểm của mình. Họ không tâng bốc ai, cũng không hạ bệ ai, không có ý muốn hãm hại ai.

Đàn ông rất thích kiểu phụ nữ như thế này. Ở bên người phụ nữ thẳng thắn, mọi việc sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn là những cô nàng chỉ biết nịnh nọt.

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