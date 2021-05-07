10 sai lầm 'xương máu' khi chia tay khiến phụ nữ mất hết thể diện, đối phương 'ngán tận cổ'

Phụ nữ yêu 07/05/2021 11:18

Cuộc tình đổ vỡ khiến cho người phụ nữ tổn thương rất nhiều. Trong cơn đau ấy, có người vực dậy tinh thần, nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối đau khổ, nhưng cũng có người cứ ngập chìm trong nỗi buồn đó với 10 sai lầm dưới đây.

Đây là những sai lầm tai hại sau khi chia tay khiến phụ nữ tổn thương hơn nhiều lần.

Dồn tâm trí vào những gì không vui

Phụ nữ khi chia tay đã mang sẵn nỗi buồn trong một cuộc tình hay cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc. Đây là cảm giác hoàn toàn tự nhiên, càng không thể tránh né. Nhưng khi đã quyết định chia tay, đừng quá tập trung vào những chuyện không vui đã từng. Nỗi buồn chia tay sẽ còn kéo dài, và bạn đừng tạo cho mình thêm những cảm xúc tiêu cực khi nghĩ nhiều về những chuyện đã qua.

Nói chuyện chia tay với người khác trước khi nói với đối phương

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Đừng tùy tiện kể với tất cả mọi người. Đó là cách bạn tôn trọng đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình yêu, phụ nữ có thể xin lời khuyên từ người có kinh nghiệm, tìm sự an ủi ở bạn thân. Nhưng đừng tùy tiện kể với tất cả mọi người. Đó là cách bạn tôn trọng đối phương. Đặc biệt là quyết định chia tay thì bạn càng phải nói với đối phương đầu tiên. Nếu không, họ sẽ cảm thấy bị tổn thương khi nghe từ người khác.

Và hãy giải quyết với nhau, cho đến khi quyết định chia tay là cách cuối cùng cả hai có thể đưa ra.

Nói hết những gì không thích ở người ấy

Đây là việc làm chẳng có tác dụng tốt gì cho bạn khi chia tay. Lời chia tay thốt ra là vì bạn đã không thấy người ấy đủ tốt cho bạn, bạn đã chịu đựng nhiều. Và khi bạn kể những điều không tốt ở đối phương thì chỉ khiến bạn làm khó chịu, càng làm cả hai tổn thương nhau nặng nề hơn.

Chia tay qua tin nhắn

Đây là kiểu chia tay kém hèn và thiếu bản lĩnh nhất. Vì đã từng yêu nhau, sao không chọn cách chia tay trực tiếp, để dành cho nhau chút cảm thông, tôn trọng cuối cùng. Nếu bạn tôn trọng bản thân, thì hãy chia tay trực tiếp.

Nói xấu đối phương sau khi chia tay

Một người bạn đã từng yêu thương, đồng hành cùng bạn thì đã từng là một phần trong cuộc sống của bạn. Thế thì khi bạn nói xấu về chính quá khứ của mình, bạn liệu có được lợi ích gì? Người khác khi nghe không chỉ thấy người cũ tệ, mà còn đánh giá bạn cũng tệ không kém khi yêu đương với một người như thế. Sau khi chia tay, đừng tự tổn thương giá trị của mình như thế.

Muốn làm bạn vì không muốn thương tổn đối phương

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Sau khi chia tay, hãy dứt khoát để cả hai có thể bắt đầu cuộc sống mới - Ảnh minh họa: Internet

Có người từng nói, hai người từng yêu nhau sau khi chia tay có thể làm bạn là vì trước đó họ chưa từng yêu nhau thật lòng. Nếu bạn nghĩ làm bạn có thể khiến đối phương bớt tổn thương thì có lẽ bạn đã sai. Nếu còn tình cảm với bạn thì điều này chỉ càng dày vò họ nhiều hơn. Và có thật bạn có ý định làm bạn hay vì điều gì khác? Sau khi chia tay, hãy dứt khoát để cả hai có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Cố tình phá hoại tình cảm để ép đối phương nói lời chia tay

Đây là việc làm tệ nhất. Nếu đã hết yêu, hãy thẳng thắn nói lời chia tay, đừng làm mọi thứ tệ hơn, đừng ép đối phương phải nói lời kết thúc. Hãy tôn trọng tình cảm bạn đã bỏ ra, cũng như tôn trọng tình cảm của đối phương. Trong tình yêu dù có phải kết thúc thì cũng đừng tự biến mình thành một người yêu tệ bạc.

Bỏ đi không lời giải thích

Chia tay trong im lặng là cách hành xử thiếu văn minh nhất khi hết tình cảm. Đối phương sẽ chịu tổn thương dai dẳng vì không hiểu bản thân đã làm sai điều gì, với một cuộc tình không có hồi kết. Trước khi rời đi, ít nhất bạn hãy cho đối phương một lời giải thích.

Giữ liên lạc sau khi chia tay

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Bạn và người ấy sẽ cần khoảng lặng không có mặt nhau để điều chỉnh lại tâm trạng và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chia tay, cả hai đều có thương tổn liên quan đến nhau. Bạn và người ấy sẽ cần khoảng lặng không có mặt nhau để điều chỉnh lại tâm trạng và cuộc sống. Hãy cho nhau thời gian để vượt qua biến cố này.

Hẹn hò ngay với người khác

Ai sau khi chia tay cũng gặp khó khăn với những cảm xúc tiêu cực. Nhưng bạn buộc phải một mình bước qua khoảng thời gian này. Vì nếu vội vàng đến với người khác, tình cảm của bạn không chắc chắn, sẽ có thể làm đối phương buồn phiền.

Khi chia tay, phụ nữ tổn thương có khi sẽ lâu hơn đàn ông. Nhưng đây cũng là lúc phụ nữ tìm được chính mình mạnh mẽ hơn, để tiếp tục đi tìm hạnh phúc cho mình. Vì thế, đừng bi quan, đừng làm những điều càng làm mình đau buồn hơn.

 

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