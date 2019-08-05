10 câu nói đọc một lần THẤM cả đời để trở thành phụ nữ hạnh phúc

1. Dù là vợ chồng, thân thiết đến mấy cũng không được kể hết những bí mật của bản thân với đối phương. Bạn hãy giữ lại 50% cho mình, đừng để người kia biết quá nhiều điều về bạn.

Dưới đây là những điều giúp phụ nữ hạnh phúc , dù lấy chồng hay còn độc thân cũng nên vừa đọc vừa suy ngẫm. Có thể bạn sẽ thay đổi những quan điểm và cách sống của mình bấy lâu nay.

3. Những lời giải thích vốn dĩ chỉ là thừa. Người yêu mình, tin tưởng thật lòng sẽ chẳng cần phải nghe những lời giải thích. Còn người không thật sự tôn trọng bạn mới cần nghe những lời sáo rỗng đó.

2. Đàn bà hạnh phúc luôn biết rằng người hay tranh cãi và góp ý với mình mới thật sự là người chân thành.

Phụ nữ dù có bất cứ chuyện gì cũng phải hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

4. Hạnh phúc vốn dĩ chỉ là cảm giác của mỗi người. Nếu có mất đi rồi cũng đừng ngồi đó khóc lóc, mà hãy phấn đấu để có lại cảm giác đó một lần nữa.

5. Lạnh lùng, không quan tâm vốn dĩ chỉ là tấm chắn mà mỗi người thường tự tạo ra để bảo vệ chính mình vì sợ bị tổn thương mà thôi.

6. Đừng hối tiếc về quá khứ, hãy phấn đấu hết mình cho hiện tại và tương lai. Bởi quá khứ chỉ là bước đệm để bạn trưởng thành và tự tin hơn ở thời điểm hiện tại và trong những tháng năm sau này mà thôi.

Phụ nữ đừng tiếc nuối những gì đã qua - Ảnh minh họa: Internet

7. Lo lắng vốn không phải là việc tốt. Đừng lo lắng quá nhiều, cứ làm điều mình thích dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

8. Khi muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của mình, hãy nhìn vào gương. Nhìn thấy chính con người chân thật của mình, bạn sẽ biết bản thân cần làm gì.

Phụ nữ hãy mạnh mẽ vượt qua những khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

9. Đàn bà mạnh mẽ biết rằng ngoài kia có mưa to gió lớn đến đâu thì cũng sẽ tạnh và bầu trời lại sáng. Do đó, bạn phải đứng lên và sống tiếp.

10. Đàn bà khôn ngoan hãy sống như những cành hoa dại, càng bị vùi dập càng phải vươn mình phát triển mạnh mẽ hơn. Đừng là những đóa hoa yếu đuối, hãy là một nhành cỏ dại nhỏ bé nhưng kiên cường không ai sánh bằng.