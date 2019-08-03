Phụ nữ thu hút đàn ông nhờ vào những phẩm chất này kể cả khi già đi

Dưới đây là những điều giúp phụ nữ thu hút đàn ông , ai cũng nên biết để được chồng yêu thương, cung phụng như bà hoàng, cả đời vẫn một lòng chung thủy sắt son.

Đàn ông bên ngoài kiếm tiền, làm việc tăng ca, đối mặt với đủ thứ khó khăn, mục đích cuối cùng cũng là vì muốn cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Còn nếu muốn anh ấy ở nhà, ở bên vợ con, phụ nữ phải chấp nhận việc gia đình bạn sẽ không có được cuộc sống ấm no.

Đàn ông thích kiểu đàn bà thông minh , thấu tình đạt lý. Chị em phụ nữ thường than phiền chồng vô tâm, không để ý gì đến vợ con. Ai cũng càm ràm, đòi hỏi chồng ở nhà chăm sóc vợ con nhiều hơn. Nhưng thật sự người hiểu chuyện, người tinh tế và thông minh sẽ không đòi hỏi như vậy. Bởi họ thấu hiểu được những nỗi vất vả mà đàn ông phải trải qua.

Biết thấu hiểu

Phụ nữ phải biết thấu hiểu người chồng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông làm việc vất vả bên ngoài. Điều họ cần nhất là một người vợ có thể thấu hiểu và san sẻ cùng mình. Họ không muốn ở bên ngoài nghe cằn nhằn đủ điều, về nhà cũng phải chịu trận như vậy. Thế nên phụ nữ hãy biết thấu hiểu những nỗi vất vả của chồng. Đừng mãi chê bai những chuyện anh ấy làm, đôi khi bạn cũng nên biết dành cho chồng những lời khen để làm động lực cho anh ấy.

Biết nấu ăn ngon

Phụ nữ khôn ngoan phải biết nấu ăn ngon - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà quyến rũ là người dù ít hay nhiều gì cũng phải biết cách nấu ăn. Bạn không thể cứ để chồng ăn cơm hàng cháo chợ hoài. Đôi khi bạn cũng phải biết nấu ăn ngon để chồng có động lực trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi. Đây là tuyệt chiêu giúp bạn có được trái tim của chồng. Kể cả khi già đi, anh ấy cũng sẽ vẫn một lòng với bạn.

Giỏi "chuyện ấy"

Đàn bà hư ở trên giường sẽ giúp đời sống vợ chồng thêm nồng nhiệt. Hãy nhiệt tình, mạnh dạn trong "chuyện ấy". Đừng để chồng cứ mãi là người chủ động.

Phụ nữ đừng đóng vai thụ động trong chuyện giường chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Lắm lúc, bạn phải là người chủ động gợi lên ham muốn nơi chồng. Đời sống chăn gối thỏa mãn sẽ giúp cho tình cảm vợ chồng của bạn kéo dài lâu hơn và bền vững hơn.