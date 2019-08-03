Phụ nữ thu hút đàn ông nhờ vào những phẩm chất này kể cả khi già đi

Phụ nữ yêu 03/08/2019 15:25

Phụ nữ thu hút đàn ông nhờ những phẩm chất này, dù có già đi chồng cũng sẽ một lòng ở bên, nguyện một đời chăm sóc, nương tựa nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Dưới đây là những điều giúp phụ nữ thu hút đàn ông, ai cũng nên biết để được chồng yêu thương, cung phụng như bà hoàng, cả đời vẫn một lòng chung thủy sắt son.

Thông minh, tinh tế

Đàn ông thích kiểu đàn bà thông minh, thấu tình đạt lý. Chị em phụ nữ thường than phiền chồng vô tâm, không để ý gì đến vợ con. Ai cũng càm ràm, đòi hỏi chồng ở nhà chăm sóc vợ con nhiều hơn. Nhưng thật sự người hiểu chuyện, người tinh tế và thông minh sẽ không đòi hỏi như vậy. Bởi họ thấu hiểu được những nỗi vất vả mà đàn ông phải trải qua.

phu nu thu hut dan ong 1
Phụ nữ thu hút đàn ông phải thông minh và tinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông bên ngoài kiếm tiền, làm việc tăng ca, đối mặt với đủ thứ khó khăn, mục đích cuối cùng cũng là vì muốn cho vợ con cuộc sống đủ đầy. Còn nếu muốn anh ấy ở nhà, ở bên vợ con, phụ nữ phải chấp nhận việc gia đình bạn sẽ không có được cuộc sống ấm no.

Biết thấu hiểu

phu nu thu hut dan ong 2
Phụ nữ phải biết thấu hiểu người chồng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông làm việc vất vả bên ngoài. Điều họ cần nhất là một người vợ có thể thấu hiểu và san sẻ cùng mình. Họ không muốn ở bên ngoài nghe cằn nhằn đủ điều, về nhà cũng phải chịu trận như vậy. Thế nên phụ nữ hãy biết thấu hiểu những nỗi vất vả của chồng. Đừng mãi chê bai những chuyện anh ấy làm, đôi khi bạn cũng nên biết dành cho chồng những lời khen để làm động lực cho anh ấy.

Biết nấu ăn ngon

phu nu thu hut dan ong 3
Phụ nữ khôn ngoan phải biết nấu ăn ngon - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà quyến rũ là người dù ít hay nhiều gì cũng phải biết cách nấu ăn. Bạn không thể cứ để chồng ăn cơm hàng cháo chợ hoài. Đôi khi bạn cũng phải biết nấu ăn ngon để chồng có động lực trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi. Đây là tuyệt chiêu giúp bạn có được trái tim của chồng. Kể cả khi già đi, anh ấy cũng sẽ vẫn một lòng với bạn.

Giỏi "chuyện ấy"

Đàn bà hư ở trên giường sẽ giúp đời sống vợ chồng thêm nồng nhiệt. Hãy nhiệt tình, mạnh dạn trong "chuyện ấy". Đừng để chồng cứ mãi là người chủ động.

phu nu thu hut dan ong 4
Phụ nữ đừng đóng vai thụ động trong chuyện giường chiếu - Ảnh minh họa: Internet

Lắm lúc, bạn phải là người chủ động gợi lên ham muốn nơi chồng. Đời sống chăn gối thỏa mãn sẽ giúp cho tình cảm vợ chồng của bạn kéo dài lâu hơn và bền vững hơn.

Đàn ông sau cơn say nắng: Tiệc tùng đầy món ngon rượu thơm, nhưng tôi chỉ khao khát bữa cơm vợ nấu

Đàn ông sau cơn say nắng: Tiệc tùng đầy món ngon rượu thơm, nhưng tôi chỉ khao khát bữa cơm vợ nấu

Đàn ông ngoại tình sau tất cả đều nhận ra thứ mình cần đơn giản chỉ là một bữa cơm vợ nấu, bữa cơm gia đình đúng nghĩa, đạm bạc cũng được nhưng chỉ cần có nhau, vậy là đủ đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà thông minh đàn bà quyến rũ đàn bà hư

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này