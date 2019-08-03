Kẻ thứ ba ai rồi cũng sẽ vỡ mộng khi những sự thật này được bóc trần

Phụ nữ yêu 03/08/2019 15:36

Kẻ thứ ba sớm muộn gì cũng nhận ra sự thật phũ phàng này khi giành giật hạnh phúc của người khác, dù với bất cứ lý do gì cũng chẳng thể dung tha.

Cuộc tình nào cũng sẽ có những giai đoạn bế tắc rồi sau đó trời quang mây tạnh, nhưng chắc chắn chuyện tình của kẻ thứ ba sẽ rơi vào bi kịch. Bởi cuối cùng họ sẽ nhận ra những sự thật cay đắng này.

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Kẻ thứ ba sớm muộn gì cũng biết những sự thật cay đắng này - Ảnh minh họa: Internet

Những lời hứa hẹn của đàn ông vốn dĩ chỉ là gió thoảng mây bay

Sau tất cả, kẻ thứ ba sẽ nhận ra những lời hứa hẹn của đàn ông chẳng đáng tin. Đàn ông ngoại tình chỉ là say nắng nhất thời, rồi họ sẽ chọn vợ, chọn nhà để trở về. Chỉ có kẻ thứ ba mới ôm mộng có một danh phận đàng hoàng, tử tế. Chỉ có bạn dại khờ tin vào những lời hứa hẹn đó để rồi uổng phí thanh xuân của chính mình.

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Lời hứa của đàn ông ngoại tình vốn chẳng đáng tin - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên người thứ ba ơi, đừng dại mà tin vào những lời đường mật của đàn ông. Nếu họ tốt thật sự sẽ không bao giờ bỏ vợ. Nếu họ thật sự là một người đàn ông tử tế, bạn không có cửa xuất hiện trong cuộc đời của họ đâu.

Nhân tình mãi là nhân tình

Nhân tình thì chỉ mãi là nhân tình, làm gì có kết thúc trọn vẹn. Đến một thời điểm nào đó, khi đã đủ chán chê, đàn ông sẽ chọn quay về bên vợ con. Chẳng ai chọn ở lại bên nhân tình để sống những chuỗi ngày tạm bợ.

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Kẻ thứ ba mãi chỉ là nhân tình sống trong bóng tối - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên kẻ thứ ba hãy thức tỉnh đi, nhân tình chỉ mãi là người dưng ngược lối, kẻ đứng trong bóng tối mà thôi. Đàn ông không ai dại rước nhân tình về làm vợ, không ai dại bỏ vợ con của mình để chạy theo một người qua đường.

Đàn ông chỉ muốn thỏa mãn tình dục

Có nhiều người nghĩ sau tất cả, người đàn ông đó sẽ cho mình một danh phận. Ít nhất họ cũng sẽ có một vị trí nhất định trong lòng anh ấy. Nhưng không đâu, bạn đã sai lầm rồi. Đàn ông ngoại tình thường vì vợ không thể thỏa mãn được những nhu cầu của họ. Bởi vậy họ mới ra ngoài tìm một người để giải quyết. 

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Đàn ông ngoại tình, chủ yếu vì muốn thỏa mãn nhu cầu - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cảm thấy chán rồi, họ cũng sẽ vứt bỏ bạn như một món đồ chơi mà thôi. Đàn ông ngoại tình chẳng bao giờ muốn quan hệ lâu dài đối với nhân tình. Họ chỉ muốn vui chơi qua đường trong những ngày chán vợ, ngán hôn nhân. Thế nên kẻ thứ ba đừng tự ôm mộng tưởng để rồi vùi mình trong lớp bùn lầy, càng bước càng lún sâu.

Những câu nói nếu vợ thốt ra là ‘dính bẫy' của kẻ thứ ba, mất chồng như chơi!

Những câu nói nếu vợ thốt ra là ‘dính bẫy' của kẻ thứ ba, mất chồng như chơi!

Phụ nữ khôn ngoan không dại nói ra những lời này để mắc bẫy kẻ thứ ba, chớ dại đẩy cuộc hôn nhân của mình vào ngõ cụt không lối thoát.

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Từ khóa:   người thứ ba đàn ông ngoại tình đàn ông tử tế

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