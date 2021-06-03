Top 9 phim gia đình hay và ý nghĩa, bạn nên xem

Có không ít bộ phim gia đình từ các quốc gia ở Châu Á rất ăn khách và được khán giả dành nhiều sự quan tâm. Bài viết hôm nay sẽ tổng hợp 9 bộ phim hay về gia đình.

Diễn viên: Seung-ryong Ryu, So Won Kal, Dal-su Oh

Thời lượng: 127 phút

Điểm IMDb: 8.2/10

Giải thưởng: Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 49, Giải Điện ảnh Rồng Xanh

Link xem phim: Miracle in Cell No.7 trên FPT Play

Nội dung phim nói về về tình yêu giữa một người cha bị thiểu năng và cô con gái vô cùng đáng yêu của mình. Bộ phim hài chân thành cảm động này lấy bối cảnh trong tù - nơi giam giữ những kẻ làm trái quy tắc chung của xã hội. Tuy nhiên, bộ phim lại khai thác theo hướng mang đến cảm nhận sâu sắc tính nhân văn: "Không phải tất cả tù nhân đều là người xấu, họ cũng có một trái tim nhân hậu như bao người".

Nội dung phim nói về về tình yêu giữa một người cha bị thiểu năng và cô con gái vô cùng đáng yêu của mình

Yong-Goo (Seung-ryong Ryu) bị thiểu năng đang là cha nuôi của một cô bé bảy tuổi có tên là Ye-Seung (So Won Kal). Đây là cô bé hiểu chuyện, thông minh. Cô biết người cha của không giống với những người cha bình thường, nhưng ông luôn dành tình thương vô bờ bến và mong muốn đem tới cho cô những điều tốt đẹp nhất.

Câu chuyện đầy bi kịch đã xảy ra đến người cha tốt bụng, vô tội trong một ngày đông giá lạnh. Yong-Goo bị buộc tội giết người và hãm hiếp, và anh bị nhận án tử hình.

Trước khi chết, Yong-Goo được những người bạn tù trong phòng giam số 7 mang đến một tia nắng ấm áp đó là giúp anh được gặp cô bé trong phòng giam để bên cạnh anh những ngày cuối đời.

Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 - Miracle in Cell No.7 (2013)

2. Gia đình là số 1- High kick 1 (2006)

Quốc gia: Hàn Quốc

Năm công chiếu: 2006

Đạo diễn: Kim Byeong-wook, Kim Chang-dong, Kim Young-ki

Diễn viên: Lee Soon-jae, Na Moon-hee, Jeong Joon-ha, Choi Min-yong, Park Hae-mi

Thời lượng: 167 tập (20 phút/ tập)

Điểm IMDb: 8.4/10

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống sinh hoạt của các thành viên gia đình ông Lee Soon Jae. Đây là gia đình có ba thế hệ với những thành viên sở hữu tính cách và ngoại hình rất đời thường. Họ cũng là đại diện cho các nhóm người trong xã hội.

Bộ phim hài hước này khắc họa những câu chuyện đời thường. Qua đó, bạn sẽ thấy hình ảnh của người thân, bạn bè, hàng xóm,... hoặc là tính cách của chính bản thân qua tính cách của các nhân vật trong phim.

Ông Lee Soon Jae (Lee Sun-Jae) là chủ gia đình, người yêu tiền hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Nah Mun Hee (Na Moon-Hee) là vợ ông, người luôn bị yếu thế trong mọi cuộc tranh cãi về địa vị trong gia đình.

Cả ba thế hệ cùng nhau chung sống, do đó đã có không ít vấn đề, tình huống dở khóc dở cười liên tục xảy ra. Đó là những phiền muộn trong cuộc sống chuyện học hành, thi cử, tình yêu, công việc, con cái và tiền bạc,...

Những tình huống hài hước trong phim bắt đầu từ các phản ứng của thành viên trong nhà. Song song những giây phút hài hước nhẹ nhàng mang lại, bộ phim còn được lồng ghép nhiều giá trị nhân văn về tình yêu gia đình.

Gia đình là số 1- High kick 1 (2006)

3. Lấy danh nghĩa người nhà - Go ahead (2020)

Quốc gia: Trung Quốc

Năm công chiếu: 2020

Đạo diễn: Đinh Tử Quang

Diễn viên: Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long, Trương Tân Thành

Thời lượng: 40 tập (45 phút/tập)

Link xem phim: Go ahead trên FPT Play

Điểm IMDb: 8.6/10

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện cuộc sống của ba đứa trẻ Lý Tiêm Tiêm, Lăng Tiêu, Hạ Tử Thu, là người nhà của nhau dù không cùng huyết thống.

Được nuôi nấng, săn sóc, yêu thương bởi hai người cha tuyệt vời. Chúng đã cùng nhau trưởng thành. Tuy nhiên, liên tiếp những vấn đề phát sinh bởi gia đình ruột thịt khiến lần lượt từng đứa trẻ phải rời bỏ "gia đình" tuyệt vời đó. Cũng chính điều này đã tác động đến và khiến tâm lý của những đứa trẻ đổi thay ít nhiều.

Bộ phim mang đến ý nghĩa đầy tính nhân văn. Cùng đó là cảm giác thư thái và mỉm cười bởi tình yêu thương trong sáng của những đứa trẻ. Đồng thời, bộ phim cũng sẽ khiến bạn cảm động đến rơi nước mắt khi chứng kiến tình yêu không vị lợi của những ông bố dành cho bọn trẻ.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện cuộc sống của ba đứa trẻ Lý Tiêm Tiêm, Lăng Tiêu, Hạ Tử Thu

4. Về nhà đi con (2019)

Quốc gia: Việt Nam

Năm công chiếu: 2019

Đạo diễn: Nguyễn Danh Dũng

Diễn viên: Thu Quỳnh, Bảo Thanh, NSƯT Trung Anh, Bảo Hân

Thời lượng: 85 tập (40 phút/tập)

Giải thưởng: Ấn tượng VTV 2019, Cánh diều 2019

Link xem phim: Về nhà đi con

Ông Sơn (NSƯT Trung Anh) một mình nuôi nấng ba cô con gái vô cùng vất vả. Vợ ông đã mất vì khó sinh đứa con gái thứ ba.

Nội dung phim xoay quanh những câu chuyện đời thường về ba cô con gái, ba tính cách trái ngược nhau.

Về nhà đi con (2019)

Bộ phim diễn ra với ba mạch truyện riêng biệt theo từng nhân vật.

Chị cả Thu Huệ (Thu Quỳnh) vốn nhu mì dịu dàng và đảm đang. Cô đảm đương trách nhiệm vừa là chị vừa là mẹ chăm các em từ bé.

Anh Thư (Bảo Thanh) - người con thứ hai, cá tính, xinh đẹp nhưng vô cùng thực dụng. Ông Sơn phải nhiều lần buồn lòng và lo lắng cho cô,

Cô con út Ánh Dương (Bảo Hân) có tính cách đôi khi có trẻ con, nóng tính và hoang dã như một thằng con trai. Cô luôn dằn vặt vì bản thân đã khiến mẹ chết.

Dù là út trong nhà, nhưng theo nhận xét của ông Sơn thì cô là đứa biết nghĩ nhất. Cô em út này cũng luôn quan tâm và bảo vệ các chị gái của mình thay bố.

Bên cạnh lột tả tình cảm gia đình giữa cha và con gái, đây còn là bộ phim truyền đạt một thông điệp ý nghĩa tới người xem: Gia đình là nơi ấm áp nhất sẽ luôn chào đón dù bạn có lớn tới đâu, gây ra bao lỗi lầm động trời thế nào.

Nội dung phim xoay quanh những câu chuyện đời thường về ba cô con gái, ba tính cách trái ngược nhau

5. Những nàng công chúa nổi tiếng - Famous Princesses (2006)

Quốc gia: Hàn Quốc

Năm công chiếu: 2006

Đạo diễn: Bae Kyung Soo

Diễn viên: Shin Ji Soo, Kim Hye Sung, Lee Tae Ran, Choi Jung Won

Thời lượng: 80 tập

Giải thưởng: Giải thưởng nghệ thuật Baeksang, Giải KBS Drama

Nội dung phim kể về câu chuyện của bốn cô con gái gia đình nhà họ Na. Người cha là một cựu quân nhân hết sức nghiêm khắc trong cách nuôi dạy. Vì rất muốn có một đứa con trai nối nghiệp, nên bốn cô gái đã được luyện tập như một người lính ngay từ nhỏ.

Bốn cô gái đã được luyện tập như một người lính ngay từ nhỏ

Bộ phim mang đến tiếng cười với nhiều tình huống hài hước. Cùng đó là khắc họa tình yêu vô bờ bến của gia đình (đặc biệt là ông bố) dành cho các cô con gái nhỏ của mình.

Cô chị cả Deok-chil luôn khát khao tình yêu nồng cháy, không hài lòng với cuộc hôn nhân do xếp đặt và đã lỡ ngoại tình với bạn thân của chồng.

Seol-chil là cô con gái thứ hai có tính cách mạnh mẽ, lạc quan và tự tin. Đây cũng là đứa con gái đáng tự hào của gia đình. Cô thầm yêu anh bạn thân Ilhan. Em gái sinh đôi của Seol-chil, Mi-chil khi phát hiện ra điều đó, đã đánh cắp Ilhan từ Seol-chil để trả thù vì ghen tị.

Bốn cô con gái gia đình nhà họ Na

Tuy nhiên, cũng chính từ đây cô lại vướng vào không ít vấn đề tình cảm trong mối quan hệ với Ilhan. Teng-chil là cô con gái út lỡ mang thai khi còn đang tuổi đi học nhưng và buộc phải kết hôn khi còn trẻ.

Mỗi người một câu chuyện, họ liệu rằng có tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình?

6. Hoa cải vàng - Canola (2016)

Quốc gia: Hàn Quốc

Năm công chiếu: 2016

Đạo diễn: Hong-Seung Yoon

Diễn viên: Minho Choi, Kim Go-eun, Hee-won Kim

Thời lượng: 117 phút

Điểm IMDb: 7.1/10

Bộ phim xoay quanh cuộc đời của cô bé niên thiếu rắc rối có tên là Hye-Ji (Kim Go-Eun) cùng đó là hành trình đoàn tụ với người bà yêu quý.

Từ khi còn nhỏ, Hye-Ji đã nương tựa bên bà mình - Gye-Choon (Youn Yuh-Jung) và cùng sống trên một hòn đảo. Hye-Ji có tính cách mạnh mẽ và là người hay cất giữ trong lòng những bí mật.

Cho đến một ngày, cô mất tích một cách bí ẩn. Dù đã tìm kiếm ở mọi nơi trên đảo nhưng bà cô vẫn không tìm thấy. Trong suốt quá trình chờ đợi cháu gái trở về, bà lão đã sống như một thợ lặn.

Với nội dung đơn giản, mạch phim diễn ra nhẹ nhàng, không có những tình tiết hoa mỹ nhưng lại là một bộ phim rất ấm áp và cảm động giữa tình yêu của bà và cháu gái.

Đây là bộ phim chắc chắn sẽ mang đến bạn những phút giây thư giãn nhẹ nhàng.

Hoa cải vàng - Canola (2016)

7. Nhà có năm nàng tiên (2013)

Quốc gia: Việt Nam

Năm công chiếu: 2013

Đạo diễn: Trần Ngọc Giàu

Diễn viên: Hoài Linh, Việt Hương, Ngân Khánh, Miu Lê, Yaya Trương Nhi, Bảo Anh, Minh Thảo

Thời lượng: 5 tập (45 phút/ tập)

Link xem phim: Nhà có 5 nàng tiên trên Youtube

Phim hài Tết Nhà có năm nàng tiên mang đến thông điệp ý nghĩa nhân văn về tình người, đặc biệt là tình cảm gia đình. Dù không cùng dòng máu và gặp hoàn cảnh nghèo khó vẫn yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua thách thức cuộc sống..

Poster phim Nhà có năm nàng tiên (2013)

Nội dung phim nói về giấc mơ hoang đường của ông Tiên Cảnh (Hoài Linh). Vợ chồng ông không có con nên luôn mơ sẽ có con để cho vui nhà vui cửa.

Cùng vợ là bà Mai Nhỏ Nhẹ (Việt Hương), ông vô tình đã nhặt được năm bé gái khi làm việc.

Dù sống nghèo khó với nghề lượm ve chai, ông bà vẫn không ngần ngại quyết định thương yêu và nuôi lớn các bé như con ruột của mình.

Với mong muốn cuộc đời của năm con gái xinh đẹp sau khi lớn lên, ông đã đặt tên cho các con là: Tiên Dung, Tiên Nữ, Tiên Sa, Tiên Hương và Tiên Vân.

Từng tập phim được lồng ghép nhẹ nhàng với những tình huống hài hước.

Liệu rằng giấc mơ của ông Tiên Cảnh có thành sự thật hay không? Theo dõi bộ phim để khám phá nhé!

Phim hài Tết Nhà có năm nàng tiên mang đến thông điệp ý nghĩa nhân văn về tình người, đặc biệt là tình cảm gia đình

8. Gạo nếp gạo tẻ (2018)

Quốc gia: Việt Nam

Năm công chiếu: 2018

Đạo diễn: Võ Thạch Thảo, Nguyễn Hoàng Anh

Diễn viên: NSND Minh Đức, NSND Hồng Vân, Mai Huỳnh, Lê Phương

Thời lượng: 159 tập (45 phút/tập)

Giải thưởng: Giải Mai Vàng 2018, Giải Cánh Diều Vàng 2018

Link xem phim: Gạo nếp gạo tẻ trên Youtube

Nội dung phim Gạo nếp, gạo tẻ xoay quanh cuộc sống gia đình của bà Mai, ông Vương và các con.

Bộ phim là câu chuyện đời thường vô cùng dễ gặp. Mỗi người lại có một tính cách khác nhau với ước mơ và hành động riêng của mình. Điều đáng nói đó là tình yêu thương của ba mẹ dành cho từng người cũng không giống nhau.

3 cô con gái của 2 ông bà lần lượt là Hương, Hân và Minh. Hân xinh đẹp và lấy được chồng giàu nên là đứa con được bà Mai hết mực yêu thương trong nhà. Đối với Hương, bà đối xử hoàn toàn ngược lại và xem là cái gai trong lòng từ khi sinh ra. Minh là con út, khiến bà nhiều lần không vui long bởi tính tình ngang bướng không theo sự sắp xếp của mẹ.

Để theo kịp diễn biến và nắm bắt toàn bộ tâm lý của từng nhân vật, người xem phải theo dõi xuyên suốt.. Liệu rằng, cuối cùng các cô gái có được sống hạnh phúc viên mãn? Hãy xem phim ngay để tìm thấy câu trả lời!

Gạo nếp gạo tẻ (2018)

9. Hồi đáp 1988 - Reply 1998 (2018)

Quốc gia: Hàn Quốc

Năm công chiếu: 2018

Đạo diễn: Shin Won Ho

Diễn viên: Lee Hye Ri, Park Bo Gum, Ryu Jun Yeol, Go Kyung Pyo

Thời lượng: 20 tập (60 phút/tập)

Điểm IMDb: 9.1/10

Giải thưởng: Baeksang Arts Awards lần thứ 52, tvN10 AWARDS 2016

Link Xem Phim: Xem phim Reply 1998 trên FPT Play

Theo như tựa đề, bộ phim lấy bối cảnh năm 1988. Phim lột tả chân thực xã hội Hàn Quốc lúc bấy giờ. Xuyên suốt bộ phim là cuộc sống sinh hoạt thường ngày của năm người bạn cùng gia đình trong cùng một khu phố, Ssangmun-dong, Bắc Seoul.

Poster phim Hồi đáp 1988 - Reply 1998 (2018)

Phim đặc tả về những mối quan hệ giữa người với người như: tình cảm gia đình, tình bạn và cả tình yêu nam nữ, tình cảm hàng xóm.

Xen kẽ với những tình huống hài hước, nhẹ nhàng là những diễn biến kịch tính để tạo nên một bộ phim ý nghĩa và nhân văn.

Họ là năm người bạn sở hữu năm tính cách chẳng ai giống ai. Vậy mà, khi ở cạnh nhau lại phù hợp tới lạ kỳ.

Duk Sun là cô bạn sở hữu ngoại hình xinh xắn, tính cách có chút ngốc nghếch, hậu đậu. Tuy nhiên, cô lại rất bao dung và đơn thuần.

Dong Ryung có tính cách vui vẻ, nghịch ngợm, thích pha trò. Cùng với Duk Sun, cậu là nhân tố chính tạo nên tiếng cười của bộ phim.

Jung Hwan có biệt danh là mặt chó. Anh chàng sở hữu một trái tim ấm áp và luôn cư xử ân cần với cô bạn Duk Sun. Lớp trưởng Sun Woo đẹp trai và học giỏi và là một hình mẫu bạn trai lý tưởng của bao thiếu nữ.

Cái tên cuối cùng đó là kỳ thủ cờ vây Choi Taek.Phải tham gia các trận đấu cờ vây liên tục khiến cậu dường như không có một chút niềm vui nào trong cuộc sống. Cậu chỉ có thể là chính mình và tìm niềm vui khi ở cạnh nhóm bạn.

Cùng với những tiếng cười nhẹ nhàng, bộ phim mang đến những phút giây cảm động trước tấm lòng của những người làm cha mẹ

Nhóm bạn sau khi trưởng thành sẽ có cái kết như thế nào? Hãy xem phim để hiểu rõ hơn về bộ phim!

Trên đây là tổng hợp những bộ phim gia đình thành công đã vừa mang đến tiếng cười vừa lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của nhiều khán giả trên toàn thế giới. Hãy lưu lại tên để xem dần nhé!