Preview ‘Về nhà đi con’ tập 77: Chưa kịp ‘yêu lại từ đầu’, ông Sơn đã thúc giục Vũ sớm ly hôn với Thư

Trong preview “Về nhà đi con” tập 77, ông Sơn khuyên Vũ nên sớm kết thúc cuộc hôn nhân với Thư để cả hai có cuộc sống riêng.
- “Về nhà đi con”: Bật cười trước các “hạt sạn” ngoài tầm kiểm soát
- Diễn viên 'Về nhà đi con' có thể đề nghị xử lý facebooker nhục mạ mình
Ở tập 76 của “Về nhà đi con” phát sóng tối 30/7, sau khi phát hiện cô đối tác xinh đẹp chính là Kim, Vũ (Quốc Trường) đã thẳng thừng nói với Nhã (Quỳnh Nga) rằng anh chưa bao giờ có tình cảm với cô. Mặt khác, Vũ cố gắng tìm cách “nối lại tình xưa” với Thư (Bảo Thanh) nhưng lại bị Dũng (Anh Vũ) ngăn cản. Cũng trong tập phim này, ông Sơn (NSƯT Trung Anh) bất ngờ nhập viện khiến cả nhà lo lắng.
Trong đoạn preview “Về nhà đi con” tập 77, đối diện với nguy cơ phá sản, gia đình Vũ buộc phải tìm cách bán nhà để trả nợ. Ân hận vì cái giá phải trả cho chính sai lầm của mình, Vũ nói với bố mẹ trong nước mắt: “Ngôi nhà này là mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Con muốn con của con lớn lên trong chính ngôi nhà này”.
Ở một diễn biến khác, Thư lại một lần nữa mở lòng mình với Vũ. Trong khi đó, Vũ cũng dần nhận ra cuộc sống của anh không thể thiếu cô. Dẫu vậy, cả hai vẫn giữ kín tình cảm của mình, chưa một lần thổ lộ với đối phương. Thay vào đó, Thư vẫn ở bên cổ vũ cho Vũ, thậm chí cô còn mượn lời cu Bon để tiếp thêm sức mạnh cho anh: “Bố Vũ ơi cố lên”. Chính những điều này lại càng khiến Vũ cảm thấy hổ thẹn với những gì anh gây ra trong quá khứ.
Tuy nhiên, trong khi Vũ muốn níu kéo Thư thì ông Sơn lại khuyên con rể nên sớm chấm dứt cuộc hôn nhân với Thư. Bởi ông lo ngại rằng nếu cứ kéo dài, con gái mình sẽ khổ: “Nếu đã không có duyên thì dừng lại đi con ạ!”.
Preview “Về nhà đi con” tập 77 còn hé lộ tình tiết Huệ đưa bố vào bệnh viện thì tình cờ phát hiện cô Hạnh (Thúy Hà) đang làm nhân viên vệ sinh tại đây. Nhìn thấy Huệ, cô Hạnh liền tìm cách tránh mặt.
Vũ sẽ làm gì để cứu lấy công ty? Ông Sơn sẽ lại cho Vũ cơ hội ở bên Thư? Đón xem “Về nhà đi con” tập 77 sẽ được phát sóng vào lúc 21h00 tối thứ 4 (31/7) trên kênh VTV1.