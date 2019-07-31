Preview ‘Về nhà đi con’ tập 77: Chưa kịp ‘yêu lại từ đầu’, ông Sơn đã thúc giục Vũ sớm ly hôn với Thư

Ở tập 76 của “ Về nhà đi con ” phát sóng tối 30/7, sau khi phát hiện cô đối tác xinh đẹp chính là Kim, Vũ (Quốc Trường) đã thẳng thừng nói với Nhã (Quỳnh Nga) rằng anh chưa bao giờ có tình cảm với cô. Mặt khác, Vũ cố gắng tìm cách “nối lại tình xưa” với Thư (Bảo Thanh) nhưng lại bị Dũng (Anh Vũ) ngăn cản. Cũng trong tập phim này, ông Sơn (NSƯT Trung Anh) bất ngờ nhập viện khiến cả nhà lo lắng.

Trong đoạn preview “Về nhà đi con” tập 77, đối diện với nguy cơ phá sản, gia đình Vũ buộc phải tìm cách bán nhà để trả nợ. Ân hận vì cái giá phải trả cho chính sai lầm của mình, Vũ nói với bố mẹ trong nước mắt: “Ngôi nhà này là mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Con muốn con của con lớn lên trong chính ngôi nhà này”.

Đứng trước nguy cơ bán nhà trả nợ...

Vũ bật khóc ân hận

Ở một diễn biến khác, Thư lại một lần nữa mở lòng mình với Vũ. Trong khi đó, Vũ cũng dần nhận ra cuộc sống của anh không thể thiếu cô. Dẫu vậy, cả hai vẫn giữ kín tình cảm của mình, chưa một lần thổ lộ với đối phương. Thay vào đó, Thư vẫn ở bên cổ vũ cho Vũ, thậm chí cô còn mượn lời cu Bon để tiếp thêm sức mạnh cho anh: “Bố Vũ ơi cố lên”. Chính những điều này lại càng khiến Vũ cảm thấy hổ thẹn với những gì anh gây ra trong quá khứ.