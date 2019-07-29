Hậu ly hôn, Thu Quỳnh ‘Về nhà đi con’ đăng ảnh công khai bạn trai mới ngay trên trang cá nhân?

Bức ảnh mới nhất được nữ diễn viên Thu Quỳnh của “Về nhà đi con” chia sẻ trên Facebook cá nhân đang khiến người hâm mộ vô cùng tò mò.

Sau thành công của bộ phim “Quỳnh búp bê”, diễn viên Thu Quỳnh lại tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai diễn Huệ trong “Về nhà đi con”. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp và khả năng diễn xuất đa dạng, Thu Quỳnh ngày càng được khán giả yêu mến và trở thành cái tên được săn đón. Nhân vật của nữ diễn viên Thu Quỳnh trong 'Về nhà đi con' được rất nhiều người yêu thích - Ảnh: Internet Sự nghiệp phát triển thuận lợi nhưng đường tình duyên của Thu Quỳnh lại khá lận đận. Năm 2014, cô kết hôn với nam diễn viên Chí Nhân nhưng cả hai lại quyết định “đường ai nấy đi” chỉ sau 1 năm chung sống. Nguyên nhân được cho là do sự xuất hiện của người thứ 3.

Thu Quỳnh và Chí Nhân thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet Hậu ly hôn, diễn viên Thu Quỳnh giành được quyền nuôi con trai. Bên cạnh đó, cô cũng kín tiếng hơn trong chuyện đời tư và tập trung vào công việc. Tuy nhiên mới đây, Thu Quỳnh bất ngờ đăng tải một bức ảnh đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Cụ thể, nữ diễn viên "Về nhà đi con" khoe hình chụp đôi bàn tay của mình và một người đàn ông giấu mặt kèm dòng chú thích: “Nhìn lịch làm việc là lại muốn đi chơi”.

Bài đăng gây chú ý của nữ diễn viên - Ảnh: Internet Dưới bài đăng của nữ diễn viên, bạn bè thân thiết và người hâm mộ đều bày tỏ sự tò mò về người đàn ông bí ẩn này. Số khác thì lại cho rằng đây chính là người yêu mới của Thu Quỳnh. Nữ diễn viên Hương Giang và nghệ sĩ hài Vân Dung cùng tò mò về người đàn ông bí ẩn của Thu Quỳnh - Ảnh: Internet Cư dân mạng lại đồn đoán Thu Quỳnh có người yêu mới - Ảnh: Internet Nếu những suy đoán của khán giả là đúng thì đây là lần đầu tiên Thu Quỳnh công khai chuyện tình cảm sau ly hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-thu-quynh-ve-nha-di-con-dang-anh-cong-khai-ban-trai-moi-ngay-tren-trang-ca-nhan-332636.html