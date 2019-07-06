Preview ‘Về nhà đi con’ tập 60: Dương tỏ thái độ hỗn hào với Huệ, quyết không từ bỏ việc làm ‘mẹ kế’ của Bảo

Trong preview “Về nhà đi con” tập 60, Dương sau khi phát hiện mối quan hệ của chị gái và ông Quốc, cô đã không ngừng đay nghiến Huệ bằng những từ ngữ nặng nề.

Ở tập 59 của “Về nhà đi con” phát sóng tối 5/7, sau khi phát hiện Nhã (Quỳnh Nga) đã nhúng tay quá sâu vào việc kinh doanh của công ty, Thư (Bảo Thanh) đã khuyên Vũ (Quốc Trường) nên đề phòng Nhã nhưng lại chỉ nhận được cái phớt lờ từ anh. Cũng trong tập phim này, Dương (Bảo Hân) sau khi bỏ đi đã đến nhà cô Hạnh tá túc một đêm, nào ngờ Quang (Vương Anh) – con trai cô Hạnh lại giở trò sàm sỡ Dương nhưng bất thành. Thư khuyên Vũ nên đề phòng Nhã Trong đoạn preview “Về nhà đi con” tập 60, sau khi trở về nhà, Dương trở nên vô cùng hỗn hào với Huệ (Thu Quỳnh) vì cô cho rằng chị gái đã phản bội mình. Dương không ngừng đay nghiến Huệ bằng những từ ngữ nặng nề: “Chị Huệ ạ, tôi sợ chị thật đấy. Sợ đến nỗi rùng mình rồi đây này. Tốt nhất là chị cứ từ từ mà tận hưởng tình yêu đi. Người dối trá mà có được hạnh phúc cũng là chuyện bình thường”.

Dương liên tục dùng lời lẽ nặng nề với Huệ Trước thái độ của Dương, Huệ đã không kìm được sự nóng giận: “Em im ngay! Đừng có quá đáng. Dù em có giận đến mấy em cũng không có quyền ăn nói với chị như thế”. Huệ đã vô cùng đau lòng trước thái độ của Dương Ở một diễn biến khác, Thư cũng phản đối việc Dương có tình cảm với ông Quốc: “Mày với thằng Bảo là bạn bè. Bây giờ mày đòi nhảy lên làm mẹ nó thì có ngửi được không? Nghe nó rất là kinh ấy chứ!”. Mặc sự phản đối của cả hai người chị, Dương vẫn kiên quyết giữ tình cảm của mình: “Làm sao mà không ngửi được”.

Thư một mực phản đối việc Dương thích ông Quốc... ...nhưng cô bé vẫn cố chấp muốn làm 'mẹ kế' Bảo Preview “Về nhà đi con” tập 60 còn hé lộ phân cảnh ông Sơn (NSƯT Trung Anh) tìm gặp ông Quốc để bàn về chuyện của Dương. Thế nhưng, ông Quốc cũng phải bất lực trước sự cứng đầu của Dương: “Bọn trẻ bây giờ nó thế anh ạ! Nó lạ lắm, không thể giải thích được, không thể cản được. Phải chúng nó tự nhận ra thôi anh ạ! Nó giống hệt thằng Bảo nhà tôi, giống nhau như lột. Làm ông bố đơn thân bây giờ phức tạp thật đấy anh ạ!”. Ông Sơn tìm gặp ông Quốc để nói chuyện Tuy nhiên, ông Quốc cũng đành bất lực Liệu sau tất cả, Dương có từ bỏ tình cảm của mình? Mối quan hệ của Dương và Huệ sẽ được hàn gắn? Đón xem “Về nhà đi con” tập 60 sẽ được phát sóng vào lúc 21h00 tối thứ 2 (8/7) trên kênh VTV1.

Preview ‘Về nhà đi con’ tập 59: Thư khuyên Vũ nên đề phòng Nhã, Dương bị con của cô Hạnh sàm sỡ Trong preview “Về nhà đi con” tập 59, Thư bất ngờ cảnh báo Vũ nên cẩn thận với Nhã trong công việc kinh doanh, Dương bị Quang – con trai cô Hạnh sàm sỡ.

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