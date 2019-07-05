Preview ‘Về nhà đi con’ tập 59: Thư khuyên Vũ nên đề phòng Nhã, Dương bị con của cô Hạnh sàm sỡ

Phim hay mỗi ngày 05/07/2019 00:15

Trong preview “Về nhà đi con” tập 59, Thư bất ngờ cảnh báo Vũ nên cẩn thận với Nhã trong công việc kinh doanh, Dương bị Quang – con trai cô Hạnh sàm sỡ.

Ở tập 58 của “Về nhà đi con” phát sóng tối 4/7, để che giấu tình cảm của mình, Thư (Bảo Thanh) bỗng tỏ ra thờ ơ với Vũ (Quốc Trường). Cũng trong tập phim này, Dương (Bảo Hân) đã phát hiện ra mối quan hệ của ông Quốc (Tuấn Tú) và chị Huệ (Thu Quỳnh). Cảm giác bị phản bội bởi chính người mình yêu thương nhất khiến Dương gục ngã, cô bé bỏ đi và dầm mưa cả đêm khiến người nhà vô cùng lo lắng.

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Dương suy sụp khi biết mối quan hệ của ông Quốc và chị Huệ

Trong đoạn preview “Về nhà đi con” tập 59, sau khi Dương bỏ đi, Huệ đã cùng ông Quốc và Bảo (Quang Anh) đi tìm cô bé trong sự bất an. Việc Dương bỗng dưng mất tích khiến Bảo vô cùng tức giận, cậu đổ hết mọi tội lỗi cho bố: “Tự gây ra hậu quả thì tự tìm cách mà khắc phục thôi”. Chứng kiến cảnh hai bố con Bảo cãi nhau vì Dương, Huệ bất lực bỏ đi.

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Huệ cùng Quốc và Bảo đi tìm Dương

Ở một phân cảnh khác của tập mới nhất, ông Luật (NSND Hoàng Dũng) khuyên Vũ không nên để chuyện riêng của vợ chồng gây ảnh hưởng đến gia đình: “Nếu hai vợ chồng cãi nhau thì đóng chặt cửa vào, không thôi chỉ làm khổ mẹ mày. Nếu không muốn người ta biết thì đừng có làm”.

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Ông Luật muốn hai vợ chồng Vũ 'đóng cửa bảo nhau'

Về phía Thư, khi nhận thấy Nhã đã nhúng tay quá sâu vào chuyện làm ăn của công ty, cô đã cảnh báo Vũ: “Tất cả các đối tác của chúng ta, kể cả khách hàng đều do một người duy nhất kết nối, đó là cô Nhã vậy nên em nghĩ anh nên thận trọng”.

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Thư khuyên Vũ nên cẩn thận với Nhã

Preview “Về nhà đi con” tập 59 còn hé lộ tình tiết Dương sau khi được cô Hạnh (Thúy Hà) bán hoa cho tá túc đã nhờ Quang (Vương Anh) gửi lời cảm ơn. Tuy nhiên, lợi dụng lúc Dương ở nhà một mình, Quang đã có ý định sàm sỡ Dương khi dùng tay đụng chạm cơ thể cô. Liệu Quang có thực hiện được ý đồ của mình?

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Quang giở trò sàm sỡ Dương

Đón xem “Về nhà đi con” tập 59 sẽ được phát sóng vào lúc 21h00 tối thứ 6 (5/7) trên kênh VTV1.

“Về nhà đi con”: Mất lòng tin ở Vũ, khán giả ủng hộ Dũng đến với Thư

“Về nhà đi con”: Mất lòng tin ở Vũ, khán giả ủng hộ Dũng đến với Thư

Việc Vũ chạy theo Nhã mà bỏ rơi Thư “bụng mang dạ chửa” đã khiến nhiều khán giả rất thất vọng, mất lòng tin… Nhiều chị em mong muốn Dũng sẽ đến với Thư để Vũ phải “sáng mắt ra”.

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