Preview ‘Về nhà đi con’ tập 49: Hé lộ nguyên nhân khiến Thư phản đối mối quan hệ của bố và cô Hạnh

Phim hay mỗi ngày 20/06/2019 00:01

Trong tập 49 của “Về nhà đi con”, sau khi phát hiện cô Hạnh giống với người mẹ quá cố của mình, Thư đã tỏ ra vô cùng đau khổ.

Ở tập 48 của "Về nhà đi con" phát sóng tối 19/6, Bảo (Quang Anh) bỗng tỏ thái độ tị nạnh với bố khi Ánh Dương (Bảo Hân) chỉ quan tâm đến ông Quốc mà chẳng đoái hoài gì tới cậu. Cũng trong tập phim này, sau khi cảnh cáo cô Hạnh (Thúy Hà) không được đến gần bố mình - ông Sơn (NSƯT Trung Anh), Thư (Bảo Thanh) đã vô cùng sốc khi phát hiện cô Hạnh giống y hệt người mẹ quá cố của mình. Khoảnh khắc ông Sơn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Thư đã khiến khán giả xúc động.

Preview ‘Về nhà đi con’ tập 49: Hé lộ nguyên nhân khiến Thư phản đối mối quan hệ của bố và cô Hạnh - Ảnh 1
Phân cảnh gây xúc động nhất của "Về nhà đi con" tập 48

Trong trailer của “Về nhà đi con” tập mới nhất, Thư sau khi trở về nhà đã không kìm nén được nỗi nhớ mẹ, cô nghẹn ngào giãi bày nỗi lòng với Vũ: “Mẹ mất năm tôi 7 tuổi. Tôi đã rất nhớ mẹ. Càng nhớ mẹ, tôi lại chỉ muốn bố chỉ nhớ về một mình mẹ tôi thôi, bố chỉ là của riêng chị em chúng tôi thôi”.

Vì mất mẹ từ nhỏ và thiếu thốn tình cảm nên Thư coi bố là tất cả. Chính vì vậy mà cô không dễ dàng chấp nhận người phụ nữ khác thay thế vị trí của mẹ trong lòng bố. Hiểu được nguyên nhân khiến Thư trở nên ích kỷ, khán giả đã phần nào cảm thông hơn cho cô.

Preview ‘Về nhà đi con’ tập 49: Hé lộ nguyên nhân khiến Thư phản đối mối quan hệ của bố và cô Hạnh - Ảnh 2
Thư nghẹn ngào giãi bày nỗi lòng với Vũ

Ở một diễn biến khác của “Về nhà đi con” tập 49, sau khi gặp lại cô Hạnh, Huệ (Thu Quỳnh) đã vô cùng xúc động: “Đến khi gặp lại cô, giống như bọn cháu được gặp lại chính mẹ mình vậy”. Cô Hạnh cũng rất bất ngờ khi biết mình có ngoại hình giống với người vợ đã mất của ông Sơn: “Chẳng lẽ lại có thể giống nhau đến như vậy à?”.

Preview ‘Về nhà đi con’ tập 49: Hé lộ nguyên nhân khiến Thư phản đối mối quan hệ của bố và cô Hạnh - Ảnh 3
Huệ đến tìm gặp cô bán hoa...
Preview ‘Về nhà đi con’ tập 49: Hé lộ nguyên nhân khiến Thư phản đối mối quan hệ của bố và cô Hạnh - Ảnh 4
... và nói về việc cô rất giống mẹ mình

Đoạn trailer tập mới nhất còn hé lộ tình tiết Bảo yêu cầu bố tránh xa Dương vì không muốn cả hai nảy sinh tình cảm. Trước thái độ của cậu quý tử, ông Quốc bất lực: “Tao tránh kiểu gì, đây là nhà tao thì tao về, nó cứ đến chơi với mày chẳng lẽ tao phải đi ra khách sạn ở à!”.

Tuy nhiên, Bảo vẫn một mực khăng khăng: “Con không cần biết. Nhưng mà thái độ của bố phải rõ ràng lên đi chứ. Bố phải đặt Dương vào con, xong bố mắng Dương như bình thường bố mắng con xem nào”. Ngay lập tức, ông Quốc đã phải thốt lên: “Mắng làm sao được, tao mắng mày mới 1 câu mà mày đã bật rồi. Thế tao mắng nó kiểu gì?". Dường như việc Dương chuyển sang crush ông Quốc đang ngày càng khiến mối quan hệ của Bảo và bố trở nên căng thẳng hơn.

Preview ‘Về nhà đi con’ tập 49: Hé lộ nguyên nhân khiến Thư phản đối mối quan hệ của bố và cô Hạnh - Ảnh 5
Bảo và bố tranh cãi vì Dương

Liệu sau tất cả, Dương sẽ hồi tâm chuyển ý? Thư sẽ chấp nhận việc bố bắt đầu mối quan hệ với người phụ nữ khác? Đón xem tập 49 của “Về nhà đi con” được phát sóng vào lúc 21h00 tối thứ 5 (20/6) trên kênh VTV1.

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