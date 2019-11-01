Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 53: Thị Bình bỏ chồng, Khải Duy gào khóc nhìn vợ con chết thảm?

Phim hay mỗi ngày 01/11/2019 15:49

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 53, vừa đoàn tụ Thị Bình chưa bao lâu, Khải Duy đau khổ chứng kiến cảnh Hạnh Nhi và Thanh Bình chết thảm.

Tập 52 của Tiếng sét trong mưa khép lại khiến khán giả xúc động vì cuối cùng cậu Ba đã gặp lại người thương. Bế tắc chuyện tình yêu của hai con, cùng với nỗi lo cho tính mạng của Hải, Thị Bình đến gặp Khải Duy nói ra toàn bộ sự thật.

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 53 vừa được hé lộ tiếp tục mang đến những tình tiết vô cùng gay cấn và hấp dẫn. Gặp lại bà Bình sau 24 năm, Khải Duy vui mừng đưa bà đến căn phòng được trang trí giống hệt như nơi cả hai từng mặn nồng. Ông ngỏ ý muốn bà ở lại và hát ru như ngày xưa, nhưng bị Thị Bình từ chối và lấy lý do về xếp đồ cho chồng con.

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Khải Duy vui mừng trong ngày gặp lại

Về phía ông Quý, vốn ghen tuông nên khi nghe vợ muốn ở lại với cậu Ba ông giận ra mặt và trách mắng Thị Bình ham giàu, chê chồng nghèo, xấu.

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Ông Quý trách cứ Thị Bình

Ở một diễn biến khác, Hải đã được thả tự do. Tuy nhiên khi nghe về thân thế thật sự của mình, anh vẫn không chấp nhận Khải Duy vì sự tàn bạo, hung ác và muốn tự tay giết chết cha ruột để trả thù cho anh em công nhân. Về phía Khải Duy, ông cũng nổi cơn thịnh nộ và chĩa súng vào con trai.

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Bi kịch ập đến với gia đình Khải Duy

Trước nòng súng của anh ruột, Thanh Bình vội chạy vào đỡ đạn cho ba. Đây cũng là lúc Phượng và cậu Hai Bình nhận ra mình là anh em cùng một mẹ. Anh xin lỗi người thương trước khi gục ngã.

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Thanh Bình đau đớn nói lời xin lỗi Phượng

Ở những giây cuối cùng được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, mọi bí mật được phơi bày cũng là lúc bi kịch ập tới. Trong ngôi nhà rộng lớn chỉ còn một mình Khải Duy ôm thi thể Thanh bình gào khóc, Hạnh Nhi cũng nằm bất động kế bên.

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Khải Duy gào khóc trước cảnh vợ con chết thảm

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 53 vào 20h00 tối thứ sáu (1/11).

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