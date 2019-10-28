Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 49: Cả gan đào mộ Lũ, Hai Sáng bị Hiểm rạch mặt

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 49 vừa được tung ra tiếp tục hé lộ nhiều tình tiết mới, hấp dẫn của phim. Theo như sắp đặt, Hạnh Nhi đưa Phượng và Xuân vào cảnh "gạo nấu thành cơm". Những tưởng kế hoạch của mình đã thành công, cô lập tức hối thúc Khải Duy (Cao Minh Đạt): "Anh coi ngày tốt, cưới con Phượng cho Xuân là xong". Hạnh Nhi không ngờ cậu Hai Bình vẫn kiên quyết phản đối: "Dì đừng có vô lý quá, tui với em Phượng đã thương nhau lâu rồi. Dì không thể vì em Xuân mà đưa ra ý kiến vô lý như vậy được".

Thanh Bình phản đối việc Phượng gả cho em trai

Vốn dành thiện cảm cho cậu Hai, ông Quý với tư cách là "tía con Phượng", đã thẳng thắn yêu cầu gả Phượng cho Thanh Bình. Nhưng lúc này, bà Bình bất ngờ phản đối.