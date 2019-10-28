Preview ‘Tiếng sét trong mưa’ tập 49: Cả gan đào mộ Lũ, Hai Sáng bị Hiểm rạch mặt

Phim hay mỗi ngày 28/10/2019 15:34

Trong preview "Tiếng sét trong mưa" tập 49, khán giả hả hê vì cuối cùng Hai Sáng cũng bị Hiểm trừng trị vì sự tàn ác của mình.

Trong preview Tiếng sét trong mưa tập 49 vừa được tung ra tiếp tục hé lộ nhiều tình tiết mới, hấp dẫn của phim. Theo như sắp đặt, Hạnh Nhi đưa Phượng và Xuân vào cảnh "gạo nấu thành cơm". Những tưởng kế hoạch của mình đã thành công, cô lập tức hối thúc Khải Duy (Cao Minh Đạt): "Anh coi ngày tốt, cưới con Phượng cho Xuân là xong". Hạnh Nhi không ngờ cậu Hai Bình vẫn kiên quyết phản đối: "Dì đừng có vô lý quá, tui với em Phượng đã thương nhau lâu rồi. Dì không thể vì em Xuân mà đưa ra ý kiến vô lý như vậy được".

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Thanh Bình phản đối việc Phượng gả cho em trai

Vốn dành thiện cảm cho cậu Hai, ông Quý với tư cách là "tía con Phượng", đã thẳng thắn yêu cầu gả Phượng cho Thanh Bình. Nhưng lúc này, bà Bình bất ngờ phản đối.

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Ông Quý muốn gả con gái cho cậu Hai nhưng bị vợ phản đối

Bức xúc vì Thị Bình phản đối gả con gái cho cậu chủ, ông Quý nói hết những hoài nghi của mình với dì Bảy: "Vợ con không chịu gả con Phượng cho cậu hai Bình là vì... vợ con nó có tình cảm với cậu ấy rồi dì ơi".

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Được dì Bảy khuyên nhủ, ông Quý vẫn không tin Thị Bình

Theo tình tiết được hé lộ trong Tiếng sét trong mưa tập mới nhất, sau khi đào mộ Lũ để trả thù Hiểm, Hai Sáng không chút hối lỗi. Cô tự hào khoe "chiến tích" vừa làm khiến bà Hội tái mặt.

Trong tập này, Hai Sáng cũng bị "nghiệp quật" sau những tội ác đã làm ra. Bị ép vào đường cùng, Hiểm cầm dao rượt chém Hai Sáng. Những nhát chém điên cuồng đã tạo ra một vết rạch dài trên mặt người đàn bà độc ác, Hai Sáng gào thét trong đau đớn.

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Hai Sáng lên mặt với mẹ chồng sau khi được chia gia tài

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Bị chém rách mặt, cô kêu la thảm thiết

Đón xem diễn biến mới nhất của Tiếng sét trong mưa tập 49 vào 20h00 tối thứ hai (28/10).

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